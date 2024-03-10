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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают коттедж с шестью спальнями и камином — смотрим на жилье за 26 миллионов

На участке также есть вместительный шатер для проведения торжеств

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Площадь дома — более 380 квадратных метров

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В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу огромный коттедж. Цена вопроса — 28,5 миллионов рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 9 марта.

Дом расположен в поселке в Заельцовском бору, его площадь составляет 382 квадратных метра. Здание сделано из кирпича, в нем есть электричество, проведено газовое снабжение.

В доме есть бильярдная комната

В доме есть бильярдная комната

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— По периметру участка установлена система видеонаблюдения. Во дворе вместительный шатер размером 8м х 8м. В доме газ, своя скважина, стоят фильтры. На текущий момент в доме 6 спален, которые можно легко убрать, оставив только две, — говорится в описании объекта.

На территории установлен вместительный шатер

На территории установлен вместительный шатер

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Продавец в объявлении указывает, что дом расположен в пяти минутах ходьбы от берега и в 15 минутах езды от площади Калинина.

В доме есть камин

В доме есть камин

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У коттеджа есть гараж на два автомобиля, всего во дворе может разместиться до 8 машин.

Интерьер одной из спален в доме

Интерьер одной из спален в доме

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Ранее в Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трехкомнатную квартиру в стиле неоклассики. Жильё за 58 миллионов рублей сделано по законам баланса Фэншуй.

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