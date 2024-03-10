В Новосибирске продают коттедж с шестью спальнями и камином — смотрим на жилье за 26 миллионов

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу огромный коттедж. Цена вопроса — 28,5 миллионов рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 9 марта.
Дом расположен в поселке в Заельцовском бору, его площадь составляет 382 квадратных метра. Здание сделано из кирпича, в нем есть электричество, проведено газовое снабжение.
— По периметру участка установлена система видеонаблюдения. Во дворе вместительный шатер размером 8м х 8м. В доме газ, своя скважина, стоят фильтры. На текущий момент в доме 6 спален, которые можно легко убрать, оставив только две, — говорится в описании объекта.
Продавец в объявлении указывает, что дом расположен в пяти минутах ходьбы от берега и в 15 минутах езды от площади Калинина.
У коттеджа есть гараж на два автомобиля, всего во дворе может разместиться до 8 машин.
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