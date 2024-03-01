Реклама
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 90.84
eur 98.54
СрочноКровля дома рухнула при пожаре
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске за 58 миллионов продают огромную квартиру — она сделана по законам фэншуй

Интерьер квартиры выполнен в стиле неоклассики с мрамором и позолотой

380

Общая площадь квартиры чуть более 100 квадратных метров

Поделиться

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трехкомнатную квартиру с интерьером в стиле неоклассики. Цена вопроса — 58 миллионов рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 1 марта.

— Квартира строго сделана по законам баланса Фэншуй, номер квартиры по нумерологии самое сильное число, что очень благоприятствует развитию и процветанию хозяев во всех сферах жизни, — говорится в описании объекта.

В отделке преобладает мрамор разных цветов

В отделке преобладает мрамор разных цветов

Поделиться

В роскошной спальне много позолоченных элементов

В роскошной спальне много позолоченных элементов

Поделиться

Продавец указывает, что квартира находится на 13-м этаже на солнечной стороне дома. Интерьер описан как неоклассический, гармонично сочетающий в себе традиционные элементы декора с современными решениями.

Функциональный гардероб для большой семьи

Функциональный гардероб для большой семьи

Поделиться

Общая площадь квартиры составляет 104 квадратных метра, жилая площадь — 63 квадратных метра. В помещении есть одна лоджия, площадь кухни составляет 15 квадратных метров.

В кабинете более спокойная обстановка с солидной мраморной отделкой

В кабинете более спокойная обстановка с солидной мраморной отделкой

Поделиться

Во дворе дома установлен фонтан с соболями

Во дворе дома установлен фонтан с соболями

Поделиться

Ранее в Новосибирске выставили на продажу пятиуровневую квартиру в клубном доме на Красном проспекте. За 135 миллионов рублей покупатели получат эксклюзивную мебель из Европы и даже собственный лифт.

По теме

НовосибирскНедвижимостьКвартира
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter