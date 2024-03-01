В Новосибирске за 58 миллионов продают огромную квартиру — она сделана по законам фэншуй

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трехкомнатную квартиру с интерьером в стиле неоклассики. Цена вопроса — 58 миллионов рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 1 марта.
— Квартира строго сделана по законам баланса Фэншуй, номер квартиры по нумерологии самое сильное число, что очень благоприятствует развитию и процветанию хозяев во всех сферах жизни, — говорится в описании объекта.
Продавец указывает, что квартира находится на 13-м этаже на солнечной стороне дома. Интерьер описан как неоклассический, гармонично сочетающий в себе традиционные элементы декора с современными решениями.
Общая площадь квартиры составляет 104 квадратных метра, жилая площадь — 63 квадратных метра. В помещении есть одна лоджия, площадь кухни составляет 15 квадратных метров.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу пятиуровневую квартиру в клубном доме на Красном проспекте. За 135 миллионов рублей покупатели получат эксклюзивную мебель из Европы и даже собственный лифт.