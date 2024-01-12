В Новосибирске снесут еще два советских двухэтажных дома — на их месте появится «миниполис»

В Калининском районе Новосибирска снесут еще два советских двухэтажных дома, построенных почти 65 лет назад. На их месте до 2030 года появятся высотки высотой в 16 — 18 этажей.
Как следует из документов мэрии города, власти хотят изъять два участка для муниципальных нужд в границах улиц Игарской и Фадеева. Первый дом, который пойдет под снос расположен на улице Игарской, 42, сам участок площадью 317 кв. м. Второй дом построен на улице Игарской, 34, площадь участка — 839 кв. м. Оба дома возвели в 1960 году.
Постановления по двум зданиям действует в течение трех лет. Дома должны снести, а жителей расселить.
Как ранее писал НГС, в границах улиц Игарской и Фадеева запустили программу комплексного развития территории (КРТ), на месте восьми двухэтажных домов вырастет «миниполис» с выостками в 16–18 этажей класс комфорт-плюс, зеленой зоной и детским садом. К сносу первого дома приступали в октябре прошлого года.
Строит на территории компания «Фадеев» (входит в ГК «Поляков»). По договору КРТ застройщик должен расселить шесть, другие два расселит мэрия. Кроме сноса старых домов и строительства новых застройщик должен к первому кварталу 2024 года спроектировать детский сад на 180 мест и передать проект мэрии.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Фадеев» образовано в феврале этого года. Директор компании — Михаил Шашков. Он же является конечным владельцем компании в равных долях с Сергеем Чечко. Организация входит в ООО «ГК Поляков», которая также создана в феврале, директор и учредитель компании — депутат заксобрания Илья Поляков. Раньше Поляков был среди учредителей ГК «Стрижи».
Недавно новосибирские власти одобрили проект КРТ площадью 49,77 га недалеко от улицы Никитина в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной с продлением до улицы Доватора. Кроме жилья там хотят построить детские сады, школу, больницу, торговый центр и большой парк. Проект развития новой территории представила компания бывшего депутата Госдумы от КПРФ.