В Новосибирске снесут еще два советских двухэтажных дома — на их месте появится «миниполис»

Недавно новосибирские власти одобрили проект КРТ площадью 49,77 га недалеко от улицы Никитина в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной с продлением до улицы Доватора. Кроме жилья там хотят построить детские сады, школу, больницу, торговый центр и большой парк. Проект развития новой территории представила компания бывшего депутата Госдумы от КПРФ.