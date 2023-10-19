«70% домов — просто фон»: архитектор «Брусники» ответил на две главные претензии горожан к новостройкам

Новосибирцы, как правило, от новостроек не в восторге. Застройка плотная, этажей много, дома кажутся безликими и однотипными, благоустройство скудное. Всё это справедливо, но не всегда плохо. По крайней мере, как считает руководитель отдела архитектуры компании «Брусника» Сергей Тимофеев, типовое жильё, высокая плотность и минимум архитектурных излишеств — скорее плюс, чем минус. Об этом он рассказал на выставке 100+ TechnoBuild — НГС публикует мнение архитектора с его разрешения.
В последние годы людей помимо качества строительных работ начали интересовать архитектурные решения и городская среда: каким должен быть дом и микрорайон, какие фасады у домов и есть ли велодорожки вокруг квартала. При этом у горожан уже сформировались собственные представления про современную застройку. Часто говорят про однообразность (все дома одинаковые, свое окно не сразу найдешь), и про плотность (дома-человейники, очередь у лифта, пробка на выезд из района). И все так, но есть нюансы, они и определяют качество городской среды.
Миф № 1. Все дома одинаковые
Есть устойчивое мнение, что однообразная городская застройка — это плохо. «Все дома плоские и безликие», «Мы это уже видели», «Было бы хорошо, если бы строили по-разному, чтобы люди не путались». Мы задались вопросом, в какой момент городская среда становится монотонной и как этого избежать?
Когда люди представляют себе однообразные кварталы, скорее всего, они вспоминают про черно-белые фотографии советской застройки, а разнообразие видят в красочных исторических районах европейских городов. Но если раскрасить «панельки» и поменять некоторые элементы антуража, то картина сразу изменится. Можно придираться к масштабу, форме, но на самом деле и там, и там — однообразно.
А в чем тогда айдентика и прелесть городской среды? Если вспоминать Брюгге или Венецию, то кроме крупных памятников и канонических зданий очень сложно что-то вспомнить. Есть довольно однообразные кирпичные дома с треугольной крышей, зато рядом всегда церковь или собор, ратуша или что-то в этом роде. Петербург помнят за Адмиралтейскую иглу и Исаакиевский собор, но мало кто назовет навскидку типовое здание на Невском проспекте. И это нормально.
В городе «здорового человека» распределение акцентной и фоновой застройки должно быть в соотношении примерно 30/70: 30% — красивая, яркая застройка, которая формирует каркас и выразительность места, и 70% — дома, которым не стыдно быть фоном. Красивая среда рождается в выверенных ограничениях, в то время как без них формируется случайный и бесхарактерный образ — какофония.
Мы приняли это соотношение и мастер-планы проектов формируем так: вот доминанта нового района, ее мы спроектируем с помощью именитых архитекторов и попросим их «приносите нам идеи не обычных домов, а приносите идеи необычных домов». Невелика проблема ошибиться с фоновым домом — велика проблема ошибиться с акцентным зданием.
У фоновой застройки (70% проекта) другие правила: где-то она может быть спокойного цвета и формы, где-то может быть особенно «морщинистый массинг» — но это всё фон, не настолько значимо. И вообще квартал может и должен формироваться на принципах повторяемости, взаимозаменяемости. Вот пример: парижские дома времен барона Османа — их формировали из каталога. Эта методика нам близка и сейчас мы тоже используем коллекции архитектуры для жилой застройки.
Миф № 2. Чересчур плотная застройка
Другое расхожее утверждение, что советские кварталы с просторными дворами вытесняет застройка «окна в окна». Якобы дома теперь стоят ближе друг к другу, а среднеэтажные здания заменяются высотками. Как и с однообразием, мы тоже решили разобраться, насколько это плохо и почему архитекторы, наоборот, видят в этом ценность.
Для примера можно взять микрорайон «Европейский берег» в Новосибирске, который Брусника осваивает уже 11 лет. На нём видно, как эволюционировали проекты. У берега Оби ранняя застройка, она разряженная, а у городских улиц — более плотная. И нам, архитекторам, кажется, в этом нет ничего плохого, потому что городское пространство должно быть разным.
Раньше мы строили больше замкнутые кварталы, а сейчас считаем, что типология замкнутого двора — не одна единственная, хотя и она может быть.
Дом формируется вокруг двора. Двор — постоянен, а все что вокруг — может быть взаимозаменяемо: замкнутый квартал, туда может быть вставлена башня, какие-то секции могут отсутствовать, где-то может появиться павильон, а где-то — пустота. Таким образом мы формируем взаимозаменяемые блоки: какие-то большей плотности, какие-то меньшей. И они имеют разный характер, в том числе разный характер проживания.
В 100 тысячах кв. м жилья можно использовать 9 мини-кварталов или 4 больших башни. Что лучше? С нашей точки зрения, надо совмещать одно с другим, и важно соблюдать баланс. Поэтому комбинируем гармоничную среду, сочетая высотные башни, и малоэтажные дома.
Современный комфортный город подразумевает создание жилых районов с высокой экономической активностью. Плотность застройки напрямую с этим связана. Одинаковый универсальный подход плох: нельзя строить одинаковые дома, нельзя везде использовать одну и ту же модель, нужно её развивать и адаптировать. Гибкий подход очень важен, но гибкий подход не отменяет стандартизацию.
Существующие реалии таковы, что город толкает застройщиков к более плотному соседству. Мегаполис — уже не сельская улица, где можно широко жить. Появляется новая культура, как внутри многоквартирного дома, так и за окном. И в целом городская среда и каждое здание в частности — это тонко сбалансированная система: потянешь за один уголок и всё развалится.
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