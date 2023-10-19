«70% домов — просто фон»: архитектор «Брусники» ответил на две главные претензии горожан к новостройкам

Миф № 1. Все дома одинаковые

Есть устойчивое мнение, что однообразная городская застройка — это плохо. «Все дома плоские и безликие», «Мы это уже видели», «Было бы хорошо, если бы строили по-разному, чтобы люди не путались». Мы задались вопросом, в какой момент городская среда становится монотонной и как этого избежать?



Когда люди представляют себе однообразные кварталы, скорее всего, они вспоминают про черно-белые фотографии советской застройки, а разнообразие видят в красочных исторических районах европейских городов. Но если раскрасить «панельки» и поменять некоторые элементы антуража, то картина сразу изменится. Можно придираться к масштабу, форме, но на самом деле и там, и там — однообразно.

