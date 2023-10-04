Стоит ли сейчас продавать старую квартиру и покупать жилье в новостройке? Отвечают эксперты

Эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая рассказала MSK1.RU, что такая разница в платежах возникает из-за того, что государство стремится поддерживать строительную отрасль.



— Действительно, сейчас новостройку гораздо выгоднее покупать, чем вторичку: ставки по ипотеке в новых домах гораздо выгоднее. Более того, по вторичке большой первоначальный взнос и высокая ставка. Это делается для того, чтобы стимулировать строительную отрасль, потому что государству и правительству выгодно поддерживать застройщиков, — объяснила она. — Строительная отрасль — одна из главных в экономике, в ней задействовано огромное количество людей, и по этой отрасли вообще судят, что с экономикой происходит. Соответственно, ее очень важно поддерживать по всем показателям, для того, чтобы она двигалась. Поэтому придумывают всякие программы: дешевую ипотеку и так далее.