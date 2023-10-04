Стоит ли сейчас продавать старую квартиру и покупать жилье в новостройке? Отвечают эксперты

Недавно эксперты по недвижимости провели исследование и выяснили, что средний месячный платеж по ипотеке на вторичном рынке гораздо выше, чем в новостройках. По данным Frank RG, в среднем в месяц за квартиру на первичном рынке отдают
Эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая рассказала MSK1.RU, что такая разница в платежах возникает из-за того, что государство стремится поддерживать строительную отрасль.
— Действительно, сейчас новостройку гораздо выгоднее покупать, чем вторичку: ставки по ипотеке в новых домах гораздо выгоднее. Более того, по вторичке большой первоначальный взнос и высокая ставка. Это делается для того, чтобы стимулировать строительную отрасль, потому что государству и правительству выгодно поддерживать застройщиков, — объяснила она. — Строительная отрасль — одна из главных в экономике, в ней задействовано огромное количество людей, и по этой отрасли вообще судят, что с экономикой происходит. Соответственно, ее очень важно поддерживать по всем показателям, для того, чтобы она двигалась. Поэтому придумывают всякие программы: дешевую ипотеку и так далее.
По словам эксперта, во время пандемии коронавируса многие думали, что рынок недвижимости встанет, но власти внедрили дешевую ипотеку под 6%, что на время спасло рынок недвижимости.
— Естественно, долго это продолжаться не может, и было понятно, что рынок начнет буксовать, люди перестанут покупать квартиры. Соответственно, нужно новые схемы придумывать, в том числе государству поддерживать, чтобы отрасль развивалась. Постоянно задействуют разные программы: есть ипотека за
— Сейчас, насколько я знаю, уже есть законопроекты о том, чтобы ставки на ипотеку во вторичке тоже снизили, но пока они не реализованы, — уточнила она.
Наталья Куницкая объяснила, что за вторичное жилье платят больше как минимум потому, что большая часть квартир на первичном рынке еще не сдана.
— В новостройку ты сразу не заедешь. Готовых квартир либо нет, либо они стоят очень дорого. Как правило, их раскупают на этапе строительства дома. Если покупать квартиру у человека, который когда-то тоже вкладывался и сейчас продает, то ставка будет как на вторичку, — сказала она.
Риелтор не советует сейчас продавать старые квартиры и вкладываться в новые. Выгодным решением станет купить новую квартиру, а старую сдавать в аренду.
— Рассчитывать на то, что вы сейчас вложитесь в новостройку по более высокой дешевой ставке, а потом дом сдастся, и вы квартиру продадите, нельзя. Наглядно видно сейчас, что разница между вторичкой и новостройкой существенна, — отметила эксперт.
— Если есть потребность купить новостройку, где вы нашли какую-то классную программу, хороший дом или захотели вложиться на перспективу детям, то рекомендую вторичку не продавать, а сдать ее в аренду. И уже арендными платежами гасить ипотеку по вашей новостройке. Действительно, вторичку сейчас продавать не очень выгодно, а аренда достаточно высока, — добавила она.
По словам генерального директора агентства недвижимости «Этажи» Евгения Затонского, спрос на вторичное жилье в ближайшем будущем начнет снижаться, а продаваться будут только самые ликвидные варианты.
— В большинстве случаев эта ликвидность напрямую зависит от размера скидки, которую готов предложить собственник. По нашим оценкам, спрос на вторичную недвижимость сократится не менее чем на 15–20%, — рассказал он MSK1.RU.
— Надо понимать, что на данный момент на первичном рынке жилья есть разница в ценах между предложением от застройщика и продажей по переуступке, — добавил Затонский.
Продажа по переуступке — это довольно распространенный процесс. Например, человек приобрел квартиру в еще строящемся доме, но ему приглянулась другая. Тогда продавец уступает права собственности на объект, которого, по сути, еще не существует. Взамен на деньги покупатель берет на себя все права и обязанности дольщика. Как правило, продажа по переуступке может стоить дешевле, чем квартиры непосредственно от застройщика.
— При заключении сделок по переуступке недоступны все виды субсидированной ипотеки от государства. Именно поэтому, продавая квартиру по переуступке, владельцы предлагают хорошие скидки, которые могут доходить до 10–15%. А это означает, что интересный и выгодный вариант можно найти и в таких условиях, — заключил эксперт.
Ранее риелторы рассказали, стоит ли покупать квартиру в доме, который попал под программу реновации. Также MSK1.RU узнал у экспертов по недвижимости, что будет с ипотекой после поднятия ключевой ставки.