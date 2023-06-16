«Цену подняли на 1,7 миллиона»: жене бойца СВО отказались продать квартиру, несмотря на бронь

Алена с мужем, который служит по контракту в зоне СВО, в начале года решились на покупку квартиры: супруга отпустили на два месяца в отпуск. Семья подобрала двушку в новостройке в центре Челябинска, заключила договор бронирования, в котором была прописана стоимость жилья, и отправила документы на одобрение военной ипотеки. Но, когда пришло подтверждение, пару огорошили: цена на квартиру поднялась на 1,7 миллиона рублей и договор бронирования расторгли в одностороннем порядке, рассказала Алена. Ее муж вернулся в часть, сделка зависла на неопределенное время. Наши челябинские коллеги из 74.RU разбирались, законно ли это и можно ли оспорить действия риелтора и застройщика.
«Оказались в безвыходном положении»
В начале марта супруги выбрали квартиру площадью 83 квадратных метра в новом ЖК «Парус», начали готовить документы для военной ипотеки. Параллельно для перестраховки заключили договор бронирования в риелторском агентстве «Этажи», заплатив за него 72 тысячи рублей, рассказала Алена. В документе зафиксировали цену — 5,7 миллиона рублей. По словам нашей собеседницы, ее заверили, что проблем с покупкой жилья не возникнет.
— Изначально, 9 марта, когда мы заключали договор на бронирование, мы предупреждали риелтора, что у нас военная ипотека и ее оформление может занять много времени. Но риелтор успокоила нас, что застройщик будет ждать, а с военной ипотекой они уже работали и знают, как это делается, — вспоминает Алена. — Действие договора было до
Военная ипотека предполагает сниженную процентную ставку по кредиту. По данным сервиса «Банки.ру», это от 5,85 до 12% (размер ставки зависит от конкретного банка и других факторов). Кроме того, военные, участвуя в этих программах, могут рассчитывать на большего размера займы, чем им бы предоставили на основании справки о доходах. Документы для военной ипотеки оформляют через госучреждение Росвоенипотека.
Впрочем, завершить сделку не удалось, разводит руками Алена.
— Нам озвучили новую цену на квартиру — 7,5 миллиона рублей, заявили, что наш договор бронирования расторгнут. «Этажи» попытались успокоить, сказали, что вернут деньги за бронирование. Но, поймите, мы оказались в безвыходном положении: одобрение у нас было на определенный объект с определенной стоимостью. Муж вернулся в часть, без него я не могу заново подать документы на одобрение. Когда он вернется, неизвестно: с начала СВО он приезжал всего-то второй раз, — объясняет Алена. — На случай если сделка затянется, а мужу надо будет вернуться в зону СВО, он оформил доверенность на меня, но тоже конкретно на эту квартиру. При этом мы перед сделкой оплатили оценку объекта и услуги нотариуса. Эти суммы нам никто не вернет. Мы потеряли время и деньги, к тому же выбор квартир на рынке стал меньше.
В «Этажах» попытались оправдаться.
— За период, пока ждали согласия от Росвоенипотеки, со слов застройщика, было повышение цен дважды, — написала Алене риелтор Олеся. — Но [мы] уточняли при подаче ваших документов в банк. [Нас заверили, что] цена сохранится за клиентом при возможном изменении цен.
«Хочется справедливости»
Чуть позже с Аленой связалась руководитель отдела продаж из «Этажей» Татьяна. Супруге военнослужащего вернули 72 тысячи рублей за бронирование и порекомендовали напрямую обратиться к застройщику — ООО «Трест "Магнитострой"».
— Мы имеем право держать объект в течение месяца. Вообще у всех застройщиков бронь
Алена говорит, что пыталась попасть на прием к собственнику, но ей отказали.
— Ни застройщик, ни риелторская компания никаких извинений не принесли. На уступки никто не пошел. Я направляла застройщику письма, но там от встреч отказались. Хочется справедливости: почему нам обещали одно, а по факту вышло другое?! — возмущается Алена.
Мы направили запрос в компанию «Этажи», однако на момент выхода материала ответ получен не был. Специалист фирмы, которая сопровождала сделку, от комментариев отказалась.
«Повышение стоимости было обязательно»
В компании-застройщике объяснили, что предупреждали о повышении цен на квартиры партнеров-риелторов.
— В отдел продаж ООО «Трест "Магнитострой"»
Представитель застройщика добавил, что рост цен был не прихотью, а вынужденным шагом.
— Следует отметить, что до повышения цены на квартиры в доме
Впрочем, похоже, такие гибкие условия продаж — далеко не редкость. Специалист по недвижимости и бывший руководитель «Этажей» Александр Аверин считает, что договоры бронирования — всего лишь маркетинговый ход, при этом результат зачастую непредсказуем.
ООО «Трест "Магнитострой"» работает с 2005 года. Это магнитогорская фирма, но хорошо известна она и в Челябинске. Официально на 70% принадлежит Сергею Лакницкому (другие владельцы — Дмитрий Мельников, Александр Мясников). Выручка ООО «Трест "Магнитострой"» по итогам 2022 года составила 3,6 миллиарда, чистая прибыль — 935 тысяч рублей.
— По сути, риелторы в таких ситуациях выступают посредниками и никак повлиять на ситуацию не могут. С «Трестом» — это вообще очень распространенная проблема, у них такая политика. Они, конечно, оговаривают все риски, к ним не придерешься, — рассуждает Александр Аверин. — К тому же, как правило, они действительно дают цену ниже рынка. А если замечают резкий рост ажиотажа на рынке недвижимости, они пересматривают цены, не хотят упускать выгоду.
«Это придумка, чтобы зарабатывать»
Договоры бронирования — штука изначально ненадежная, считает юрист Николай Попов. К тому же в одном из пунктов четко прописано: расторгнуть его может любая из сторон.
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— Договор бронирования — это достаточно абстрактная форма. Ведь с точки зрения закона организация или лицо, которые не являются собственником объекта недвижимости, не могут нести относительно него никаких обязательств. Есть же, например, другая форма — предварительный договор купли-продажи. Там стороны обязаны соблюдать все условия. Здесь же есть некая услуга по бронированию, но в чем она заключается, из договора не совсем ясно. Только из обычаев делового оборота мы делаем вывод, что никто не может купить эту квартиру в период бронирования, — говорит Николай Попов. — Договоры бронирования — это придумка агентств недвижимости для того, чтобы дополнительно зарабатывать.
В таких случаях имеет смысл обращаться в суд, только если риелторы отказываются возвращать деньги, заплаченные за услугу бронирования, уточнил юрист. Но обязать продать квартиру по цене, указанной в договоре, их никто не может.