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«Цену подняли на 1,7 миллиона»: жене бойца СВО отказались продать квартиру, несмотря на бронь

Как ситуацию с двушкой в челябинской новостройке объяснили застройщик и эксперты

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Алена и ее муж-военнослужащий хотели купить квартиру в новом ЖК, но что-то пошло не так

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Алена с мужем, который служит по контракту в зоне СВО, в начале года решились на покупку квартиры: супруга отпустили на два месяца в отпуск. Семья подобрала двушку в новостройке в центре Челябинска, заключила договор бронирования, в котором была прописана стоимость жилья, и отправила документы на одобрение военной ипотеки. Но, когда пришло подтверждение, пару огорошили: цена на квартиру поднялась на 1,7 миллиона рублей и договор бронирования расторгли в одностороннем порядке, рассказала Алена. Ее муж вернулся в часть, сделка зависла на неопределенное время. Наши челябинские коллеги из 74.RU разбирались, законно ли это и можно ли оспорить действия риелтора и застройщика.

В момент бронирования в ЖК «Парус» уже завершали отделку

В момент бронирования в ЖК «Парус» уже завершали отделку

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«Оказались в безвыходном положении»

В начале марта супруги выбрали квартиру площадью 83 квадратных метра в новом ЖК «Парус», начали готовить документы для военной ипотеки. Параллельно для перестраховки заключили договор бронирования в риелторском агентстве «Этажи», заплатив за него 72 тысячи рублей, рассказала Алена. В документе зафиксировали цену — 5,7 миллиона рублей. По словам нашей собеседницы, ее заверили, что проблем с покупкой жилья не возникнет.

В договоре бронирования была указана стоимость квартиры, клиентку заверили, что эта сумма не изменится

В договоре бронирования была указана стоимость квартиры, клиентку заверили, что эта сумма не изменится

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При этом в пункте 4.2 указано, что любая из сторон может расторгнуть договор

При этом в пункте 4.2 указано, что любая из сторон может расторгнуть договор

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— Изначально, 9 марта, когда мы заключали договор на бронирование, мы предупреждали риелтора, что у нас военная ипотека и ее оформление может занять много времени. Но риелтор успокоила нас, что застройщик будет ждать, а с военной ипотекой они уже работали и знают, как это делается, — вспоминает Алена. — Действие договора было до 20 мая, поэтому мы не волновались. У нас был жилищный сертификат на 1,6 миллиона рублей, остальную часть мы планировали взять в ипотеку. При этом после подписания договора бронирования мы отказались от других объектов и ждали одобрения от банка именно на нашу квартиру.

Военная ипотека предполагает сниженную процентную ставку по кредиту. По данным сервиса «Банки.ру», это от 5,85 до 12% (размер ставки зависит от конкретного банка и других факторов). Кроме того, военные, участвуя в этих программах, могут рассчитывать на большего размера займы, чем им бы предоставили на основании справки о доходах. Документы для военной ипотеки оформляют через госучреждение Росвоенипотека.

Впрочем, завершить сделку не удалось, разводит руками Алена. 10 мая супругам пришло извещение об одобрении ипотеки, но риелтор вдруг сообщил, что застройщик обновил условия покупки.

— Нам озвучили новую цену на квартиру — 7,5 миллиона рублей, заявили, что наш договор бронирования расторгнут. «Этажи» попытались успокоить, сказали, что вернут деньги за бронирование. Но, поймите, мы оказались в безвыходном положении: одобрение у нас было на определенный объект с определенной стоимостью. Муж вернулся в часть, без него я не могу заново подать документы на одобрение. Когда он вернется, неизвестно: с начала СВО он приезжал всего-то второй раз, — объясняет Алена. — На случай если сделка затянется, а мужу надо будет вернуться в зону СВО, он оформил доверенность на меня, но тоже конкретно на эту квартиру. При этом мы перед сделкой оплатили оценку объекта и услуги нотариуса. Эти суммы нам никто не вернет. Мы потеряли время и деньги, к тому же выбор квартир на рынке стал меньше.

Сейчас полным ходом идет заселение: жильцам выдают ключи от квартир

Сейчас полным ходом идет заселение: жильцам выдают ключи от квартир

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В «Этажах» попытались оправдаться.

— За период, пока ждали согласия от Росвоенипотеки, со слов застройщика, было повышение цен дважды, — написала Алене риелтор Олеся. — Но [мы] уточняли при подаче ваших документов в банк. [Нас заверили, что] цена сохранится за клиентом при возможном изменении цен.

Риелтор убеждала клиентку, что сделала всё возможное, чтобы выполнить условия сделки

Риелтор убеждала клиентку, что сделала всё возможное, чтобы выполнить условия сделки

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«Хочется справедливости»

Чуть позже с Аленой связалась руководитель отдела продаж из «Этажей» Татьяна. Супруге военнослужащего вернули 72 тысячи рублей за бронирование и порекомендовали напрямую обратиться к застройщику — ООО «Трест "Магнитострой"».

— Мы имеем право держать объект в течение месяца. Вообще у всех застройщиков бронь 14 дней, но для нас исключение — один месяц. Если срок больше, гарантии сохранения цены падают. Так как застройщики динамично поднимают цену, это уже крайне сложно. [В вашем случае] слишком большое поднятие произошло: два раза за месяц. Здесь только ехать к застройщику на диалог, просить рассмотреть ситуацию по вам в исключительном порядке. Записываться на прием к собственнику, — сообщила Татьяна.

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Купить в этой новостройке квартиру участнику СВО и его жене не удалось

Купить в этой новостройке квартиру участнику СВО и его жене не удалось

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Алена говорит, что пыталась попасть на прием к собственнику, но ей отказали.

— Ни застройщик, ни риелторская компания никаких извинений не принесли. На уступки никто не пошел. Я направляла застройщику письма, но там от встреч отказались. Хочется справедливости: почему нам обещали одно, а по факту вышло другое?! — возмущается Алена.

Мы направили запрос в компанию «Этажи», однако на момент выхода материала ответ получен не был. Специалист фирмы, которая сопровождала сделку, от комментариев отказалась.

«Повышение стоимости было обязательно»

В компании-застройщике объяснили, что предупреждали о повышении цен на квартиры партнеров-риелторов.

— В отдел продаж ООО «Трест "Магнитострой"» 5 апреля обратился представитель ООО «Этажи» с просьбой зарезервировать квартиру № 16 в строящемся доме № 11 на улице Курчатова в Челябинске. При этом риелтор был проинформирован о том, что на следующий день, то есть 6 апреля, запланировано значительное повышение стоимости объекта, — сообщили в «Тресте». — Также представителю ООО «Этажи» было известно, что регламентом продаж в нашей компании предусмотрена резервация объекта недвижимости с закреплением стоимости на срок, не превышающий 21 рабочий день.

Цены на квартиры подскочили

Цены на квартиры подскочили

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Представитель застройщика добавил, что рост цен был не прихотью, а вынужденным шагом.

— Следует отметить, что до повышения цены на квартиры в доме № 11 на улице Курчатова были существенно ниже рыночных, и запланированное повышение стоимости было не только целесообразно, но даже обязательно. В настоящий момент цены на квартиры в сданном доме лишь немного уступают среднерыночным показателям аналогичной недвижимости, — рассказали в строительной компании. — Нам неизвестно, по какой причине представители покупателя вышли на сделку только спустя календарный месяц. Также от представителей покупателя никто не обращался к нам за помощью или с просьбами о продлении резервации объекта по каким-либо причинам. В результате система в соответствии с регламентом по истечении установленного срока автоматически аннулировала резерв и установила стоимость объекта, действующую на текущую дату.

Но даже с учетом роста цен стоимость квадратного метра в ЖК «Парус» до сих пор ниже, чем в среднем по рынку, настаивает застройщик ООО «Трест "Магнитострой"»

Но даже с учетом роста цен стоимость квадратного метра в ЖК «Парус» до сих пор ниже, чем в среднем по рынку, настаивает застройщик ООО «Трест "Магнитострой"»

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Впрочем, похоже, такие гибкие условия продаж — далеко не редкость. Специалист по недвижимости и бывший руководитель «Этажей» Александр Аверин считает, что договоры бронирования — всего лишь маркетинговый ход, при этом результат зачастую непредсказуем.

ООО «Трест "Магнитострой"» работает с 2005 года. Это магнитогорская фирма, но хорошо известна она и в Челябинске. Официально на 70% принадлежит Сергею Лакницкому (другие владельцы — Дмитрий Мельников, Александр Мясников). Выручка ООО «Трест "Магнитострой"» по итогам 2022 года составила 3,6 миллиарда, чистая прибыль — 935 тысяч рублей.

— По сути, риелторы в таких ситуациях выступают посредниками и никак повлиять на ситуацию не могут. С «Трестом» — это вообще очень распространенная проблема, у них такая политика. Они, конечно, оговаривают все риски, к ним не придерешься, — рассуждает Александр Аверин. — К тому же, как правило, они действительно дают цену ниже рынка. А если замечают резкий рост ажиотажа на рынке недвижимости, они пересматривают цены, не хотят упускать выгоду.

«Это придумка, чтобы зарабатывать»

Договоры бронирования — штука изначально ненадежная, считает юрист Николай Попов. К тому же в одном из пунктов четко прописано: расторгнуть его может любая из сторон.

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— Договор бронирования — это достаточно абстрактная форма. Ведь с точки зрения закона организация или лицо, которые не являются собственником объекта недвижимости, не могут нести относительно него никаких обязательств. Есть же, например, другая форма — предварительный договор купли-продажи. Там стороны обязаны соблюдать все условия. Здесь же есть некая услуга по бронированию, но в чем она заключается, из договора не совсем ясно. Только из обычаев делового оборота мы делаем вывод, что никто не может купить эту квартиру в период бронирования, — говорит Николай Попов. — Договоры бронирования — это придумка агентств недвижимости для того, чтобы дополнительно зарабатывать.

В таких случаях имеет смысл обращаться в суд, только если риелторы отказываются возвращать деньги, заплаченные за услугу бронирования, уточнил юрист. Но обязать продать квартиру по цене, указанной в договоре, их никто не может.

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