«Цену подняли на 1,7 миллиона»: жене бойца СВО отказались продать квартиру, несмотря на бронь

Военная ипотека предполагает сниженную процентную ставку по кредиту. По данным сервиса «Банки.ру», это от 5,85 до 12% (размер ставки зависит от конкретного банка и других факторов). Кроме того, военные, участвуя в этих программах, могут рассчитывать на большего размера займы, чем им бы предоставили на основании справки о доходах. Документы для военной ипотеки оформляют через госучреждение Росвоенипотека.

Впрочем, завершить сделку не удалось, разводит руками Алена. 10 мая супругам пришло извещение об одобрении ипотеки, но риелтор вдруг сообщил, что застройщик обновил условия покупки.

