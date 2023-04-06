Гляди-ка, Обь. Какие квартиры можно снять с видом на реку — что у них внутри и сколько они стоят

Квартиры до 29 тысяч рублей

Самая дешевая квартира стоимостью 20 тысяч рублей в месяц расположилась на правом берегу Оби в жилом комплексе «Марсель» в доме на улице 2-й Обской,154. Арендодатель указал, что здесь нельзя жить с животными, но вариант отлично подойдет парню-программисту. Почему именно такой выбор — остается только догадываться.

Общая площадь квартиры — 30 квадратных метров, это студия, с небольшой лоджией, из которой и открывается вид на Обь. Спать предлагают на небольшом диване, есть холодильник, плита, чайник и стиральная машинка.