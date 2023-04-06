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Гляди-ка, Обь. Какие квартиры можно снять с видом на реку — что у них внутри и сколько они стоят

Самая дорогая квартира с дизайнерским ремонтом обойдется в 60 тысяч рублей

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В наш обзор попали квартиры с видом на главную реку Новосибирска

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Съемную квартиру с видом на нечто прекрасное найти в Новосибирске нелегко: приходится мириться с дорогами под окнами, стройкой или шумным двором. Есть предложения получше, например вид на парк, лес или реку. НГС изучил несколько десятков вариантов съемных квартир в разных жилых комплексах, из которых виднеется Обь. Оказалось, что у реки снимать квартиру можно и за 20 тысяч рублей, правда, небольшую. Лофт с кроватью на поддонах и панорамным видом обойдется в 35 тысяч рублей, а квартира с дизайнерским ремонтом и рисунком медведя на стене — в 60 тысяч рублей. Смотрите в материале топ-6 квартир с видом на Обь — от самых обычных и недорогих до дизайнерских.

Квартиры до 29 тысяч рублей

Самая дешевая квартира стоимостью 20 тысяч рублей в месяц расположилась на правом берегу Оби в жилом комплексе «Марсель» в доме на улице 2-й Обской,154. Арендодатель указал, что здесь нельзя жить с животными, но вариант отлично подойдет парню-программисту. Почему именно такой выбор — остается только догадываться.

Общая площадь квартиры — 30 квадратных метров, это студия, с небольшой лоджией, из которой и открывается вид на Обь. Спать предлагают на небольшом диване, есть холодильник, плита, чайник и стиральная машинка.

Для сна в этой студии есть диван

Для сна в этой студии есть диван

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Кухня с холодильником и плитой небольшая. В этой же зоне установили шкаф и стол

Кухня с холодильником и плитой небольшая. В этой же зоне установили шкаф и стол

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Из единственного окна на лоджии открывается вид на реку и внутренний двор жилого комплекса

Из единственного окна на лоджии открывается вид на реку и внутренний двор жилого комплекса

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Ближе к станции метро «Речной вокзал» и с видом на Обь можно найти вариант за 25 тысяч рублей в доме 2002 года постройки по адресу улица Обская, 50/1. В квартире отдельная комната с диваном, коридор и кухня. Как говорится в объявлении, есть всё для комфортного проживания: кухонный гарнитур, плита, холодильник, посудомойка, стиральная машина, диван и шкаф. В ванной комнате установлена система «теплый пол».

Квартира однокомнатная, кухня и комната отделены

Квартира однокомнатная, кухня и комната отделены

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В комнате поставили только диван, а на стене можно заметить кондиционер

В комнате поставили только диван, а на стене можно заметить кондиционер

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Дом находится примерно в 500 метрах от Михайловской набережной

Дом находится примерно в 500 метрах от Михайловской набережной

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На левом берегу Новосибирска расположилась однокомнатная квартира в жилом комплексе «Венеция-2» на улице Ясный берег, 17.

Арендодатель оценивает ее как светлую, просторную и с евроремонтом, за месяц придется заплатить 29 тысяч рублей. Как говорится в объявлении, в 300 метрах от дома есть остановка общественного транспорта, рядом магазины и аптеки. В квартире установили стиральную машину, плиту и кондиционер.

Кухня выполнена в светлых тонах, яркими элементами стали стулья

Кухня выполнена в светлых тонах, яркими элементами стали стулья

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Комната по стилю похожа на кухню, но здесь ярким элементом стали шторы

Комната по стилю похожа на кухню, но здесь ярким элементом стали шторы

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Такой вид открывается из квартиры за 29 тысяч рублей на левом берегу города

Такой вид открывается из квартиры за 29 тысяч рублей на левом берегу города

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Квартиры до 35 тысяч рублей

За 33 тысячи в месяц можно снять квартиру в жилом комплексе «Чернышевский» в доме на улице Фабричная, 65/3. Здесь есть отдельная комната и кухня. Как говорится в объявлении, ремонт сделали недавно, никто до этого в квартире не жил, есть вся бытовая техника. На транспорте, по словам арендодателя, добраться несложно, рядом станция метро «Гарина-Михайловского» и остановки общественного транспорта. В квартире запрещено жить с животными, с детьми только по согласованию.

Ремонт выполнен в светлых оттенках во всех комнатах квартиры

Ремонт выполнен в светлых оттенках во всех комнатах квартиры

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В квартире есть отдельная спальня

В квартире есть отдельная спальня

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Такой вид на Обь открывается из окна

Такой вид на Обь открывается из окна

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Студия в стиле лофт в комплексе ApartRiver на улице Обской, 46/2 обойдется в 35 тысяч рублей. Как говорится в объявлении, такое дизайнерское решение — эксклюзив жилого комплекса «для настоящих ценителей стиля и комфорта». Дизайнер в интерьере использовал смешение текстур камня и дерева. Кровать на деревянных поддонах сразу же привлечет внимание, как и ярко-красные элементы. Квартира расположилась в пешей доступности от станции метро «Речной вокзал», из окон открывается панорамный вид на Обь.

По мнению арендодателя, квартира отлично подойдет для одного человека

По мнению арендодателя, квартира отлично подойдет для одного человека

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Необработанный потолок, труба, выкрашенная в ярко-красный цвет, и кровать на поддонах привлекут внимание гостей

Необработанный потолок, труба, выкрашенная в ярко-красный цвет, и кровать на поддонах привлекут внимание гостей

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Дизайнер использовал смешение текстур: камень, дерево и выкрашенные в серый стены

Дизайнер использовал смешение текстур: камень, дерево и выкрашенные в серый стены

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С лоджии можно смотреть на Обь и проплывающие мимо корабли

С лоджии можно смотреть на Обь и проплывающие мимо корабли

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Квартира с дизайнерским ремонтом за 60 тысяч

Уютную квартиру с дизайнерским ремонтом в жилом комплексе ApartRiver на улице Обской, 46/2 с видом на Обь сдают за 60 тысяч рублей. Кухня отделена от места отдыха, в комнате установлены диван и большая кровать. Фишка квартиры — рисунок медведя во всю стену на рейках. Еще одна особенность — оранжевая ванная комната. Как говорится в объявлении, до этого здесь никто не жил, а квартира находится на последнем, панорамном этаже.

Дизайн этой 30-метровой квартиры сильно отличается от других студий

Дизайн этой 30-метровой квартиры сильно отличается от других студий

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Поужинать здесь можно с видом на реку

Поужинать здесь можно с видом на реку

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Немного африканских мотивов в оранжевой ванной комнате

Немного африканских мотивов в оранжевой ванной комнате

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Недавно мы посмотрели, как гаражи становятся целой зоной отдыха и творчества. Владельцы переделывают место для машины в бани, устанавливают кровать, рисуют граффити и оформляют как душе угодно. НГС составил топ-10 самых необычных гаражей.

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