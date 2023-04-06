Гляди-ка, Обь. Какие квартиры можно снять с видом на реку — что у них внутри и сколько они стоят

Съемную квартиру с видом на нечто прекрасное найти в Новосибирске нелегко: приходится мириться с дорогами под окнами, стройкой или шумным двором. Есть предложения получше, например вид на парк, лес или реку. НГС изучил несколько десятков вариантов съемных квартир в разных жилых комплексах, из которых виднеется Обь. Оказалось, что у реки снимать квартиру можно и за 20 тысяч рублей, правда, небольшую. Лофт с кроватью на поддонах и панорамным видом обойдется в 35 тысяч рублей, а квартира с дизайнерским ремонтом и рисунком медведя на стене — в 60 тысяч рублей. Смотрите в материале топ-6 квартир с видом на Обь — от самых обычных и недорогих до дизайнерских.
Квартиры до 29 тысяч рублей
Самая дешевая квартира стоимостью 20 тысяч рублей в месяц расположилась на правом берегу Оби в жилом комплексе «Марсель» в доме на улице 2-й Обской,154. Арендодатель указал, что здесь нельзя жить с животными, но вариант отлично подойдет парню-программисту. Почему именно такой выбор — остается только догадываться.
Общая площадь квартиры — 30 квадратных метров, это студия, с небольшой лоджией, из которой и открывается вид на Обь. Спать предлагают на небольшом диване, есть холодильник, плита, чайник и стиральная машинка.
Ближе к станции метро «Речной вокзал» и с видом на Обь можно найти вариант за 25 тысяч рублей в доме 2002 года постройки по адресу улица Обская, 50/1. В квартире отдельная комната с диваном, коридор и кухня. Как говорится в объявлении, есть всё для комфортного проживания: кухонный гарнитур, плита, холодильник, посудомойка, стиральная машина, диван и шкаф. В ванной комнате установлена система «теплый пол».
На левом берегу Новосибирска расположилась однокомнатная квартира в жилом комплексе «Венеция-2» на улице Ясный берег, 17.
Арендодатель оценивает ее как светлую, просторную и с евроремонтом, за месяц придется заплатить 29 тысяч рублей. Как говорится в объявлении, в 300 метрах от дома есть остановка общественного транспорта, рядом магазины и аптеки. В квартире установили стиральную машину, плиту и кондиционер.
Квартиры до 35 тысяч рублей
За 33 тысячи в месяц можно снять квартиру в жилом комплексе «Чернышевский» в доме на улице Фабричная, 65/3. Здесь есть отдельная комната и кухня. Как говорится в объявлении, ремонт сделали недавно, никто до этого в квартире не жил, есть вся бытовая техника. На транспорте, по словам арендодателя, добраться несложно, рядом станция метро «Гарина-Михайловского» и остановки общественного транспорта. В квартире запрещено жить с животными, с детьми только по согласованию.
Студия в стиле лофт в комплексе ApartRiver на улице Обской, 46/2 обойдется в 35 тысяч рублей. Как говорится в объявлении, такое дизайнерское решение — эксклюзив жилого комплекса «для настоящих ценителей стиля и комфорта». Дизайнер в интерьере использовал смешение текстур камня и дерева. Кровать на деревянных поддонах сразу же привлечет внимание, как и ярко-красные элементы. Квартира расположилась в пешей доступности от станции метро «Речной вокзал», из окон открывается панорамный вид на Обь.
Квартира с дизайнерским ремонтом за 60 тысяч
Уютную квартиру с дизайнерским ремонтом в жилом комплексе ApartRiver на улице Обской, 46/2 с видом на Обь сдают за 60 тысяч рублей. Кухня отделена от места отдыха, в комнате установлены диван и большая кровать. Фишка квартиры — рисунок медведя во всю стену на рейках. Еще одна особенность — оранжевая ванная комната. Как говорится в объявлении, до этого здесь никто не жил, а квартира находится на последнем, панорамном этаже.
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