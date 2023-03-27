Выпить вина и попариться в бане: новосибирцы превращают гаражи в жилые помещения и продают за миллионы рублей

В Верхней зоне Академгородка продают трехуровневый гараж за 1 550 000 рублей. Как рассказывают в объявлении на N1, находится гараж рядом с лыжной базой имени Алика Тульского.



Под гаражом находится холодный погреб размером 440 на 140 сантиметров и высотой 180 сантиметров. Там сделаны стеллажи для хранения, например, солений.