СЕЙЧАС +2°С
Пробки 5/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняКак искали двух пропавших школьниц
Все новости
Все новости
Обзор

Выпить вина и попариться в бане: новосибирцы превращают гаражи в жилые помещения и продают за миллионы рублей

На сайты объявлений выставлены гаражи за 700 тысяч и за 4 миллиона

3 076

Для многих гаражи — не просто место для хранения машин

Поделиться

Иногда гараж — не просто место для машины, а целый дом, зона отдыха и творчества. В гаражах делают бани, ставят кровати, рисуют граффити и оформляют их под свой вкус. Корреспондент НГС просмотрела несколько сотен объявлений о продаже гаражей в Новосибирске и составила топ из 10 самых интересных и необычных.

Брутальный гараж

Стены второго этажа сложены из сибитных блоков с утеплителем

Стены второго этажа сложены из сибитных блоков с утеплителем

Поделиться

В Верхней зоне Академгородка продают трехуровневый гараж за 1 550 000 рублей. Как рассказывают в объявлении на N1, находится гараж рядом с лыжной базой имени Алика Тульского.

Под гаражом находится холодный погреб размером 440 на 140 сантиметров и высотой 180 сантиметров. Там сделаны стеллажи для хранения, например, солений.

Деревянные стены обвешаны плакатами

Деревянные стены обвешаны плакатами

Поделиться

Ворота в гараж размером 296 на 195 сантиметров — они утеплены и обшиты евровагонкой. Первый этаж размером 570 на 420 сантиметров, а технический этаж — 570 на 420 сантиметров. В обеих комнатах потолки высотой 250 сантиметров. Как утверждает продавец, весь гараж утеплен.

Пол отделан плиткой

Пол отделан плиткой

Поделиться

— В погребе, техническом этаже и в гараже на полу уложена керамогранитная плитка. Стены и потолки ровные. Везде удобные лестницы с поручнями для спуска и подъема, — рассказывает автор объявления.

Крыша, как утверждает продавец, хорошо утеплена минеральной плитой

Крыша, как утверждает продавец, хорошо утеплена минеральной плитой

Поделиться

Самый интересный этаж — третий. Там владелец обустроил комнату отдыха. Само помещение размером 520 на 420 сантиметров с потолками 250 сантиметров. Потолок сделан натяжной. Как видно на фотографиях, в комнате много украшений, есть настольный футбол и место для обедов.

Гараж с винным погребом

Здание отделано стеклохолстом и утеплено

Здание отделано стеклохолстом и утеплено

Поделиться

Про другой трехуровневый гараж на улице Зыряновской НГС писал на прошлой неделе. Квартира-гараж продается на сайте Авито за 3,5 миллиона рублей.

— Мечта любого мужчины — это гараж. Один раз увидите и сразу купите. Аналогов в этой локации нет, — рассказал автор объявления.

Ремонт сделан в светлых тонах

Ремонт сделан в светлых тонах

Поделиться

Первый уровень гаража отдан под место для машины. Размер его — 20 кв. м. Второй уровень — комната отдыха. Стены отделаны стеклообоями, полы с подогревом. Как видно на фотографиях, в гараже можно посидеть на диванах, посмотреть телевизор, подогреть еду и попить чай. Третий уровень строения — цоколь размером 20 кв. м. Там есть винный погреб и склад.

Высота ворот в гараже 2,2 на 2,5 метра. Как объясняет владелец здания — гараж продают в связи с переездом хозяев.

Дом для хобби с красной кухней

Гараж находится на закрытой территории

Гараж находится на закрытой территории

Поделиться

В Ленинском районе Новосибирска двухуровневый гараж с красной кухней продают за 900 тысяч рублей. Строение общей площадью 36 квадратных метров владелец использовал как дом для хобби.

В гараже есть подвал

В гараже есть подвал

Поделиться

У гаража есть круглосуточная охрана, видеонаблюдение. Гараж утеплен, на нижнем ярусе даже в морозы было +5 градусов, утверждает продавец. В строении есть скважина и водонагреватель. Верхний этаж также утеплен.

— При необходимости можно жить как в квартире, без ипотеки, — добавляет автор объявления.

Судя по фотографиям, в гараже установлены колонки, есть холодильник, духовой шкаф и стол с двумя стульями.

Гараж у Законодательного собрания

В гараже есть огнетушитель

В гараже есть огнетушитель

Поделиться

За 3,5 миллиона продают двухуровневый гараж по адресу улица Кирова, 3. В объявлении указано, что это один из 12 гаражей, которые стоят на территории Законодательного собрания Новосибирской области. От метро «Октябрьская» пешком идти 3 минуты.

Внутри гараж обшит деревянной рейкой. На фотографии в углу виднеется дартс и стулья. В гараже есть система хранения.

Стильный гараж

Лампы вдоль стены придают гаражу необычный вид

Лампы вдоль стены придают гаражу необычный вид

Поделиться

В Калининском районе по адресу Бардина, 2 продают гараж за 920 тысяч рублей. Общая площадь строения 36,1 кв. м. В гараж может вместиться два автомобиля.

Ворота шириной 2,59 метра и высотой 2,31 метра. Здание утеплено пеноплексом в два слоя, а потолок в три слоя. Это гаражный кооператив, на въезде есть охрана. Яма в строении кирпичная.

Гараж с морем и сервантом

В гараже есть место для работы

В гараже есть место для работы

Поделиться

Немного неаккуратный, но выделяющийся гараж продают на улице Солидарности за 700 тысяч рублей. Это, кстати, самый дешевый объект в подборке.

На фотографиях есть печка

На фотографиях есть печка

Поделиться

Общая площадь гаража — 90 кв. м. Есть подвальное помещение и холодная кладовая. Как утверждает продавец, гараж пригоден для временного проживания. Продают строение по членской книжке.

Как видно по фотографиям, в гараже есть огромные фотообои с морем, винтажный сервант и несколько диванов.

Гараж с кроватью и баней

Гараж подходит под грузовые автомобили

Гараж подходит под грузовые автомобили

Поделиться

Нестандартный гараж продают в Бердске на улице Терешковой за 4 миллиона. Как объясняет автор объявления, гараж состоит из двух помещений, одно из них пригодно для полноценного проживания. Общая площадь — 206 кв. м.

Первое помещение гаража пригодно для хранения и обслуживания грузовых автомобилей. Внутри установлена система отопления, но ее нужно подключить. По заверениям владельца в гараже тепло даже в морозы.

Во втором помещении есть кухня с духовкой и холодильником

Во втором помещении есть кухня с духовкой и холодильником

Поделиться

Второе помещение состоит из нескольких комнат: спальни, кухни, бани, туалета. Внутри есть дизельный котел и теплый пол. Вся территория ограждена высоким забором, а на улице стоят два мангала: обычный и из кирпича под казан.

В «гараже» есть душ, раковина и баня

В «гараже» есть душ, раковина и баня

Поделиться

Систему канализации представляет выгребной септик. Вода в гараже привозная и расходуется из двух еврокубов и насоса. В строении есть водонагреватель и проведен интернет.

Продавец предлагает устроить на территории СТО

Продавец предлагает устроить на территории СТО

Поделиться

— Помещения идеально подходят для организации и ведения деятельности СТО с полноценной комнатой отдыха для персонала или клиентов. Или очень удобно для владельца автомобиля (в особенности грузового), кому приходится (или нравится) проводить много времени в гараже, — написал продавец.

Это самая дорогая постройка в нашей подборке

Это самая дорогая постройка в нашей подборке

Поделиться

Автор объявления добавил, что помещение находится под охраной.

Гараж с граффити

На стене нарисована зеленая машина

На стене нарисована зеленая машина

Поделиться

Трехуровневый гараж с рисунком на улице Станционной, 46б продают за 2,5 миллиона. Как рассказал автор объявления, в строении есть отопление, вода и канализация. Рядом остановка «Бетонный завод».

Гараж состоит из двух уровней

Гараж состоит из двух уровней

Поделиться

— Хорошо подойдет под бизнес. Сейчас здесь занимаюсь полировкой авто и перетяжкой салона. Я собственник, документы все на руках, — написал автор объявления.

Рядом с гаражом есть строительный и продуктовый магазины, шиномонтаж, СТО и даже буфет.

Еще гараж с баней

В гараже есть баня и даже веники

В гараже есть баня и даже веники

Поделиться

Еще один гараж с баней в нашей подборке находится в районе Бердска на улице Авиаторов. Стоит объект площадью 120 кв. м 3,8 миллиона. Также в собственности у автора объявления 138 кв. м земли под гаражом. Как отмечает владелец, можно надстроить второй этаж.

В помещении есть большая смотровая яма на 3 машины. Внутри стены обиты сибитом. С внешней стороны обшиты шифером с утеплителем и кирпичом.

На фотографиях можно увидеть телевизор

На фотографиях можно увидеть телевизор

Поделиться

— Хороший вариант под СТО, производство, шиномонтаж, детейлинг, — отметил автор объявления.

В гараже есть отопление — котел. Необычной чертой гаража является баня, которую можно топить углем или дровами. Владелец также выделил зону отдыха.

Деревянный рай

Гараж полностью обшит деревом

Гараж полностью обшит деревом

Поделиться

На Кошурникова, 21а в Новосибирске продают двухуровневый гараж за 990 тысяч. Внутри постройки всё отделано деревом.

— Если Вам негде укрыть от мороза свою «ласточку» или «мустанга», а также требуется место для хранения велосипеда, сноуборда, несезонных вещей, и всего того, что нужно скрыть от глаз дома, то этот гараж точно для Вас, — рассказал автор объявления.

В строении есть полки для хранения

В строении есть полки для хранения

Поделиться

Первый этаж гаража занимает площадь 20 кв. м, а высота потолков 2,55 метра. Технический этаж занимает 17 кв. м. В гараже установлен электрический щит со счетчиками, смонтированы LED-светильники, вытяжные вентиляторы, розетки по всем углам на обоих этажах.

Стены и потолки, как утверждает владелец, утеплены. Технический этаж можно использовать как смотровую яму для автомобиля.

Что еще почитать по теме?

«Разочарование наступило через 2 месяца». Новосибирцы взяли ипотеку, но возненавидели новое жилье — три истории.

Новосибирский таксист выставил на продажу свои двухуровневые квартиры — сколько он за них просит.

Двухуровневую квартиру со спа-зоной и камином продают в Новосибирске — смотрим интерьеры за 60 миллионов.

По теме

ГаражиПродажаПодборкаНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter