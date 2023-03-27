Выпить вина и попариться в бане: новосибирцы превращают гаражи в жилые помещения и продают за миллионы рублей

Иногда гараж — не просто место для машины, а целый дом, зона отдыха и творчества. В гаражах делают бани, ставят кровати, рисуют граффити и оформляют их под свой вкус. Корреспондент НГС просмотрела несколько сотен объявлений о продаже гаражей в Новосибирске и составила топ из 10 самых интересных и необычных.
Брутальный гараж
В Верхней зоне Академгородка продают трехуровневый гараж за
Под гаражом находится холодный погреб размером 440 на 140 сантиметров и высотой 180 сантиметров. Там сделаны стеллажи для хранения, например, солений.
Ворота в гараж размером 296 на 195 сантиметров — они утеплены и обшиты евровагонкой. Первый этаж размером 570 на 420 сантиметров, а технический этаж — 570 на 420 сантиметров. В обеих комнатах потолки высотой 250 сантиметров. Как утверждает продавец, весь гараж утеплен.
— В погребе, техническом этаже и в гараже на полу уложена керамогранитная плитка. Стены и потолки ровные. Везде удобные лестницы с поручнями для спуска и подъема, — рассказывает автор объявления.
Самый интересный этаж — третий. Там владелец обустроил комнату отдыха. Само помещение размером 520 на 420 сантиметров с потолками 250 сантиметров. Потолок сделан натяжной. Как видно на фотографиях, в комнате много украшений, есть настольный футбол и место для обедов.
Гараж с винным погребом
Про другой трехуровневый гараж на улице Зыряновской НГС писал на прошлой неделе. Квартира-гараж продается на сайте Авито за 3,5 миллиона рублей.
— Мечта любого мужчины — это гараж. Один раз увидите и сразу купите. Аналогов в этой локации нет, — рассказал автор объявления.
Первый уровень гаража отдан под место для машины. Размер его —
Высота ворот в гараже 2,2 на 2,5 метра. Как объясняет владелец здания — гараж продают в связи с переездом хозяев.
Дом для хобби с красной кухней
В Ленинском районе Новосибирска двухуровневый гараж с красной кухней продают за 900 тысяч рублей. Строение общей площадью 36 квадратных метров владелец использовал как дом для хобби.
У гаража есть круглосуточная охрана, видеонаблюдение. Гараж утеплен, на нижнем ярусе даже в морозы было +5 градусов, утверждает продавец. В строении есть скважина и водонагреватель. Верхний этаж также утеплен.
— При необходимости можно жить как в квартире, без ипотеки, — добавляет автор объявления.
Судя по фотографиям, в гараже установлены колонки, есть холодильник, духовой шкаф и стол с двумя стульями.
Гараж у Законодательного собрания
За 3,5 миллиона продают двухуровневый гараж по адресу улица Кирова, 3. В объявлении указано, что это один из 12 гаражей, которые стоят на территории Законодательного собрания Новосибирской области. От метро «Октябрьская» пешком идти 3 минуты.
Внутри гараж обшит деревянной рейкой. На фотографии в углу виднеется дартс и стулья. В гараже есть система хранения.
Стильный гараж
В Калининском районе по адресу Бардина, 2 продают гараж за 920 тысяч рублей. Общая площадь строения
Ворота шириной 2,59 метра и высотой 2,31 метра. Здание утеплено пеноплексом в два слоя, а потолок в три слоя. Это гаражный кооператив, на въезде есть охрана. Яма в строении кирпичная.
Гараж с морем и сервантом
Немного неаккуратный, но выделяющийся гараж продают на улице Солидарности за 700 тысяч рублей. Это, кстати, самый дешевый объект в подборке.
Общая площадь гаража —
Как видно по фотографиям, в гараже есть огромные фотообои с морем, винтажный сервант и несколько диванов.
Гараж с кроватью и баней
Нестандартный гараж продают в Бердске на улице Терешковой за 4 миллиона. Как объясняет автор объявления, гараж состоит из двух помещений, одно из них пригодно для полноценного проживания. Общая площадь —
Первое помещение гаража пригодно для хранения и обслуживания грузовых автомобилей. Внутри установлена система отопления, но ее нужно подключить. По заверениям владельца в гараже тепло даже в морозы.
Второе помещение состоит из нескольких комнат: спальни, кухни, бани, туалета. Внутри есть дизельный котел и теплый пол. Вся территория ограждена высоким забором, а на улице стоят два мангала: обычный и из кирпича под казан.
Систему канализации представляет выгребной септик. Вода в гараже привозная и расходуется из двух еврокубов и насоса. В строении есть водонагреватель и проведен интернет.
— Помещения идеально подходят для организации и ведения деятельности СТО с полноценной комнатой отдыха для персонала или клиентов. Или очень удобно для владельца автомобиля (в особенности грузового), кому приходится (или нравится) проводить много времени в гараже, — написал продавец.
Автор объявления добавил, что помещение находится под охраной.
Гараж с граффити
Трехуровневый гараж с рисунком на улице Станционной, 46б продают за 2,5 миллиона. Как рассказал автор объявления, в строении есть отопление, вода и канализация. Рядом остановка «Бетонный завод».
— Хорошо подойдет под бизнес. Сейчас здесь занимаюсь полировкой авто и перетяжкой салона. Я собственник, документы все на руках, — написал автор объявления.
Рядом с гаражом есть строительный и продуктовый магазины, шиномонтаж, СТО и даже буфет.
Еще гараж с баней
Еще один гараж с баней в нашей подборке находится в районе Бердска на улице Авиаторов. Стоит объект площадью
В помещении есть большая смотровая яма на 3 машины. Внутри стены обиты сибитом. С внешней стороны обшиты шифером с утеплителем и кирпичом.
— Хороший вариант под СТО, производство, шиномонтаж, детейлинг, — отметил автор объявления.
В гараже есть отопление — котел. Необычной чертой гаража является баня, которую можно топить углем или дровами. Владелец также выделил зону отдыха.
Деревянный рай
На Кошурникова, 21а в Новосибирске продают двухуровневый гараж за 990 тысяч. Внутри постройки всё отделано деревом.
— Если Вам негде укрыть от мороза свою «ласточку» или «мустанга», а также требуется место для хранения велосипеда, сноуборда, несезонных вещей, и всего того, что нужно скрыть от глаз дома, то этот гараж точно для Вас, — рассказал автор объявления.
Первый этаж гаража занимает площадь
Стены и потолки, как утверждает владелец, утеплены. Технический этаж можно использовать как смотровую яму для автомобиля.
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