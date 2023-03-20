«Разочарование наступило через 2 месяца». Новосибирцы взяли ипотеку, но возненавидели новое жилье — три истории

Разрешением конфликта, как говорит Надежда, занимался ее муж. Однажды даже пришлось вызвать полицию из-за шумной музыки ночью. После этого сосед стал вести себя тише.



Еще одна претензия к квартире — это ее маленькая площадь. Только сделав ремонт и прожив в ней несколько месяцев, Надежда и ее муж поняли, что студия не подходит для двоих.



— Нам дали ипотеку на 20 лет, но мы и трех лет в этом доме не прожили. Нашлись покупатели на наше жилье, с денег от продажи мы рассчитались с ипотекой. Заехали туда молодые, семейные. Причем когда мы уже уезжали из этой квартиры в 2019 году, переселенцы начали массово продавать жилье. Дело в том, что квартплата была достаточно высокой, плюс взносы на территорию собирали. В общем, не тянули они такие суммы. Может быть, уже никого не осталось из них там сейчас.