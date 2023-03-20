«Разочарование наступило через 2 месяца». Новосибирцы взяли ипотеку, но возненавидели новое жилье — три истории

Долгожданная покупка квартиры не всегда приносит радость. Порой хозяева, только начав обживаться, обнаруживают, что первое хорошее впечатление оказалось обманчивым. Так произошло с тремя новосибирцами — они приобрели жилье в ипотеку на десятки лет, но разочарование почувствовали уже в первые месяцы. Какие минусы они нашли в купленных квартирах и как решили вопрос с ипотекой, рассказывает журналист НГС Ксения Лысенко.
«Контингент — алкаши, наркоманы». Как Надежда купила студию в новостройке
Надежда с мужем решились на покупку квартиры в 2015 году. Долго выбирали и присматривались к вариантам, но квартира-студия в новостройке возле Бугринской рощи показалась им наиболее подходящей. В доме всего один подъезд и 10 квартир на одном этаже. Зато прилагались шикарные виды на Бугринский мост. Они купили 30-метровую студию за 1 млн 550 тысяч рублей, прождали полгода, пока здание достроится, а затем радостно заселились.
— Это был 2016 год. Разочарование наступило через 2 месяца после въезда в квартиру. У нас с мужем был первоначальный взнос только на студию, поэтому взяли ее. Мы приезжали туда смотреть на этапе строительства, все было нормально. Как ни странно, нам понравилась сама планировка квартиры, хоть это студия маленькая. Но тут важный момент: лифты тогда еще не работали, нас завели на второй этаж, показали квартиры для примера: что так и у нас будет. А наша квартира была на 23 этаже, — вспоминает Надежда.
Во время получения ключей, по ее словам, она несколько раз спросила у застройщика, планируется ли выдавать квартиры переселенцам из ветхого жилья в их дома. Представители компании заверили семью Надежды, что это исключено:
— Дважды спрашивали, и оба раза нам сказали, что нет, квартиры здесь только продаются. А, ну еще сказали, что некоторые квартиры будут выдаваться каким-то заслуженным врачам, учителям. Вот что-то такое. Мы поверили, а на самом деле нет, выяснилось, что где-то примерно четверть квартир в доме выдавалась переселенцам. Ну и контингент, соответственно, — алкаши, наркоманы и кого только не было. На нашем этаже тоже были переселенцы, в двушке жили, но проблемы доставлял верхний этаж. Там мужик пьянки устраивал.
Разрешением конфликта, как говорит Надежда, занимался ее муж. Однажды даже пришлось вызвать полицию из-за шумной музыки ночью. После этого сосед стал вести себя тише.
Еще одна претензия к квартире — это ее маленькая площадь. Только сделав ремонт и прожив в ней несколько месяцев, Надежда и ее муж поняли, что студия не подходит для двоих.
— Нам дали ипотеку на 20 лет, но мы и трех лет в этом доме не прожили. Нашлись покупатели на наше жилье, с денег от продажи мы рассчитались с ипотекой. Заехали туда молодые, семейные. Причем когда мы уже уезжали из этой квартиры в 2019 году, переселенцы начали массово продавать жилье. Дело в том, что квартплата была достаточно высокой, плюс взносы на территорию собирали. В общем, не тянули они такие суммы. Может быть, уже никого не осталось из них там сейчас.
Сейчас Надежда с мужем переехали в «Матрешкин двор» — это тоже ипотечное жилье, но более просторное. После опыта жизни с неблагополучными соседями бок о бок пара решила выбирать квартиры только на самом высоком этаже. Теперь над ними никого нет, с соседями тоже удалось подружиться. Единственная проблема, о которой говорит Надежда, — это пробки, из-за чего дорога в другую часть города становится испытанием.
Пришлось потратить 100 тысяч, чтобы привести жилье в порядок. История Михаила
Михаил считает, что ему не повезло с застройщиком. Ранее он дважды брал жилье в ипотеку, говорит, что это были квартиры в тихих районах города и обе от одного застройщика. Покупки считает весьма удачными. Третью квартиру он купил в районе «Березовой рощи», в новостройке и от нового застройщика — тут-то и начались проблемы.
— Заселился в апреле 2021 года. Изначально мне понравилось всё, вот буквально. А со временем начали выявляться недостатки. Дом оказался из самых дешевых материалов, перегородки из Сибита, слышимость до самых мелочей, — объясняет Михаил.
Большая часть проблем навалилась на Михаила именно в первый год жизни в квартире. Помимо картонных стен, через которые было слышно соседей, его жилье трижды затапливали:
— 3 раза топили по причине того, что срывало краны на батареях от застройщика. Видимо, совсем непрочные попались. Топило в разных комнатах, и однажды было такое, что затопили даже через этаж выше.
Претензии накопились и к УК: как считает Михаил, она не занимается благоустройством территории, при этом регулярно присылает счета.
В целом однушка обошлась ему в 3 миллиона рублей на этапе строительства, сейчас рыночная цена этой квартиры — 5 миллионов. Кроме этой суммы, Михаилу пришлось вложить еще 100 тысяч рублей в устранение недоделок застройщика:
— Проблемы решил собственными средствами. Поменял краны на батареях, переустановил окна и счетчики. Очень многое зависит от застройщика: нужно смотреть, чем строят, из чего строят.
Пока Михаил не планирует переезжать — у него ипотека на 18 лет. Какие-то проблемы удалось уладить дополнительными вложениями, но недовольство УК по-прежнему остается.
Он решил подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Он все еще живет в своей однушке.
Как купленную Аленой квартиру атаковал грибок
Алена тоже в своих проблемах винит строительную компанию. В 2018 году она купила в ипотеку на 20 лет двухкомнатную квартиру на левом берегу. Квартира не была абсолютно новой, до Алены в ней проживала пара — вот она приобретала жилье в новостройке. Нареканий, по их словам, к жилью не было, Алена к ним прислушалась и заселилась в квартиру с двумя детьми.
Как вспоминает Алена, это был март, а уже в сентябре она обратила внимание на черные пятна на потолке.
— То в комнате, то в кухне, то в ванной ползет грибок. А еще крыша подтекает. Я считаю, что это не совсем удачная покупка для меня. Потому что я работаю, плачу ипотеку, воспитываю двух детей, у одного из которых, кстати, астма, а живу в каком-то сраче! — возмущается она.
Алене пришлось обращаться в УК — там ей обещали устранить проблему. Крышу несколько раз пытались перестилать, но грибок от этого никуда не делся. В квартиру женщины работники УК за 5,5 лет наведывались дважды, чтобы счистить грибок.
Сейчас, по словам Алены, грибок продолжает распространяться в ванной и в зале.
— Только наклеишь обои, и оно все равно ползет. Я написала в общедомовой чат и знаете, такая проблема только в нашем подъезде, причем только у меня. Ну еще у соседки вроде бы есть грибок в ванной возле трубы, но у меня он буквально везде. Берешь в ипотеку на столько лет, платишь все эти капремонты, оплачиваешь все счета, и все равно живешь в неблагоприятных условиях. И непонятно, почему не могут решить проблемы за все эти годы, — рассуждает она.
Алена говорит, что еще на этапе покупки понимала, что квартира на последнем этаже — не самый лучший вариант. Но в офисе застройщика ей рассказали о техническом этаже, и она успокоилась. Сейчас понимает, что видимо зря:
— Помимо этой крыши, у меня знаете еще сколько недочетов в квартире? Постоянно лопается стеклопакет в зале, где огромная балконная дверь. Дважды мне его меняли, а гарантийный срок уже вышел, и на третий раз, мол, до свидания, решайте проблему сами. Я, конечно, очень расстроена, потому что когда я покупала, ничего из этих проблем не было. А сейчас уже замечаю, что как только осень наступает или весна — ползет этот грибок.
Алена надеется, что несмотря на истекший гарантийный срок проблемы с грибком всё же устранят — это ей пообещали в УК.
Она задумывается о переезде из квартиры, но не уверена, что может продать проблемную недвижимость. К тому же дети Алены уже обжились на жилмассиве и не хотят менять школу.
Недавно новосибирцы рассказали НГС о жизни в «Матрешкином дворе»: где самые адские пробки и что им не нравится в этом ЖК.