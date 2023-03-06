Новосибирский таксист выставил на продажу свои двухуровневые квартиры — сколько он за них просит

Новосибирский таксист Максим Шарухин выставил на продажу свои двухуровневые квартиры, которые находятся в доме на Красноярской, 40.
Максим опубликовал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» объявления с сайта по продаже недвижимости ЦИАН. Одну из квартир продает АН «Этажи».
Максим Шарухин стал широко известен после публикации на НГС в январе 2023 года. Тогда мужчина рассказал корреспонденту НГС Илье Калинину, что своим трудом заработал на три квартиры, две из которых двухуровневые, в доме по адресу улица Красноярская, 40. Как выяснилось, изначально одна из квартир принадлежала долларовому миллионеру.
В объявлении, которое появилось на сайте 26 февраля, говорится о продаже двухуровневой
— На первом уровне расположена просторная прихожая, кухня-столовая, санузел и большая гостиная с электрическим камином. На втором уровне квартиры — три спальни, гардеробная, оборудованная системой хранения, большая ванная комната с джакузи и водонагревателем, сауна. В квартире всегда светло, благодаря толстым кирпичным стенам — тепло и тихо. В гостиной и большой спальне есть кондиционеры. Из кухни и одной из спален — выход на лоджии. Выход на небольшую лоджию есть и в гардеробной, что очень важно для ее проветривания. Огромный плюс — деревянные окна и двери, деревянная лестница, — сообщается в описании квартиры.
Во втором объявлении — от 2 марта — сообщается о продаже
— Пространство поражает своими объемами. Всё продумано до мелочей, от импортной мебели до мест для хранения вещей. На первом этаже находится большая кухня, гостиная с настоящим камином (на дровах), небольшой санузел, два балкона. На кухне и в гостиной по всему периметру теплый пол. На втором этаже — две спальни, кабинет, два санузла, комната отдыха (бильярдная), можно оборудовать свой кинотеатр, два застекленных балкона. Новым собственникам останется вся мебель и бытовая техника, текстиль. В квартире очень тепло и уютно, — описывается вторая квартира.
Максим Шарухин не стал комментировать журналисту НГС, почему он решил продать свою недвижимость.
— Позже я расскажу, почему именно так, а в данный момент у кого-то есть шанс на счастливое будущее. Цена ниже рынка. Инвестиция или что-то большее — вам решать, — написал Максим у себя в аккаунте.
Ранее Максим Шарухин заявлял, что готов предоставить свое жилье во временное пользование семьям, пострадавшим от взрыва газа в доме на Линейной, 39, одну из своих двухуровневых квартир.