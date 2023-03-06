Новосибирский таксист выставил на продажу свои двухуровневые квартиры — сколько он за них просит

Максим опубликовал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» объявления с сайта по продаже недвижимости ЦИАН. Одну из квартир продает АН «Этажи».



Максим Шарухин стал широко известен после публикации на НГС в январе 2023 года. Тогда мужчина рассказал корреспонденту НГС Илье Калинину, что своим трудом заработал на три квартиры, две из которых двухуровневые, в доме по адресу улица Красноярская, 40. Как выяснилось, изначально одна из квартир принадлежала долларовому миллионеру.

