Новосибирский таксист с шикарной двухуровневой квартирой готов предложить ее пострадавшим от взрыва

Новосибирец Максим Шарухин объявил, что готов передать во временное пользование семьям, пострадавшим от взрыва газа в доме на Линейной, 39, одну из своих двухуровневых квартир. Об этом Шарухин сообщил корреспонденту НГС.
— Решение такое пришло само собой: люди попали в беду, остались без жилья, вещей и так далее. Готов предоставить семьям с детьми школьного или дошкольного возраста возможность разместиться в квартире. Она в данный момент стоит пустая и находится в окружении достаточно неплохой инфраструктуры — садик, школа, лицей. Может, даже можно будет на некоторое время получить там места для продолжения образования. Квартира все равно пустая, есть-пить не просит… Может, кто-то в этом мире поступит точно так же, глядя на то, как человек попал в беду. Я считаю, что в данный момент так поступить было бы правильно, — рассказал Максим.
Мужчина заметил, что на площади в 270 квадратным метров — такой размер его двухуровневой квартиры — может спокойно поместиться три семьи с детьми.
37-летний предприниматель Максим Шарухин, который последнее время работает в такси, стал широко известен после публикации на НГС в январе 2023 года. Тогда мужчина рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Илье Калинину, что своим трудом заработал на три квартиры, две из которых двухуровневые, в доме по адресу улица Красноярская, 40. Как выяснилось, изначально одна из квартир принадлежала долларовому миллионеру. В январе новосибирец поделился желанием сдать одну квартиру в аренду и уехать в зону СВО. Но как, выяснилось позднее, пока он не может пройти медицинскую комиссию по состоянию здоровья.
9 февраля рано утром в доме по адресу: улица Линейная, 39, взорвался газ. Разрушено два подъезда, есть жертвы. Журналисты НГС продолжают следить за развитием событий в режиме онлайн-трансляции.