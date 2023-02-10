Новосибирский таксист с шикарной двухуровневой квартирой готов предложить ее пострадавшим от взрыва

— Решение такое пришло само собой: люди попали в беду, остались без жилья, вещей и так далее. Готов предоставить семьям с детьми школьного или дошкольного возраста возможность разместиться в квартире. Она в данный момент стоит пустая и находится в окружении достаточно неплохой инфраструктуры — садик, школа, лицей. Может, даже можно будет на некоторое время получить там места для продолжения образования. Квартира все равно пустая, есть-пить не просит… Может, кто-то в этом мире поступит точно так же, глядя на то, как человек попал в беду. Я считаю, что в данный момент так поступить было бы правильно, — рассказал Максим.