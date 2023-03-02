Конкурс на строительство школы объявили в Новосибирской области — ради нее со скандалом сносили гаражи

В школе должно быть 550 мест, желаемый срок службы здания — 50 лет .

Школа должна появиться на участке в Кудряшовском, где с конца 80-х располагался гаражный кооператив «Сосна». В декабре 2022 года около 600 владельцев капитальных гаражей получили уведомление о необходимости сноса строений. Сделать это нужно было до конца года.