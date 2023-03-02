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Конкурс на строительство школы объявили в Новосибирской области — ради нее со скандалом сносили гаражи

На школу хотят потратить больше 700 миллионов

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Школу хотят построить на месте гаражного кооператива

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Министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс на проектирование и строительство школы в Кудряшовском. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 779 782 450 рублей. Согласно документации закупки, деньги выделят из федерального и областного бюджетов.

— Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Здание школы в д. п. Кудряшовский Новосибирского района», — описывают объект закупки авторы.

В школе должно быть 550 мест, желаемый срок службы здания — 50 лет.

Школа должна появиться на участке в Кудряшовском, где с конца 80-х располагался гаражный кооператив «Сосна». В декабре 2022 года около 600 владельцев капитальных гаражей получили уведомление о необходимости сноса строений. Сделать это нужно было до конца года.

Собственники выступили против — они заявили, что на протяжении 30 лет не могли узаконить свои строения по разным причинам. По словам представительницы инициативной группы Анастасии, в 2012 году администрация Кудряшовского поселка оформила землю под гаражами муниципальной собственностью, изъяв ее у СМУ-47, которая и строила гаражи. По мнению владельцев гаражей, администрация могла бы найти другое место для школы.

В администрации поселка сообщили, что ни один из председателей ГСК «Сосна», в том числе действующий, права на земельный участок, где расположен ГСК, не зарегистрировал. Там добавили, что сносить планируют только 40 объектов — гаражи, бани и другие вспомогательные строения.

— Из всех возможных рассматриваемых вариантов администрацией Новосибирского района был выбран именно этот земельный участок как самый оптимальный: по площади, по шаговой доступности для детей, по возможности подключения к коммуникациям, — объяснили в администрации Кудряшовского сельсовета.

Там добавили, что есть алгоритм, прописанный в Земельном кодексе РФ, которым собственники могли воспользоваться. Сейчас узаконить участок под действующим ГСК уже не получится. Но тем собственникам, кто останется без строений, планируется предоставить другую землю.

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