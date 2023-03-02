Конкурс на строительство школы объявили в Новосибирской области — ради нее со скандалом сносили гаражи

Министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс на проектирование и строительство школы в Кудряшовском. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта —
— Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Здание школы в
В школе должно быть 550 мест, желаемый срок службы здания —
Школа должна появиться на участке в Кудряшовском, где с конца
Собственники выступили против — они заявили, что на протяжении 30 лет не могли узаконить свои строения по разным причинам. По словам представительницы инициативной группы Анастасии, в 2012 году администрация Кудряшовского поселка оформила землю под гаражами муниципальной собственностью, изъяв ее у
В администрации поселка сообщили, что ни один из председателей ГСК «Сосна», в том числе действующий, права на земельный участок, где расположен ГСК, не зарегистрировал. Там добавили, что сносить планируют только 40 объектов — гаражи, бани и другие вспомогательные строения.
— Из всех возможных рассматриваемых вариантов администрацией Новосибирского района был выбран именно этот земельный участок как самый оптимальный: по площади, по шаговой доступности для детей, по возможности подключения к коммуникациям, — объяснили в администрации Кудряшовского сельсовета.
Там добавили, что есть алгоритм, прописанный в Земельном кодексе РФ, которым собственники могли воспользоваться. Сейчас узаконить участок под действующим ГСК уже не получится. Но тем собственникам, кто останется без строений, планируется предоставить другую землю.