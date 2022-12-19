Владельцам гаражей приказали снести их ради школы под Новосибирском

Около 600 владельцев капитальных гаражей под Новосибирском получили уведомление о необходимости сноса строений до конца года. Члены ГСК «Сосна» в поселке Кудряшовском должны сделать это до 31 декабря 2022 года.
— Будет осуществлено проектирование и строительство объекта «Здание школы в
Представительница инициативной группы ГСК «Сосна» Анастасия (попросившая не указывать свою фамилию) объяснила корреспонденту НГС, что владельцы годами пытались узаконить свои строения, но безуспешно.
— На протяжении 30 лет я и другие собственники ухаживали за своим имуществом, поддерживали его в надлежащем состоянии, платили членские взносы и иные необходимые платежи, добросовестно оплачивали коммунальные услуги, не подозревая о том, что у нас его
Она отметила, что в 2012 году администрация Кудряшовского поселка оформила землю под гаражами муниципальной собственностью, изъяв ее у «СМУ-47», которая и строила гаражи. Собственники считают, что участок нужно передать обратно ГСК.
Некоторые члены ГСК через суд пытались узаконить свои постройки, но это им не удалось. В нескольких ответах администрации Кудряшовского сельсовета, которые имеются в распоряжении редакции, говорится, что у них нет оснований для выделения участка, уже занятого гаражами.
Анастасия прислала в редакцию видео со встречи с представителями администрации Кудряшовского сельсовета, которая прошла 3 декабря. На нем один из специалистов объяснил, что школа будет строиться по федеральном программе и снесут лишь часть гаражей.
— Кого будут сносить, им первым будет предоставляться место под гаражи — небольшая площадка в 2 гектара. Будем с районом оперативно менять вид деятельности участка и там будем делать нормальный кооперативный гараж, — сказал представитель администрации на видео.
Он добавил, что от владельцев гаражей, которые сносят, нужна инициативная группа и председатель. По словам Анастасии, такая ситуация владельцев гаражей не устраивает и они намерены обратиться в прокуратуру.
Редакция НГС отправила запрос в администрацию Кудряшовского сельсовета с просьбой уточнить, сколько гаражей попадает в зону стройки и почему существующие строения нельзя узаконить.
В сентябре этого года стихийная свалка образовалась на месте снесенных гаражей рядом с детсадом на ГБШ в Новосибирске.