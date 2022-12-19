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Владельцам гаражей приказали снести их ради школы под Новосибирском

Людям предложили другой участок под их собственность

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Владельцы гаражей уверены, что администрация могла бы найти другое место для школы

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Около 600 владельцев капитальных гаражей под Новосибирском получили уведомление о необходимости сноса строений до конца года. Члены ГСК «Сосна» в поселке Кудряшовском должны сделать это до 31 декабря 2022 года.

— Будет осуществлено проектирование и строительство объекта «Здание школы в д. п. Кудряшовский Новосибирского района на 550 мест». Для реализации данного проекта вам необходимо демонтировать (снести) самовольную постройку (гараж, баню, подсобные помещения и т. п.) и освободить земельный участок собственными силами до 31 декабря 2022 года, — говорится в уведомлении собственникам гаражей, которое имеется в распоряжении редакции.

Представительница инициативной группы ГСК «Сосна» Анастасия (попросившая не указывать свою фамилию) объяснила корреспонденту НГС, что владельцы годами пытались узаконить свои строения, но безуспешно.

— На протяжении 30 лет я и другие собственники ухаживали за своим имуществом, поддерживали его в надлежащем состоянии, платили членские взносы и иные необходимые платежи, добросовестно оплачивали коммунальные услуги, не подозревая о том, что у нас его когда-либо смогут отнять. Мы, более 600 владельцев, были уверены, что это действительно наше имущество и мы сможем им пользоваться еще многие годы. Но в последние 2 года всё большую обеспокоенность у владельцев гаражей вызывает информация о том, что гаражи будут снесены, на их месте будут размещаться другие объекты. А так как ранее в свое время кооперативу не передали землю, то собственникам не выплатят никакой компенсации, — объяснила Анастасия.

Она отметила, что в 2012 году администрация Кудряшовского поселка оформила землю под гаражами муниципальной собственностью, изъяв ее у «СМУ-47», которая и строила гаражи. Собственники считают, что участок нужно передать обратно ГСК.

Некоторые члены ГСК через суд пытались узаконить свои постройки, но это им не удалось. В нескольких ответах администрации Кудряшовского сельсовета, которые имеются в распоряжении редакции, говорится, что у них нет оснований для выделения участка, уже занятого гаражами.

Анастасия прислала в редакцию видео со встречи с представителями администрации Кудряшовского сельсовета, которая прошла 3 декабря. На нем один из специалистов объяснил, что школа будет строиться по федеральном программе и снесут лишь часть гаражей.

— Кого будут сносить, им первым будет предоставляться место под гаражи — небольшая площадка в 2 гектара. Будем с районом оперативно менять вид деятельности участка и там будем делать нормальный кооперативный гараж, — сказал представитель администрации на видео.

Он добавил, что от владельцев гаражей, которые сносят, нужна инициативная группа и председатель. По словам Анастасии, такая ситуация владельцев гаражей не устраивает и они намерены обратиться в прокуратуру.

Редакция НГС отправила запрос в администрацию Кудряшовского сельсовета с просьбой уточнить, сколько гаражей попадает в зону стройки и почему существующие строения нельзя узаконить.

В сентябре этого года стихийная свалка образовалась на месте снесенных гаражей рядом с детсадом на ГБШ в Новосибирске.

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