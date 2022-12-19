Владельцам гаражей приказали снести их ради школы под Новосибирском

— На протяжении 30 лет я и другие собственники ухаживали за своим имуществом, поддерживали его в надлежащем состоянии, платили членские взносы и иные необходимые платежи, добросовестно оплачивали коммунальные услуги, не подозревая о том, что у нас его когда-либо смогут отнять. Мы, более 600 владельцев, были уверены, что это действительно наше имущество и мы сможем им пользоваться еще многие годы. Но в последние 2 года всё большую обеспокоенность у владельцев гаражей вызывает информация о том, что гаражи будут снесены, на их месте будут размещаться другие объекты. А так как ранее в свое время кооперативу не передали землю, то собственникам не выплатят никакой компенсации, — объяснила Анастасия.