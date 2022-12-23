«Никто права не зарегистрировал»: почему под Новосибирском со скандалом сносят гаражи под школу

Под Новосибирском для строительства школы должны снести около 40 гаражей. В начале недели на снос пожаловались члены ГСК «Сосна» — люди получили уведомление с требованием демонтировать объекты до 31 декабря. В администрации Кудряшовского сельсовета объяснили, почему под школу был выбран именно этот участок и что получат взамен владельцы объектов.
Кому и когда выделяли землю под гаражи
Участок в 2,1 гектара для строительства гаражно-овощехранилищного кооператива был предоставлен решением Облисполкома в ноябре 1986 года «Фирма СМУ-47». Через год был получен государственный акт землепользования.
В 2001 году компания отказалась от права бессрочного пользования этим земельным участком.
— Ни один из председателей ГСК «Сосна», в том числе действующий, права на земельный участок, где расположено ГСК, не зарегистрировали, — добавили в администрации.
Сколько гаражей должны снести и зачем
Участок нужен для строительства новой школы, которая рассчитана на 550 учеников. Сносить будут не весь ГСК, а около 40 объектов — гаражи, бани и другие вспомогательные строения.
— Из всех возможных рассматриваемых вариантов администрацией Новосибирского района был выбран именно этот земельный участок как самый оптимальный: по площади, по шаговой доступности для детей, по возможности подключения к коммуникациям, — объяснили в администрации Кудряшовского сельсовета.
В администрации объяснили, что есть алгоритм, прописанный в Земельном кодексе РФ, которым собственники могли воспользоваться. Сейчас узаконить участок под действующим ГСК уже не получится. Но тем собственникам, кто останется без строений, планируется предоставить другую землю.
— Администрация обратилась в Новосибирский район с просьбой рассмотреть возможность предоставления другого земельного участка ГСК «Сосна», чьи гаражи попадают под снос в рамках реализации проекта строительства школы, — говорится в ответе.
В сентябре этого года стихийная свалка образовалась на месте снесенных гаражей рядом с детсадом на ГБШ в Новосибирске.