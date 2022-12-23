«Никто права не зарегистрировал»: почему под Новосибирском со скандалом сносят гаражи под школу

Под Новосибирском для строительства школы должны снести около 40 гаражей. В начале недели на снос пожаловались члены ГСК «Сосна» — люди получили уведомление с требованием демонтировать объекты до 31 декабря. В администрации Кудряшовского сельсовета объяснили, почему под школу был выбран именно этот участок и что получат взамен владельцы объектов.

