«Не могу поднять зарплату, поэтому вот вам земля». Ученые построили несколько десятков коттеджей, а теперь их выгоняют

«Люди добрые, стройтесь»

В 2007 году ученым Россельхозакадемии, как ветеранам, так и молодым специалистам, выдали участок земли, на котором появилось СНТ «Дружба» (жители СНТ попросили сохранить анонимность). Председатель СНТ вспоминает, что землю им выдали для строительства домов.

— На первом собрании, которое прошло в декабре 2007 года, руководитель президиума сельскохозяйственных наук по Сибирскому округу сказал: «Люди добрые, я не могу вам поднять зарплату, не могу обеспечить жильем, поэтому вот вам земля, молодые специалисты, улучшайте свое материальное положение, стройтесь, решайте проблемы, ветераны, улучшайте свои жилищные условия». И мы начали, грубо говоря, здесь строиться, нас попросили огородить кадастровый участок, — рассказал председатель.