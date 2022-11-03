«Не могу поднять зарплату, поэтому вот вам земля». Ученые построили несколько десятков коттеджей, а теперь их выгоняют
Люди живут здесь 15 лет, но им не дают узаконить свои владения
В Краснообске возник спор из-за земли, на которой пятнадцать лет жили ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН). Жители СНТ утверждают, что новое руководство научного центра пытается выселить их с участков, на которых они жили с 2006 года и построили свои дома. При этом по кадастровой карте на земле можно лишь вести сельское хозяйство, а не строить трехэтажные коттеджи. Ученые настаивают, что строить им разрешило прошлое руководство научного центра. Жители СНТ пытаются через суд добиться права на землю. Корреспонденты НГС побывали в СНТ и поговорили с участниками конфликта.
«Люди добрые, стройтесь»
В 2007 году ученым Россельхозакадемии, как ветеранам, так и молодым специалистам, выдали участок земли, на котором появилось СНТ «Дружба» (жители СНТ попросили сохранить анонимность). Председатель СНТ вспоминает, что землю им выдали для строительства домов.
— На первом собрании, которое прошло в декабре 2007 года, руководитель президиума сельскохозяйственных наук по Сибирскому округу сказал: «Люди добрые, я не могу вам поднять зарплату, не могу обеспечить жильем, поэтому вот вам земля, молодые специалисты, улучшайте свое материальное положение, стройтесь, решайте проблемы, ветераны, улучшайте свои жилищные условия». И мы начали, грубо говоря, здесь строиться, нас попросили огородить кадастровый участок, — рассказал председатель.
Как отмечает председатель, тогда на месте участка была свалка стройматериалов, которую новые жители убирали своими силами. На это ученые потратили около трех миллионов рублей.
Вскоре жители СНТ начали строить дома и одновременно пытались оформить землю из собственности академии, а значит из федеральной, в собственность ученых. При этом в кадастровой карте у участка предназначение — сельскохозяйственная деятельность.
— Мы прошли все инстанции для получения земли. В 2008 году господин Медведев, в то время президент России, наложил мораторий на оформление федеральной земли. Но эта федеральная земля была в бессрочном пользовании у научного центра. Бывшее руководство нас везде поддерживало, во всех судах. Оно несколько раз писало об отказе от этой земли в пользу СНТ «Дружба», — отметил председатель.
Как вспоминает председатель, в 2012 году территориальное управление Росимущества направило заявление в суд о незаконном использовании земли, но суд постановил, что землю у СНТ «Дружба» изымать не нужно (документы есть в распоряжении редакции).
— В 2014 году, когда я уже стал председателем, они подали в суд жалобу, что мы занимаем эту землю и должны выплатить
Недавно в СФНЦА сменилось руководство, и новое руководство пытается бороться с учеными, которые заняли участок, утверждают члены СНТ.
СФНЦА РАН — научный центр агробиотехнологий, расположенный в Краснообске. С 1969 года научный центр был частью ВАСХНИЛ. Как сообщают на сайте центра, с декабря 2014 года правопреемником СО Россельхозакадемии стало Сибирское региональное отделение аграрной науки.
Как отмечает бывший председатель СНТ, сейчас они сталкиваются с проблемами на разных уровнях.
— Блокировка была по выделению адреса. Раньше выдавали, а теперь перестали. Предыдущее руководство муниципалитета на этот вопрос смотрело позитивно и присваивало адреса, которые были необходимы, в том числе для подачи газа. Соответственно, руководство сменилось поселка, позиция поменялась в корне, из администрации идет полная блокировка вопроса, — возмущается мужчина.
Жители СНТ переживают, что их дачи могут снести. Как они утверждают, это обещает новое руководство научного центра.
«Мы здесь находимся больше 15 лет»
Сейчас СНТ «Дружба» ограждено, а на въезде встречает шлагбаум. Дома активно строятся, причем многие похожи скорее на коттеджи для круглогодичной жизни, а не на дачные домики. Как объяснил председатель, в основном в СНТ живут ученые, но уже есть те, кому участки достались в наследство. Живут целыми семьями. Есть даже несколько многодетных. Обеспеченные дома, по словам председателя, строились совместными усилиями, вкладывали деньги дети.
На собрании СНТ жильцы честно сказали, что на строительство домов им никто разрешение не давал. Люди поверили на слово начальству.
— Когда давали, мы же верили руководителю, мы же не просто так пришли и начали строиться. Проблем даже никаких не было, что нас начнут выгонять. А сейчас говорят, что мы «самозахватчики» и всё на свете, — поделилась жительница СНТ.
Сейчас у СНТ идет очередной суд. В этот раз они хотят получить землю в собственность за счет приобретательной давности в 15 лет.
— Мы здесь находимся больше 15 лет. Мы подали в суд, чтобы нам передали землю. Уже были суды по подобным искам и по ним были прецеденты, что если земля независимо от того, чья она, федеральная, муниципальная, если люди находятся 15 лет и они платят налоги, у них нет никаких задолженностей, то земля передается в собственность жителей, — рассказал председатель.
Жители утверждают, что новые руководители научного центра предлагают решать вопрос через муниципалитет. Как отмечает юрист, люди из СНТ обращались в суд о передаче участка, но им отказали.
— Администрация сейчас хочет обратиться в суд о передаче участка в муниципальную из федеральной собственности. И затем они этот земельный участок будут вынуждены выставить на торги по закону. Но тогда те члены СНТ, которые здесь находятся, рискуют остаться без земли. Просто найдется человек, который предложит большую цену и выкупит. Или это будет единый застройщик, потому что участок не размежеван на отдельные. Это единый участок в
Конечная цель для жителей — получить землю без торгов и исков. Сейчас общий участок земли по кадастру стоит
Ответ администрации и научного центра
В ответ на запрос корреспондента НГС в рабочем поселке Краснообск отметили, что администрация готова оказать всестороннюю поддержку жителям СНТ.
— Администрация действительно обращалась с иском к Территориальному управлению с требованием о признании незаконным отказа в передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность рабочего поселка Краснообск земельного участка, а также принятия решения о прекращении права постоянного пользования государственного бюджетного учреждения науки СФНЦА в отношении участка и принятия решения о безвозмездной передаче участка из федеральной собственного в муниципальную, — объяснили в администрации города Краснообск.
Суд в удовлетворении иска отказал, уточнили в администрации.
— В случае передачи земли в собственность рабочего поселка Краснообска, администрация намерена в дальнейшем передать этот участок СНТ «Дружба», — пообещали в пресс-службе администрации.
Корреспондент НГС обратилась в СФНЦА с просьбой прокомментировать планы на землю СНТ «Дружба». В научном центре подтвердили, что участок принадлежит на праве бессрочного пользования СФНЦА РАН, но в 2006 году президиум Россельхозакадемии просил дать согласие на передачу этой земли в собственность СНТ. Тогда президиум Российской сельхозакадемии согласился на отказ от участка.
— Письмом в 2007 году Сибирское отделение Россельхозакадемии обратилось к руководителю Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области с просьбой предоставить вышеуказанный земельный участок СНТ «Дружба» и осуществить изменение землепользования в пользу садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» на условиях аренды. В ответ на данное обращение заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Новосибирской области сообщил о том, что рассмотрение вопроса о выделении в аренду земельного участка СНТ «Дружба» возможно после получения соответствующего разъяснения от Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, — объяснили в СФНЦА РАН.
При этом разъяснений, как отмечают в научном центре, не поступило. Уже в 2014 году Россельхозакадемия обратилась к руководству федерального агентства научных организаций (ФАНО) с просьбой отказаться от земли из-за растущего земельного налога.
— В ответ на данное письмо агентство указало, что по итогам заседания совета по науке и образованию президентом дано поручение обеспечить сохранение структурной целостности, имущества и кадровых ресурсов организаций, находившихся в ведении Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук, в течение года со дня их передачи в ведение ФАНО России. Впоследствии данный мораторий был продлен, — объяснили в СФНЦА.
При этом в 2012 году Территориальное управление Росимущества обратилось в суд с требованием забрать участок из владения садового товарищества. Это решение несколько раз обжаловалось. Администрация Краснообска в 2017 году обращалась в арбитражный суд, чтобы признать отказ передачи земли из федеральной собственности в муниципальную недействительной. Но суд в таком решении отказал.
— В ходе судебного разбирательства представитель СФНЦА РАН пояснял, что спорный земельный участок в уставной деятельности центра не используется. Участок использует СНТ «Дружба». На данном участке отсутствуют объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Российской Федерации и в оперативном управлении СФНЦА РАН, — отметили в институте.
В итоге решение судов сводится к тому, что СНТ «Дружба» использует участок без правовых оснований, а жилые дома являются самовольными постройками. При этом, как объясняют в научном центре, чтобы отказаться от земли, им нужно получить разрешение от Министерства науки. Письма с такими просьбами отправлялись в 2014, 2016, 2019 и 2020 году, но Минобрнауки, ссылаясь на мораторий, не разрешало отказаться от земли.
Последнее судебное заседание было 13 апреля 2022 года. По итогу арбитражный суд отказал СНТ «Дружба» в признании права собственности.
В 2020 году Новосибирский областной суд поставил очередную точку с запятой в деле дачного товарищества «ФМК», постановив разорвать сделку дачников с администрацией Искитимского района и вернуть остров Огуречный на Обском море в собственность Российской Федерации.