Кредит недоверия. Почему банки массово повысили ставки по ипотеке, хотя ключевая ставка ЦБ всё та же

— Допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижение. Мы сейчас действительно на такой стадии, где всё зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут реализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски, — заявила в тот день на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



Спустя несколько дней в России объявили частичную мобилизацию, и банки начали переписывать главное условие выдачи ипотеки — процентную ставку, не дожидаясь отмашек от ЦБ.

