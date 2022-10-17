Кредит недоверия. Почему банки массово повысили ставки по ипотеке, хотя ключевая ставка ЦБ всё та же
Легко ли теперь взять жилищный заём и как это связано с началом частичной мобилизации
После объявления частичной мобилизации банки начали один за другим менять ставки по ипотеке. Хотя ключевая ставка ЦБ оставалась неизменной с середины сентября. Вместе с экспертами разбираемся, в чём причины, что происходит с самым популярным кредитом, как меняются условия для покупки квартир и чего ждать к концу года.
Кто и как изменил ставки по ипотеке
Обычно банки уменьшают ставки по ипотеке после того, как Центробанк снижает ключевую ставку. То же самое — с увеличением. По ключевой ставке ЦБ кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. В свою очередь банки выдают кредиты гражданам и бизнесу под ставку выше ключевой и чутко следят за предпосылками к ее изменению.
Последний раз ЦБ снизил ключевую ставку 16 сентября — до 7,5%. При этом регулятор уточнил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой инфляции относительно процесса структурной перестройки экономики.
— Допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижение. Мы сейчас действительно на такой стадии, где всё зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут реализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски, — заявила в тот день на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Спустя несколько дней в России объявили частичную мобилизацию, и банки начали переписывать главное условие выдачи ипотеки — процентную ставку, не дожидаясь отмашек от ЦБ.
Согласно информации на сайтах и телеграм-каналах кредитных учреждений, с октября повысили ипотечные ставки Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Уралсиб», «Зенит» Райффайзенбанк, МКБ и другие.
По словам банкиров, помимо ключевой ставки Банка России на ставки по ипотеке влияет еще ряд факторов.
— В течение месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа — как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков. Сбер приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода. Потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5%, — прокомментировали 74.RU в пресс-службе Сбербанка. — Даже с учетом изменений ставки Сбербанка по ипотеке всё равно останутся одними из самых выгодных на рынке.
При этом ставки по госпрограммам остаются неизменными, а у клиентов есть возможность снизить ставку по ипотеке с помощью акций и услуг, добавили в Сбербанке. Так, можно снизить ставку на 0,3% при выборе и покупке вторичной недвижимости на «Домклик». Используя электронную регистрацию, можно скинуть 0,3%, а оформление ипотечной сделки пройдет быстрее. Также есть скидка на ставку 1% для зарплатных клиентов, страховка жизни и здоровья позволит снизить ставку по кредиту на 1%. Кстати, все эти предложения суммируются, так что в итоге можно снизить ставку Сбера до 4,1%.
С 13 октября Банк ДОМ.PФ снизил на 0,2% ставки по четырем льготным ипотечным программам. Теперь здесь предлагают льготную ипотеку — от 5,8%, семейную — от 4,8%, дальневосточную — от 0,9%, для IT-специалистов — от 3,9%.
— Для нас важно, что меры господдержки на рынке ипотеки затрагивают широкий круг потенциальных заемщиков, в том числе льготные категории граждан, имеют социальный и демографический эффект, а также стимулируют жилищное строительство и экономику в целом, — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.PФ Алексей Косяков.
Кроме того, ДОМ.РФ готовит к запуску единую ипотечную программу еще в 14 регионах, в том числе в Челябинской области. Новый механизм позволит существенно снизить ставки по кредитам за счет объединения федеральных программ ДОМ.РФ с дополнительной субсидией со стороны регионов. Пока такая программа реализуется только в Ростовской и Белгородской областях — жители могут снизить ставку по кредиту на 4,5 и 3% соответственно.
Однако ставки по стандартным ипотечным продуктам ДОМ.РФ все-таки увеличил. Теперь ипотека на новостройки начинается от 10,4%, на вторичное жилье и на строительство индивидуального дома — от 10,6%, на рефинансирование — от 11,3%.
«Займы подорожали, риски подросли»
В этом году банки заранее снижали ставки по кредитным продуктам и депозитам до официального решения регулятора по ключевой ставке, отметили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.
— Прогнозировать ее снижение было достаточно легко, поскольку она была слишком высокая, а также приближалась сезонная дефляция. Теперь же ситуация с сезонными продуктами обратная, поскольку спад цен на них прошел либо завершается. Также из-за сниженной инфляции у ЦБ РФ остается меньше пространства для маневров. На этом фоне инфляция начнет расти, и ключевую ставку придется со временем увеличивать, — объяснили в региональной КСП.
Кроме того, наблюдается рост стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) — как краткосрочных, так и долгосрочных, отметили эксперты. Речь идет о долговых бумагах, за счет которых государство планирует покрыть в будущем дефицит федерального бюджета.
Банки рассматривают ОФЗ как менее рисковые инвестиции, следовательно, если их стоимость растет, то банки вынуждены поднимать ставки по ипотеке и кредитам.
— В последние недели в стране наблюдается общее ухудшение финансовых условий, что выразилось, в частности, в увеличении доходностей ОФЗ, в снижении профицита ликвидности в банковской системе. Это также оказывает повышательное давление на кредитные ставки, в том числе и в ипотечном сегменте, — отметил аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов.
— Текущий рост ставок по ипотеке прежде всего связан с ростом стоимости фондирования (привлеченных банком средств — на депозитных, расчетных и текущих счетах клиентов, заимствований на рынках капитала, межбанковских кредитов и так далее. — Прим. ред.). Банкам необходимо стараться сохранять уровень маржи, — объяснила процесс переписывания ставок проектный лидер аналитической компании Frank RG Ольга Филиппова.
Эксперты выделили несколько факторов, из-за которых банки решили повысить ставку по ипотеке.
— Банк России, возможно, завершил цикл снижения ставок. Напомню, что регулятор снижал ключевую ставку шесть заседаний подряд и в данный момент может взять паузу или даже разово повысить ставку. Во-вторых, займы подорожали на фоне принятия законов о кредитных каникулах и списании долгов погибших мобилизованных граждан. Возросли риски по невозврату кредитов, — прокомментировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — И в-третьих, высокий спрос населения на наличность после запуска частичной мобилизации. Банки повышают проценты по вкладам, чтобы снизить отток денег и удержать клиентов. Для банков изменились условия, теперь они нивелируют появившиеся риски через повышение ставки.
Банки ждут убытков от мобилизации
На повышение кредитных ставок, в том числе по ипотеке, повлияла и частичная мобилизация в России, единодушны эксперты.
— На мой взгляд, увеличение ипотечных ставок при стабильной ключевой ставке в значительной степени связано с объявлением о частичной мобилизации в стране. Призывники и члены их семей получили возможность брать кредитные каникулы в том числе и ипотечным займам, а в случае гибели военнослужащего или получения им сильных увечий его кредит будет списан в убыток банку. Таким образом, растут риски перебоев с обслуживанием ипотечных кредитов, что банки компенсируют увеличением ставок по ним (и ужесточением требований к заемщикам), — объяснил аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов.
После объявления частичной мобилизации рассматривается и уже принято немало законов, которые облегчают жизнь заемщикам, но усложняют — финансовым организациям. Тут и кредитные каникулы, и реструктуризация долгов, и даже их списание непонятно за чей счет — по крайней мере, в официальных документах это не прописано. Понятно, что банки поспешили минимизировать растущие риски.
— Для призывников и их семей утверждены меры поддержки, в том числе кредитные каникулы по ипотечным кредитам и списание кредита в случае гибели или сильных увечий военнослужащего. Банки компенсируют возросшие риски по обслуживанию ипотечных кредитов за счет увеличения их стоимости, — указали в региональной Контрольно-счетной палате.
Что будет с ипотекой
С начала года ипотечный портфель российских банков, по данным ЦБ РФ, вырос на 9,7%, а это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снизится ли теперь объем выдачи кредитов и число ипотечных сделок, спросили мы экспертов.
— Август пока что был самым оптимистичным месяцем по приросту портфеля и, скорее всего, останется таковым. Далее стоит ожидать планомерного спада — примерно на 2–3% по итогам четвертого квартала, — спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По словам эксперта, таких показателей стоит ждать только при условии сохранения рублем относительно сильных позиций к доллару — до 70 рублей за доллар.
Нынешняя геополитическая обстановка и рост ипотечных ставок, безусловно, окажут влияние на объем выданных кредитов в сторону его сокращения, добавила проектный лидер аналитической компании Frank RG Ольга Филиппова. Но на сколько именно, оценивать можно будет позже.
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— В связи с ростом ипотечных ставок, а также вероятным снижением спроса на жилье в условиях повышенной неопределенности можно ожидать определенного ослабления выдач ипотечных займов в ближайшие месяцы, — спрогнозировал Игорь Додонов. — Пока, на мой взгляд, влияние на ипотечный рынок будет не очень существенным.
В дальнейшем всё будет зависеть от развития ситуации в экономике, потребуются ли новые мобилизованные и так далее, заключил эксперт.