Дача бесплатно: сколько земли можно попросить для нового дачного поселка и как ее получить в Новосибирске
Законы менялись несколько раз, чтобы было меньше махинаций, — рассказываем, как нужно действовать новому СНТ
Дача для многих — это любимый летний ритуал. Это баня, чай со смородиновыми листочками и мятой на веранде, походы в лес и на речку, собственные яблоки и морковка. Если же вам не досталась дача в наследство, у вас нет права на льготное получение земли или просто хочется начать всё с чистого листа, и вас в этом поддерживает дружный коллектив из, допустим, сотни таких же, как вы, людей, можно попробовать организовать собственное СНТ и даже получить для него землю. НГС заглянул в законы и узнал, как оформлялись земли на многочисленные поселки еще несколько лет назад и как это происходит сегодня.
Для чего можно попросить землю бесплатно
Многие махинации и сомнительные схемы связаны именно c дачными землями. При подготовке материала о прокурорском поселке выяснилось, что еще несколько лет назад получить госземлю в области для нового дачного поселка было куда проще.
Сначала надо разобраться с целями. Если вам нужны дом с верандой (в котором, кстати, можно прописаться) и сад — организовывать надо садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ). Если нужен небольшой земельный надел, чтобы выращивать сортовые томаты и картофель — огородническое. Раньше была еще одна форма — дачное некоммерческое товарищество, самая популярная для строительства коттеджных поселков на сельхозземлях в Новосибирской области, но ее отменили с 2019 года.
Как долго можно пользоваться бесплатной землей
Как пояснили в департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО), сейчас государственную землю для дачи можно получить в безвозмездное пользование всего на пять лет. При этом садоводам придется за свой счет подготовить проект планировки территории и проект ее межевания, а также провести кадастровые работы, указано в Земельном кодексе РФ.
Можно также получить землю в аренду после торгов — здесь срок распоряжения участками может быть дольше пяти лет, его устанавливают в договоре с властями.
Сколько земли можно получить
Получить земли больше, чем требуется на всех членов СНТ, не получится — предельную площадь предоставляемой территории тоже ограничили в Земельном кодексе. Ее рассчитывают как произведение количества членов товарищества и установленного предельного максимального размера земельных участков. Для садоводства это 12 соток, для огородничества — 15 соток. Площадь земель общего назначения в новом дачном поселке должна составлять 20–25% от земли членов СНТ.
Из-за каких махинаций поменяли законы
Законы о предоставлении государственной земли сильно ужесточили в последние годы в том числе и потому, что порядок ее выделения был не таким прозрачным. Достаточно открыть в любом юридическом сервисе, вроде «Консультанта», статьи Земельного кодекса, чтобы понять, как основательно его правили в этой части.
До 2015 года, как рассказал журналисту НГС управляющий партнер юридической компании SV Legal Сергей Яшков, для получения земли для ДНТ нужно было пройти через торги: направить заявление в ДИЗО и ждать публикации сообщения о торгах. Если других заявок на территорию не поступало, с ДНТ заключали договор аренды. С 2015 по 2019 год процедура тоже включала торги, при этом земля непременно должна была находиться за границами муниципального образования в зоне, определенной для ведения дачного или садового хозяйства. В том виде, в каком она существует сегодня, процедуру зафиксировали в Земельном кодексе с 2019 года.
Конечно, немалую роль в «разбазаривании» госсобственности сыграли чиновники: сотрудники районных администраций, сельсоветов и Росреестра. О самых громких скандалах, связанных с землей в Новосибирской области, НГС рассказывал 2 июня.
А чуть раньше мы опубликовали большое расследование о том, как до корректировки законодательства группа прокуроров получила целый поселок и очень быстро перепродала участки по цене выше рыночной.
Когда-то сотрудники любого предприятия могли получить землю бесплатно, причем просто работать на заводе было недостаточно: дачей награждали лучших из лучших, а участки были совсем небольшими, по 4–6 соток. Как сегодня живут дачники в старых и обжитых поселках, НГС рассказывает в отдельном сюжете.