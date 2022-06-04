Дача бесплатно: сколько земли можно попросить для нового дачного поселка и как ее получить в Новосибирске

Для чего можно попросить землю бесплатно

Многие махинации и сомнительные схемы связаны именно c дачными землями. При подготовке материала о прокурорском поселке выяснилось, что еще несколько лет назад получить госземлю в области для нового дачного поселка было куда проще.



Сначала надо разобраться с целями. Если вам нужны дом с верандой (в котором, кстати, можно прописаться) и сад — организовывать надо садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ). Если нужен небольшой земельный надел, чтобы выращивать сортовые томаты и картофель — огородническое. Раньше была еще одна форма — дачное некоммерческое товарищество, самая популярная для строительства коттеджных поселков на сельхозземлях в Новосибирской области, но ее отменили с 2019 года.

