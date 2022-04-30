«Ощущение, что эта страна не за нас». Мать-одиночка вложила миллионы в жилье, но оказалась на улице и с ипотекой
Директора строительной компании посадили, куда делись
В тот день, когда мы встречались с Яной, ее выселили из съемной квартиры. Когда-то они договаривались с хозяином на два месяца аренды, пока не достроят ее новое жилье, но в итоге она с семьей была там полтора года. Теперь она была вынуждена срочно искать новую квартиру для себя и двоих детей.
Полтора года назад жительница Свердловской области продала свою однушку, вложив эти деньги в строительство таунхауса. Это был ее первый паевой взнос. Остальные деньги, полтора миллиона, Яна Платухина взяла в ипотеку в Сбербанке и также перечислила на счет кооператива. Через пару месяцев дом должен быть сдан, ей даже дали ключи от ее квартиры... Но так случилось, что женщина с двумя детьми осталась без жилья и с долгом по ипотеке. И Яна — не единственная пострадавшая в этой истории.
«С директором мы почти подружились»
У этих двух таунхаусов в Каменске-Уральском не очень хорошая слава. Один из них полностью построен, но уже шесть лет стоит пустой, незаселенный. Оба дома тогда строил кооператив «Высокий берег». Первого застройщика кооператива несколько лет назад посадили, оказалось, что тот самый незаселенный дом построен без разрешения на строительство. Поэтому люди так и не смогли въехать в свои дома, но деньги им тоже не вернули. Но руководство у кооператива поменялось, строительная компания (генеральный подрядчик, работали по договору подряда) тоже была другой. Они и начали строить рядом еще один дом на шесть квартир.
Яна работала экономистом в небольшой компании, связанной с продажей элементов трубопроводов. Одна воспитывала двоих детей. Справлялась. Жили втроем в небольшой квартире-студии в новостройке.
Решила купить квартиру попросторнее, выбрала таунхаус, поделенный на шесть квартир. У каждой — свой собственный вход. Квартира Яны стоила
— В агентстве, куда я обратилась сначала, о кооперативе и строительной фирме отзывались хорошо: отличные ребята, строят быстро. Руководитель новой фирмы, которая строит, Ирина Чемезова при встрече показывала мне все нужные документы: разрешение на строительство, письма от городской администрации, которая курирует строительство.
Всё вполне убедительно, поводов не доверять не было. Договорились, что Яна продает свою квартиру и вносит первый пай в строительство. По словам Яны, Чемезова сама нашла ей покупателя, а деньги с продажи квартиры —
— Тут же, в день продажи квартиры, она дала мне справку, кстати, с печатью «Высокого берега». В той справке было заранее указано, что оплачена вся стоимость квартиры —
Там же, в офисе Сбербанка, Яна познакомилась с Еленой. Та покупала квартиру в том же таунхаусе, только в ипотеку брала сумму побольше. После сдачи дома и новоселья хотела продать свою небольшую трехкомнатную квартиру и расплатиться с ипотекой.
Им пообещали, что через два-три месяца дом будет сдан и они смогут спокойно в него заселиться.
Но через два месяца Ирина вдруг перестала выходить на связь, телефон был недоступен, сообщения в вотсапе оставались непрочитанными. Яна созвонилась с Еленой. Оказалось, та тоже не могла найти застройщицу.
Вскоре стала известна причина пропажи. Яна рассказывает:
— Ко мне на работу приехал председатель кооператива Вадим Мальцев. Говорит: «Вы знаете, что Чемезову посадили? Вы что, не знали, что она мошенница?» Я ничего этого не знала.
Ирину Чемезову обвиняли в махинациях с деньгами дольщиков в Нижнем Тагиле. Люди внесли деньги в строительство и остались без жилья. В той строительной фирме она была финансовым директором. По официальным данным, пострадал
— Мальцев меня тогда успокоил: «Не переживайте, всё хорошо будет». Говорил: «Не поднимайте шум, всё сделаем с новым застройщиком, и заедете». Это было накануне городских выборов — видимо, в администрации города их предупредили, чтобы не было никаких скандалов с обманутыми дольщиками-пайщиками. До конца выборов он с нами, со мной и Еленой, разговаривал нормально, часто звонил, говорил, что скоро достроят. А как только прошли выборы, пригласил на встречу: у нас, мол, возникли вопросы.
Они встретились. Тогда председатель кооператива заявил Яне, что тот самый первый взнос с продажи квартиры он не получил. Справка, которую дала Яне Чемезова и которую они предъявляли в Сбербанк для получения кредита, оказывается, недействительна. Куда делись ее миллион триста тысяч, он не знает.
— Хорошо, что ипотечные деньги я не отдала наличными, а перечислила на счет кооператива. Иначе пропало бы всё, — говорит Яна. — Дальше председатель предложил мне вернуть ипотечный взнос или снова доплатить. Правда, пояснил, что цены теперь сильно поднялись. Я не согласилась. Как так?! Миллион триста тысяч — это огромные для меня деньги. Это моя прежняя квартира. Сказала, что буду обращаться к юристу.
Почти сразу председатель кооператива позвонил и Елене. Оказалось, что ее деньги, которые она внесла (около двух миллионов, взятых в ипотеку), тоже ушли неизвестно куда. Всю эту сумму она отдала наличными Чемезовой.
— До последнего момента не хотела этого делать. В банке на сделке ждали председателя кооператива. Ирина сказала, что он должен приехать. Не дождались, — теперь уже Елена рассказывает свою историю. — Договорились встретиться позже у них в офисе. Но и туда председатель не приехал. Было девять вечера, у меня почти два миллиона наличных. Куда их девать? И я отдала их Чемезовой. Она дала мне квитанцию о внесении денег с печатью компании «Фокс Строй» (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Я всё это объясняла Мальцеву, он в ответ: «Я к этой фирме никакого отношения не имею. У нас ваших денег нет».
Елене повезло: она не успела продать квартиру. Ей есть где жить — правда, в многолетней ипотечной кабале, которую она теперь выплачивает неизвестно за что. Елена — врач. О том, что случилось, знает только ее муж. Она стесняется рассказывать друзьям и родственникам о том, в какую историю она попала.
— Я помню, сначала успокаивала Яну, что Путин сейчас дал поручение строго следить за ситуациями с обманутыми дольщиками-пайщиками, — говорит нам Елена. — Но Путин далеко от Каменска-Уральского… А нам что делать?
«Просто так сложились обстоятельства»
Полиция, куда обратились женщины, вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Обращались они и в прокуратуру, но безрезультатно.
Оперативники выезжали в колонию, где отбывает срок Чемезова. Но та отказалась давать показания, сославшись на
— Вызывали нас и в Следственный комитет. Выслушали. А потом сказали примерно следующее: что никто не виноват в этой ситуации, просто так сложились обстоятельства. По результатам экспертизы, компания «Фокс Строй» вложила в строительство нашего дома
Сейчас женщины обратились в суд с гражданским иском к кооперативу о признании права собственности на квартиры.
«Сочувствую людям»
Мы связались с председателем ЖСК «Высокий берег» Вадимом Мальцевым. Вот что он пояснил нам:
— Члены кооператива частично передали денежные средства на счет кооператива, как это и положено по уставу. Но основную часть денег они отдали Чемезовой. И сейчас суд должен выяснить, направила ли она эти деньги на строительство. От Чемезовой нам также пришел иск: якобы она вкладывала только свои денежные средства в строительство. Но доказательств этому пока тоже нет.
Мальцев также рассказал, что против Чемезовой, которая уже отбывает срок, было возбуждено и доведено до суда еще одно уголовное дело. Ее судят по
— А что делать этим женщинам? Они не понимают, что происходит.
— Сочувствую людям, но я могу действовать только согласно уставу. Их жилплощадь никто не трогает, они действующие члены кооператива. Выполняют все свои обязательства по членским взносам. Кроме тех сумм, [которые до ЖСК не дошли]. Чтобы вступить в права собственности, нужно выдать справку, что у них нет задолженности. Мы не имеем права такие справки подписать. Суд должен выяснить, где деньги, вложены ли они в строительство. Тогда ситуация разрешится.
Строительная компания «Фокс Строй» продолжает работать. Там нам пояснили, что «Чемезова
— Утверждения заявительниц, что ими якобы передавались деньги Чемезовой
В компании сообщили, что по договору подряда ЖСПК «Высокий берег» в лице председателя Мальцева является инвестором строительства. Все денежные операции проходят только через Мальцева. А генеральный подрядчик ООО СК «Фокс Строй» не имеет полномочий на какие-либо действия с дольщиками, в частности на принятие у них денег «в счет оплаты строительства».
Вот и выходит, что с кого спрашивать тем семьям, что остались без денег и жилья, — непонятно, хвосты теряются, и денег нет. E1.RU продолжит следить за этой историей.