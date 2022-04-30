«Ощущение, что эта страна не за нас». Мать-одиночка вложила миллионы в жилье, но оказалась на улице и с ипотекой

— В агентстве, куда я обратилась сначала, о кооперативе и строительной фирме отзывались хорошо: отличные ребята, строят быстро. Руководитель новой фирмы, которая строит, Ирина Чемезова при встрече показывала мне все нужные документы: разрешение на строительство, письма от городской администрации, которая курирует строительство.

Всё вполне убедительно, поводов не доверять не было. Договорились, что Яна продает свою квартиру и вносит первый пай в строительство. По словам Яны, Чемезова сама нашла ей покупателя, а деньги с продажи квартиры — 1,3 миллиона рублей — покупательница передала Чемезовой.