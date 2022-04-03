Хрущевка-люкс. Как живут в домах советской постройки — самые уютные варианты (по диким ценам до 9 млн)

В малогабаритном жилье особенно не размахнешься. Для претворения всех творческих задумок есть только крошечная кухня, такая же крошечная ванная и несколько метров свободного пространства. Но владельцы этих хрущевок смогли сделать их лучше, и теперь их квартиры ничем не уступают современным. Мы нашли в базе N1.ru 4 стильных варианта — даже не верится, что они были построены 50–60 лет назад.
Квартира как с картинки модного журнала — 9 миллионов за 60-летнее жилье
Яркий четырехэтажный домик по соседству с НГУ и знаменитым Университетским проездом был построен в 1962 году. Здесь располагается самый дорогой вариант нашей подборки — стильная 43-метровая «двушка» за 9 миллионов рублей. Ее интерьеры можно сравнить с обстановкой в гостинице — теплый свет, мягкие кровати, торжественная сервировка стола.
— В квартире сделан капитальный ремонт. Интерьер выполнен в классическом дизайне. В квартире остается вся мебель, бытовая техника, ТВ, — пишет продавец.
Квартира в хрущевке на Жемчужной продается с середины марта. Это единственное продающееся жилье в этом доме — за время продажи оно не изменилось в цене.
Трешка с черной кухней и глянцевыми потолками в тихом центре — 8,1 миллиона
Жилье в кирпичной пятиэтажке на Максима Горького помоложе, чем «двушка» в академовской хрущевке — его построили в 1968 году. А еще оно больше — 56 квадратных метров. В «трешке» есть детская комната, маленькая отсечка для хранения вещей, классический для хрущевки узкий коридор и такая же классическая крохотная кухня. Чтобы как-то расширить пространство, владельцы жилья избавились от стены между гостиной и кухней — так последняя не выглядит совсем уж миниатюрной.
— Квартира в отличном состоянии, выполнен свежий ремонт. В коридоре теплый пол, заменена вся проводка, трубы, радиаторы, счетчики. Есть отдельная гардеробная, кондиционер. Проведен капитальный ремонт крыши два года назад, поэтому ничего не течет, — пишет продавец в объявлении.
Трехкомнатную студию продают с начала февраля за 8,1 миллиона рублей — цена за это время не изменилась.
Самая маленькая и самая творческая «двушка» — 7,8 миллиона рублей за жизнь в Академе
Двухкомнатную студию со свежим ремонтом продают на улице Правды в Верхней зоне Академгородка. К ее интерьерам, как указывает продавец в объявлении, приложил руку известный дизайнер, правда, не уточняет какой. За 44 квадратных метра просят 7,8 миллиона рублей.
— В квартире остается при необходимости всё, кроме кухонных стульев. Ремонт сделан из качественных материалов, стеклянная стена с подсветкой, — кратко говорится в описании.
Эта хрущевка из нашей подборки — самая старая, ей 61 год. А еще эта малоэтажка примечательна тем, что здесь располагается интегральный музей одного из основателей и активных участников знаменитого клуба «Под интегралом».
Жилье продается с июля прошлого года и за это время успело подешеветь — с 8,15 миллиона рублей до 7,8 миллиона.
Четырешка с видом на Нарымский сквер за 7,5 миллионов рублей
Большую по меркам этого обзора четырехкомнатную квартиру продают в хрущевке у цирка. За недавно отремонтированное жилье (так отмечает продавец) просят 7,5 миллиона рублей.
— Три изолированные комнаты и большая кухня-гостиная. Дом находится по линии метро, есть всё необходимое для комфортного проживания. Самый центр, но расположение дома — внутри микрорайончика, вторая линия от улицы Советской. Квартира в отличном состоянии, сделан капитальный ремонт, — говорится в описании объекта.
У хрущевок этой серии (1–447) нет несущих стен внутри квартиры, чем, вероятно, и воспользовались хозяева этого жилья. Так и появилась четырехкомнатная квартира с огромной 12-метровой кухней — исключение для домов советской постройки.
54-летнюю квартиру продают с начала февраля, и тогда она стоила дешевле — 7,2 миллиона рублей.
Что ещё прочитать про хрущевки и сталинки?
Сталинка с видом на Красный проспект была характерной приметой Новосибирска 30–50-х годов и, конечно, атрибутом роскошной жизни. Заселиться в квартиру с историей и почувствовать себя партийным лидером или представителем научной интеллигенции можно и сейчас, если, конечно, у вас есть 10–12 миллионов рублей на покупку недвижимости. Мы нашли самые интересные варианты в домах сталинской эпохи — взгляните на это жилье изнутри.
А вот как выглядят квартиры в домах, построенных примерно век назад (мы даже обнаружили стильный 90-летний лофт).
«Хрущевками» принято называть панельные 5-этажки. Хотя эти дома типовые, они отличаются, а первая новосибирская хрущевка и вовсе была экспериментальной и не похожей ни на одну другую — мы побывали в ней.