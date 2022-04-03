Хрущевка-люкс. Как живут в домах советской постройки — самые уютные варианты (по диким ценам до 9 млн)

В малогабаритном жилье особенно не размахнешься. Для претворения всех творческих задумок есть только крошечная кухня, такая же крошечная ванная и несколько метров свободного пространства. Но владельцы этих хрущевок смогли сделать их лучше, и теперь их квартиры ничем не уступают современным. Мы нашли в базе N1.ru 4 стильных варианта — даже не верится, что они были построены 50–60 лет назад.



Квартира как с картинки модного журнала — 9 миллионов за 60-летнее жилье

Яркий четырехэтажный домик по соседству с НГУ и знаменитым Университетским проездом был построен в 1962 году. Здесь располагается самый дорогой вариант нашей подборки — стильная 43-метровая «двушка» за 9 миллионов рублей. Ее интерьеры можно сравнить с обстановкой в гостинице — теплый свет, мягкие кровати, торжественная сервировка стола.