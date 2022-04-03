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Тема дняКакую квартиру можно купить в Турции
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Хрущевка-люкс. Как живут в домах советской постройки — самые уютные варианты (по диким ценам до 9 млн)

Две малогабаритных квартиры из нашей подборки находятся в Академгородке

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Квартиры в хрущевках недолюбливают за тонкие стены, плохие коммуникации и маленькие комнаты, но их владельцы смогли превратить малогабаритные «двушки» и «трешки» в жилье, не уступающее современным студиям

Квартиры в хрущевках недолюбливают за тонкие стены, плохие коммуникации и маленькие комнаты, но их владельцы смогли превратить малогабаритные «двушки» и «трешки» в жилье, не уступающее современным студиям

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В малогабаритном жилье особенно не размахнешься. Для претворения всех творческих задумок есть только крошечная кухня, такая же крошечная ванная и несколько метров свободного пространства. Но владельцы этих хрущевок смогли сделать их лучше, и теперь их квартиры ничем не уступают современным. Мы нашли в базе N1.ru 4 стильных варианта — даже не верится, что они были построены 50–60 лет назад.

Квартира как с картинки модного журнала — 9 миллионов за 60-летнее жилье


Яркий четырехэтажный домик по соседству с НГУ и знаменитым Университетским проездом был построен в 1962 году. Здесь располагается самый дорогой вариант нашей подборки — стильная 43-метровая «двушка» за 9 миллионов рублей. Ее интерьеры можно сравнить с обстановкой в гостинице — теплый свет, мягкие кровати, торжественная сервировка стола.

Это не картинка из модного интерьерного журнала, а всего лишь обстановка в новосибирской хрущевке

Это не картинка из модного интерьерного журнала, а всего лишь обстановка в новосибирской хрущевке

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Привычной гостиной в квартире нет, зато есть большая кровать с мягким изголовьем и небольшой столик

Привычной гостиной в квартире нет, зато есть большая кровать с мягким изголовьем и небольшой столик

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А вот и виды из балкона хрущевки

А вот и виды из балкона хрущевки

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— В квартире сделан капитальный ремонт. Интерьер выполнен в классическом дизайне. В квартире остается вся мебель, бытовая техника, ТВ, — пишет продавец.

Кухня занимает 5,7 квадратных метра, поэтому владельцам пришлось изрядно постараться, чтобы обставить её всем необходимым

Кухня занимает 5,7 квадратных метра, поэтому владельцам пришлось изрядно постараться, чтобы обставить её всем необходимым

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Примерно такая же история в ванной комнате

Примерно такая же история в ванной комнате

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Есть и вторая спальня

Есть и вторая спальня

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За жилье уже успели внести залог

За жилье уже успели внести залог

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Квартира в хрущевке на Жемчужной продается с середины марта. Это единственное продающееся жилье в этом доме — за время продажи оно не изменилось в цене.

Трешка с черной кухней и глянцевыми потолками в тихом центре — 8,1 миллиона

Жилье в кирпичной пятиэтажке на Максима Горького помоложе, чем «двушка» в академовской хрущевке — его построили в 1968 году. А еще оно больше — 56 квадратных метров. В «трешке» есть детская комната, маленькая отсечка для хранения вещей, классический для хрущевки узкий коридор и такая же классическая крохотная кухня. Чтобы как-то расширить пространство, владельцы жилья избавились от стены между гостиной и кухней — так последняя не выглядит совсем уж миниатюрной.

Хрущевка располагается недалеко от сквера НГАВТ

Хрущевка располагается недалеко от сквера НГАВТ

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Обстановка в гостиной, совмещенной с кухней

Обстановка в гостиной, совмещенной с кухней

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Глянцевые потолки и темный кухонный гарнитур

Глянцевые потолки и темный кухонный гарнитур

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В ванной, как обычно, немного места, но туда смогли поставить большую ванну, унитаз, раковину и даже нашли место для стиральной машины

В ванной, как обычно, немного места, но туда смогли поставить большую ванну, унитаз, раковину и даже нашли место для стиральной машины

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— Квартира в отличном состоянии, выполнен свежий ремонт. В коридоре теплый пол, заменена вся проводка, трубы, радиаторы, счетчики. Есть отдельная гардеробная, кондиционер. Проведен капитальный ремонт крыши два года назад, поэтому ничего не течет, — пишет продавец в объявлении.

А вот как обставили детскую комнату в условиях нехватки места

А вот как обставили детскую комнату в условиях нехватки места

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В спальне угол отвели под личный кабинет

В спальне угол отвели под личный кабинет

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Трехкомнатную студию продают с начала февраля за 8,1 миллиона рублей — цена за это время не изменилась.

Самая маленькая и самая творческая «двушка» — 7,8 миллиона рублей за жизнь в Академе

Двухкомнатную студию со свежим ремонтом продают на улице Правды в Верхней зоне Академгородка. К ее интерьерам, как указывает продавец в объявлении, приложил руку известный дизайнер, правда, не уточняет какой. За 44 квадратных метра просят 7,8 миллиона рублей.

— В квартире остается при необходимости всё, кроме кухонных стульев. Ремонт сделан из качественных материалов, стеклянная стена с подсветкой, — кратко говорится в описании.

Так выглядит гостиная, совмещенная с кухней

Так выглядит гостиная, совмещенная с кухней

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А вот та самая стеклянная стена, отделяющая спальню от гостиной

А вот та самая стеклянная стена, отделяющая спальню от гостиной

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В квартире много интересных деталей. Например, картины с яркими академовскими хрущевками

В квартире много интересных деталей. Например, картины с яркими академовскими хрущевками

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Маленький, но стильный санузел

Маленький, но стильный санузел

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Эта хрущевка из нашей подборки — самая старая, ей 61 год. А еще эта малоэтажка примечательна тем, что здесь располагается интегральный музей одного из основателей и активных участников знаменитого клуба «Под интегралом».

Жилье продается с июля прошлого года и за это время успело подешеветь — с 8,15 миллиона рублей до 7,8 миллиона.

Четырешка с видом на Нарымский сквер за 7,5 миллионов рублей

Большую по меркам этого обзора четырехкомнатную квартиру продают в хрущевке у цирка. За недавно отремонтированное жилье (так отмечает продавец) просят 7,5 миллиона рублей.

— Три изолированные комнаты и большая кухня-гостиная. Дом находится по линии метро, есть всё необходимое для комфортного проживания. Самый центр, но расположение дома — внутри микрорайончика, вторая линия от улицы Советской. Квартира в отличном состоянии, сделан капитальный ремонт, — говорится в описании объекта.

Продавец в объявлении подчеркивает, что у квартиры «хорошая аура»

Продавец в объявлении подчеркивает, что у квартиры «хорошая аура»

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Кому-то дизайн спальни покажется излишне спартанским, а кто-то, возможно, увидит черты скандинавского стиля

Кому-то дизайн спальни покажется излишне спартанским, а кто-то, возможно, увидит черты скандинавского стиля

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Детских комнат в квартире две

Детских комнат в квартире две

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О том, что это пусть и переделанная, но всё-таки хрущевка, сигнализируют вытянутые, узкие комнаты

О том, что это пусть и переделанная, но всё-таки хрущевка, сигнализируют вытянутые, узкие комнаты

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У хрущевок этой серии (1–447) нет несущих стен внутри квартиры, чем, вероятно, и воспользовались хозяева этого жилья. Так и появилась четырехкомнатная квартира с огромной 12-метровой кухней — исключение для домов советской постройки.

Кухню действительно удалось сделать просторной

Кухню действительно удалось сделать просторной

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А вот туалет остался маленьким

А вот туалет остался маленьким

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54-летнюю квартиру продают с начала февраля, и тогда она стоила дешевле — 7,2 миллиона рублей.

Что ещё прочитать про хрущевки и сталинки?

Сталинка с видом на Красный проспект была характерной приметой Новосибирска 30–50-х годов и, конечно, атрибутом роскошной жизни. Заселиться в квартиру с историей и почувствовать себя партийным лидером или представителем научной интеллигенции можно и сейчас, если, конечно, у вас есть 10–12 миллионов рублей на покупку недвижимости. Мы нашли самые интересные варианты в домах сталинской эпохи — взгляните на это жилье изнутри.

«Хрущевками» принято называть панельные 5-этажки. Хотя эти дома типовые, они отличаются, а первая новосибирская хрущевка и вовсе была экспериментальной и не похожей ни на одну другую — мы побывали в ней.

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