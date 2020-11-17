«Высотка всегда немножко раздражает»: застройщик скандального дома в центре — о протестах соседей

Думаете, сильно интересно где-то пытаться по городу земельные участки осваивать, на которых можно построить максимум один небольшой дом? Я вас умоляю. Это, на самом деле, не от хорошей жизни. Но где такие участки? Когда такое было, вспомните, чтобы можно было купить земельный участок в 10 гектаров и на нем что-то строить. У нас даже окраины города все расписаны.



— Есть территории для редевелопмента. У вас же есть опыт расселения частного сектора, ветхого жилья.



— У меня опыт есть, но я, к сожалению, всегда нахожусь один на один с теми «физиками», которых пытаюсь расселять. А каждый частный домик — это «Санта-Барбара». Чтобы расселить один частный дом, иногда приходится искать концы где-нибудь во Владивостоке, Калининграде, Саратове. Иногда истории детективные, поэтому частный сектор нужно расселять с помощью государства.



— Ветхое жилье расселяют с помощью государства.



— У нас есть опыт расселения ветхого и аварийного жилья, но там есть нюансы. Пока с этим сам не столкнулся, эта общая фраза «программа развития застроенных территорий» — красивое название. Когда мы расселяли многоквартирные аварийные дома на улице Некрасова, то с самыми упертыми людьми, не желающими соглашаться на наши условия, приходилось договариваться очень долго, вдумчиво, торговаться. Если бы этим занималась мэрия, освобождала бы площадки подчистую, а потом выставляла их на аукцион, это был бы просто подарок.



На самом деле, мэрия может даже зарабатывать на этом какие-то деньги. Со своим огромным штатом, знаниями, навыками, юридическими службами, которых нет у строительных компаний зачастую, вполне могла бы взять на себя роль того инструмента, который бы готовил площадки для последующей жилой застройки.



— Если говорить о деньгах, то в проект на Красноярской какой объем инвестиций уже вложен?



— Вместе с приобретением земельного участка — порядка 150 миллионов рублей. Мы снесли здание, подписали все договоры на технологическое присоединение. К стройке пока не приступили.



— Конфликт с местными жителями делает проект дороже?



— Я бы не назвал это конфликтом. Мы в диалоге, в каком-то диспуте. Я предложения свои высказал, но пока не услышал ответов от представителей ТСЖ и ТОСов. У вас крыша овощехранилища — огромное пустое поле, закатанное рубероидом, давайте организуем детскую площадку за наш счет, мы сделаем это. Давайте как-то конструктивно решим. Здесь будет детская площадка, здесь будет дополнительная парковка, здесь поставим клумбу, дополнительное озеленение сделаем, посадим крупномеры. Там есть заброшенное футбольное поле — мы готовы по современным технологиям сделать нормальное сетчатое ограждение, как положено, нормальное освещение, чтобы можно было играть детям в темное время суток. Я всегда открыт к диалогу. Но пока единственное, к чему мы пришли, — это обследование и мониторинг. Этим мы и занимаемся.



Сейчас при администрации Центрального округа создана рабочая группа, в которую вошли, как я понимаю, и представители ТСЖ. Наша первая встреча должна состояться на днях, я, естественно, сам поприсутствую, запишу все пожелания, и по этому списку мы начнем работать, чтобы к весне мы всё спроектировали и приступили к реализации. Конечно, будет удорожание, плюсом будет 10–15 миллионов рублей, но наши будущие жильцы же будут соседями с теми, кто там уже живет, и будут пользоваться теми же объектами, которые мы там создадим. Мы готовы к этим затратам, чтобы о нас, когда мы завершим стройку, остались только хорошие воспоминания.



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