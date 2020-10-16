Жители центра Новосибирска в знак протеста вывесили красные стяги на своих окнах

Жители Железнодорожной улицы в центре Новосибирска вывесили на своих домах плакаты против строительства на месте бывшей шоколадной фабрики на Красноярской, 132.

Красными баннерами, как рассказал журналисту НГС житель многоэтажки на Железнодорожной, 8/1 Виталий Дубровский, они хотят привлечь внимание к точечной застройке: