Жители центра Новосибирска в знак протеста вывесили красные стяги на своих окнах

Новосибирцы вывесили красные стяги на окнах из-за точечной застройки
Жители Железнодорожной улицы в центре Новосибирска вывесили на своих домах плакаты против строительства на месте бывшей шоколадной фабрики на Красноярской, 132.
Красными баннерами, как рассказал журналисту НГС житель многоэтажки на Железнодорожной, 8/1 Виталий Дубровский, они хотят привлечь внимание к точечной застройке:
— Данной акцией мы хотим показать мэрии, что не остановимся на тех жалобах, которые мы уже написали и на которые мы получили по большому счёту отписки. Мы хотим, чтобы баннеры помогли нам достучаться до руководства страны. Местные органы самоуправления этой стройке только потакают. Тут речь не только о том, что изначально разрешение на строительство было дано с нарушением норм. Власти, зная, что социальная структура района перегружена, позволили увеличить коэффициент плотности постройки, что позволяет построить дом большей этажности, чем позволяют нормативы Новосибирска. Плюс сама по себе стройка не может быть безопасной. Вспомним случай, который произошёл
На красных стягах, которые вывесили жильцы, написаны лозунги: «Нет точечной застройке», «Школы переполнены, а нас всё уплотняют!», «Парковок нет, но вы держитесь?», «Небоскребу здесь не место» и другие.
— Мы считаем, что разрешение застройщику выдано с грубыми нарушениями. Во-первых, это незаконное изменение площади земельного участка, изначально земля, которая принадлежала им, была около 3240 квадратных метров. Они её увеличили за счет муниципального участка до 3500 квадратных метров, что позволило им тут строить высокий дом. Произошло это непонятно как, кто в мэрии подписывал документы, мы не знаем. Во-вторых, нам известно, что Локоть в июне не выдал им разрешение на строительство, но в июле уже почему-то выдал, — говорит председатель ТСЖ «Маяк» дома на Железнодорожной, 6 Александр Ельцов.
На встрече, которая прошла утром 16 октября, помимо противников стройки, присутствовало несколько мужчин, которые выступали за будущее строительство. Они представились жителями домов, однако никто из местных активистов не узнал в них соседей.
— Я не против, если застройщик облагородит нашу территорию. У нас очень большие проблемы с парковкой и с детскими площадками. Если они это сделают, то я только за, — говорил Иван Феденеев, один из мужчин, одобряющих строительство.
Демонтаж здания на улице Красноярской, 132 начался в сентябре, после того как летом выкупившая его компания «Енисей», связанная с группой «СМСС», получила разрешение на строительство 15-этажного жилого дома на её месте.
НГС пытался получить комментарий у застройщика по телефону, однако представители компании отказались ответить на вопросы, ссылаясь на занятость. В сентябре НГС также отправлял запрос в компанию, но ответ до сих пор не пришел. На момент написания новости редакция отправила ещё один запрос в «СМСС». Кроме того, НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.
Изначально размер участка не позволял построить там здание выше девяти этажей, но застройщику удалось увеличить его площадь. Здесь мы рассказывали, что придумала компания-застройщик, чтобы им разрешили втиснуть новый дом практически под окнами старых.
Местные жители сразу же взбунтовались против застройки, когда стало известно о предстоящем строительстве, — вместо нового дома они требовали устроить парк.