В Новосибирске стена старой шоколадной фабрики рухнула на детскую площадку соседнего дома

На улице Железнодорожной стена старого здания обрушилась в соседний двор
Утром 10 октября при демонтаже здания на улице Красноярской, 132 часть стены обрушилась на детскую площадку соседнего дома на ул. Железнодорожной, 8/1, проломив забор — об этом корреспонденту НГС сообщили жители дома.
Происшествие случилось в 09:35, на тот момент на площадке никого не было, никто не пострадал.
— Территория точечной стройки на Красноярской, 132 имеет такую маленькую территорию, что при демонтаже зданий на ее территории сегодня разрушился забор и детскую площадку завалило кирпичами, — рассказал житель дома на Железнодорожной, 8/1 Алексей. — Строители не обеспечивают безопасность детей. В момент обрушения никто не стоял за забором, не следил, чтобы детей на площадке не было. А что будет, когда также вплотную к забору начнут возводить 15-этажный дом, все будет лететь на детскую площадку, могут быть жертвы.
Алексей также отметил, что, когда стена обрушилась, соседний дом «тряхнуло». Жители вызвали на место полицию. В пресс-службе МВД обращение подтвердили.
— Действительно был вызов по данному адресу, сотрудниками полиции выезд был осуществлён, зарегистрировано сообщение. Информация будет передана в надзорные органы, — прокомментировали в полиции.
К 11 утра территорию огородили и начали разбирать завал строительного мусора. Корреспондент НГС направила запрос компании-застройщику с просьбой уточнить, когда работы будут закончены, а забор восстановлен.
Демонтаж здания на улице Красноярская, 132 начался в сентябре, после того, как летом выкупившая его компания «Енисей», связанная с группой «СМСС», получила разрешение на строительство 15-этажного жилого дома на её месте.
Изначально размер участка не позволял построить там здание выше девяти этажей, но застройщику удалось увеличить его площадь. Здесь мы рассказывали, что придумала компания-застройщик, чтобы им разрешили втиснуть новый дом практически под окнами старых.
Местные жители сразу же взбунтовались против застройки, когда стало известно о предстоящем строительстве — вместо нового дома они требовали устроить парк.