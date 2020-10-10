В Новосибирске стена старой шоколадной фабрики рухнула на детскую площадку соседнего дома

Утром 10 октября при демонтаже здания на улице Красноярской, 132 часть стены обрушилась на детскую площадку соседнего дома на ул. Железнодорожной, 8/1, проломив забор — об этом корреспонденту НГС сообщили жители дома.



Происшествие случилось в 09:35, на тот момент на площадке никого не было, никто не пострадал.



— Территория точечной стройки на Красноярской, 132 имеет такую маленькую территорию, что при демонтаже зданий на ее территории сегодня разрушился забор и детскую площадку завалило кирпичами, — рассказал житель дома на Железнодорожной, 8/1 Алексей. — Строители не обеспечивают безопасность детей. В момент обрушения никто не стоял за забором, не следил, чтобы детей на площадке не было. А что будет, когда также вплотную к забору начнут возводить 15-этажный дом, все будет лететь на детскую площадку, могут быть жертвы.

