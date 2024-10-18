Путин обсудил возможный конец СВО и переговоры с Украиной: главные заявления

Встреча длилась около двух часов Источник: Kremlin.ru











18 октября Владимир Путин провел встречу с главредами ведущих СМИ стран БРИКС. В числе прочего он обсудил и ход СВО.

По его словам, Россия понимает, что конфликт на Украине является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее, заверил российский лидер.

Собрали по ТАСС главные заявления президента:

Зеленский — «глава киевского режима», который вновь выступил против переговоров с РФ;

Путин против «перемирия на неделю, на две или на год» на Украине, так как нужны условия прочного мира;

Путин похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя».

Путин сказал, что сложно назвать точную дату конца спецоперации Источник: СМОТРИ / T.me

По мнению Путина, базой для мирного соглашения должны стать «Стамбульские соглашения».

— Мы в Турции, в Стамбуле долго вели переговоры [с Украиной], и результатом этих переговоров стал документ, который был парафирован главой украинской делегации. <…>

Если Украина поставила там свою подпись, значит, там всё устраивало, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку.

Поэтому мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, — объяснил президент.

Еще несколько тезисов о возможных переговорах:

Китай и Бразилия в своих попытках урегулирования по Украине не подыгрывают никому, в том числе России;

РФ хочет мирного урегулирования в том числе потому, что думает о своих солдатах;

Россия готова к продолжению вооруженной борьбы, «победа будет за нами».

Путин назвал условия для начала переговоров Источник: СМОТРИ / T.me

Отдельно Путин остановился на вопросе о появлении украинского ядерного оружия. Он заверил, что его никогда не будет.

— Политическое руководство сегодняшней Украины <…> говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах, — сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что Россия не стремится к переустройству миропорядка — это происходит естественным образом.