НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

1 м/c,

южн.

 760мм 91%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86

Прогноз погоды на конец октября в Новосибирске

Активы Тарана
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Почему все мосты в ремонте
Корги-флорист
Ищем тёплые пальто
Язык подростков
Новости в Telegram
Политика Спецоперация на Украине Путин обсудил возможный конец СВО и переговоры с Украиной: главные заявления

Путин обсудил возможный конец СВО и переговоры с Украиной: главные заявления

Президент заверил, что Россия стремится к завершению конфликта

1 739
79 комментариев

Встреча длилась около двух часов

18 октября Владимир Путин провел встречу с главредами ведущих СМИ стран БРИКС. В числе прочего он обсудил и ход СВО.

По его словам, Россия понимает, что конфликт на Украине является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее, заверил российский лидер.

Собрали по ТАСС главные заявления президента:

  • Зеленский — «глава киевского режима», который вновь выступил против переговоров с РФ;

  • Путин против «перемирия на неделю, на две или на год» на Украине, так как нужны условия прочного мира;

  • Путин похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя».

Путин сказал, что сложно назвать точную дату конца спецоперации

По мнению Путина, базой для мирного соглашения должны стать «Стамбульские соглашения».

— Мы в Турции, в Стамбуле долго вели переговоры [с Украиной], и результатом этих переговоров стал документ, который был парафирован главой украинской делегации. <…>

Если Украина поставила там свою подпись, значит, там всё устраивало, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку.

Поэтому мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, — объяснил президент.

Еще несколько тезисов о возможных переговорах:

  • Китай и Бразилия в своих попытках урегулирования по Украине не подыгрывают никому, в том числе России;

  • РФ хочет мирного урегулирования в том числе потому, что думает о своих солдатах;

  • Россия готова к продолжению вооруженной борьбы, «победа будет за нами».

Путин назвал условия для начала переговоров

Отдельно Путин остановился на вопросе о появлении украинского ядерного оружия. Он заверил, что его никогда не будет.

— Политическое руководство сегодняшней Украины <…> говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах, — сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что Россия не стремится к переустройству миропорядка — это происходит естественным образом.

Прочитайте также о «плане победы», который продвигает Владимир Зеленский. Накануне он поехал показывать его своим западным партнерам на саммите ЕС в Брюсселе.

ПО ТЕМЕ
Путин Президент СВО Переговоры Украина БРИКС
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
79
Почётный гражданин Левосибирска
1 час
РФ всегда готова к ядерному удару и никогда не готова - к отопительному сезону.
Почётный гражданин Левосибирска
1 час
Токаев нанес Путину удар в спину. Казахстан отказался вступать в БРИКС. У российского президента вся спина, как дуршлаг. Казахский президент уже не в первый раз показывает, что он не будет плясать под дудку Кремля.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
«Хватит издеваться над людьми»: журналистка НГС — о том, как ремонт Димитровского моста взбесил половину Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Максим,35

Юлия,48

Николай,44

Руслан,52

Rusty,39

Олег,49

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление