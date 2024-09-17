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Бывший директор 2ГИС возглавил Дзержинский район Новосибирска

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Политика Бывший директор 2ГИС возглавил Дзержинский район Новосибирска

Бывший директор 2ГИС возглавил Дзержинский район Новосибирска

Он приступил к работе сегодня, 17 сентября

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12 комментариев

Прошлый глава администрации Дзержинского района уволился в августе

Главой Дзержинского района Новосибирска стал бывший коммерческий директор 2ГИС Константин Соболев. Распоряжение об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.

К работе в должности главы района Константин Соболев приступил с 17 сентября. Он родился в 1974 году в Новосибирске, окончил НГТУ.

До назначения Константин Соболев работал в сфере цифровизации. Он занимал должности коммерческого директора ООО «ДубльГИС-Сибирь»; директора Новосибирского филиала, регионального управляющего, директора региональной сети департамента региональной сети ООО «ДубльГИС»; дивизионного директора ООО «Технологичная Реклама»; генерального директора ООО «Медикал Партнер».

Ранее должность главы Дзержинского района занимал Александр Рудских, он уволился 2 августа, спустя несколько дней его назначили генеральным директором завода «Тяжстанкогидропресс».

«Тяжстанкогидропресс» был ведущим предприятием в стране по производству металлорежущих станков и гидравлических прессов. В 2022 году силовики задержали двух экс-руководителей завода. Топ-менеджеров начали судить в октябре прошлого года.

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Комментарии
12
20265528
17 сентября 2024, 12:32
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.
TheBestOfTheBestOfTheBest
17 сентября 2024, 12:44
Кадровая политика как всегда г..но. Он что хозяйственник хороший или в сфере ЖКХ поработал. Цифровизация))) С мэром нынешним на "высокотехнологичном" сабантуе познакомился, теперь должности при нем перебирать будет?
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