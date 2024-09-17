Бывший директор 2ГИС возглавил Дзержинский район Новосибирска

Главой Дзержинского района Новосибирска стал бывший коммерческий директор 2ГИС Константин Соболев. Распоряжение об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.
К работе в должности главы района Константин Соболев приступил с 17 сентября. Он родился в 1974 году в Новосибирске, окончил НГТУ.
До назначения Константин Соболев работал в сфере цифровизации. Он занимал должности коммерческого директора ООО «ДубльГИС-Сибирь»; директора Новосибирского филиала, регионального управляющего, директора региональной сети департамента региональной сети ООО «ДубльГИС»; дивизионного директора ООО «Технологичная Реклама»; генерального директора ООО «Медикал Партнер».
Ранее должность главы Дзержинского района занимал Александр Рудских, он уволился 2 августа, спустя несколько дней его назначили генеральным директором завода «Тяжстанкогидропресс».
«Тяжстанкогидропресс» был ведущим предприятием в стране по производству металлорежущих станков и гидравлических прессов. В 2022 году силовики задержали двух экс-руководителей завода. Топ-менеджеров начали судить в октябре прошлого года.