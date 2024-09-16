Начальник департамента строительства официально уволился из новосибирской мэрии

Алексей Кондратьев уволился сегодня, 16 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев официально уволился. Об этом сообщили в пресс-центре администрации.

— Кондратьева Алексея Валерьевича, заместителя мэра города Новосибирска — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, уволить 16 сентября 2024 года по инициативе работника, — говорится в документе.

Распоряжение об увольнении подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Источники НГС еще 5 сентября сообщили о том, что Алексей Кондратьев уходит в отпуск с последующим увольнением.

Увольнение начальника может быть связано с проектами, над которыми идет работа в последнее время. Источник НГС среди скандальных проектов называет строительство небоскреба вблизи станции метро «Октябрьская» между улицами Ленинградской и Толстого.

— Также есть информация, что увольнение связано со сносом ЦУМа, Алексей Кондратьев лоббировал ряд интересов. С учётом этого, новый мэр не хотел, чтобы в адрес его команды шёл негатив, — говорит источник.

Алексей Кондратьев проработал в новосибирской мэрии 25 лет. С 2014 года — заместителем мэра, начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.