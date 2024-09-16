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Политика Начальник департамента строительства официально уволился из новосибирской мэрии

Начальник департамента строительства официально уволился из новосибирской мэрии

Алексей Кондратьев проработал в администрации 25 лет

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35 комментариев

Алексей Кондратьев уволился сегодня, 16 сентября

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев официально уволился. Об этом сообщили в пресс-центре администрации.

— Кондратьева Алексея Валерьевича, заместителя мэра города Новосибирска — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, уволить 16 сентября 2024 года по инициативе работника, — говорится в документе.

Распоряжение об увольнении подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Источники НГС еще 5 сентября сообщили о том, что Алексей Кондратьев уходит в отпуск с последующим увольнением.

Увольнение начальника может быть связано с проектами, над которыми идет работа в последнее время. Источник НГС среди скандальных проектов называет строительство небоскреба вблизи станции метро «Октябрьская» между улицами Ленинградской и Толстого.

— Также есть информация, что увольнение связано со сносом ЦУМа, Алексей Кондратьев лоббировал ряд интересов. С учётом этого, новый мэр не хотел, чтобы в адрес его команды шёл негатив, — говорит источник.

Алексей Кондратьев проработал в новосибирской мэрии 25 лет. С 2014 года — заместителем мэра, начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Ранее стало известно, что министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков уходит в отпуск с последующим увольнением.

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Комментарии
35
За державу обидно!
16 сентября 2024, 11:41
Увольнения таких кадров должно проходить в обязательном порядке через реализацию всех разработок на него службами ФСБ,СК и всех,кто занимается борьбой с коррупцией. Этот непотопляемый кадр не должен уйти ,как его предшественник Боярский,по тихому и без оценки его деятельности всеми нашими правохранителями(если они ещё есть и работают по таким чиновникам)!
Мое личное мнение
16 сентября 2024, 11:39
это благодаря ему понатыкали бизнес центры у окон жилых домов? кому сказать спасибо, что вместо вида на привокзальную площадь я смотрю в окно какой то шаражки? и занавешиваю окна чтобы в мои не пялились и сижу теперь света белого не видя.
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