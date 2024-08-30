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Политика «Коалицию Новосибирск 2020»* признали иностранным агентом

«Коалицию Новосибирск 2020»* признали иностранным агентом

В Минюсте РФ объяснили причины такого решения

942
13 комментариев

Решение опубликовано 30 августа

Министерство юстиции России признало «Коалицию Новосибирск 2020»* иностранным агентом. Информация об этом появилась 30 августа.

На сайте Министерства юстиции указано, что объединение распространяло фейковые данные о работе органов власти России.

— Распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — говорится на сайте Минюста России.

Руководители и учредители объединения включены в реестр иностранных агентов.

«Коалиция Новосибирск 2020»* была создана в нашем городе в 2020 году перед выборами в Совет депутатов Новосибирска. Из объединения четыре человека стали депутатами городского парламента.

В марте 2024 года Минюст признал иностранным агентом депутата из Академгородка Светлану Каверзину*. До этого иностранным агентом был признан депутат Антон Картавин*.

* Признаны Минюстом РФ иноагентом.

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Новосибирск Минюст РФ Иностранные агенты
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Комментарии
15
За державу обидно!
30 августа 2024, 22:12
А вот почему не признают иностранными агентами,всё то жульё и бездарности,которые отвечают за ремонт Димитровского моста,Октябрьского моста,стройку нового моста,выовз мусора,открытие станции Спортивная,за разбитые дороги,пробки,варварскую застройку и за остальное????? ПОЧЕМУ????? Почему никто не посчитает во сколько миллиардов обходятся стояния в пробках наших мостов,какие убытки несут государство,орагнизации,бизнес,простые граждане????? А те кто отвечает за этот бардак -вот это и есть иноагенты и враги государства,но в нашей системе координат он называются государственными деятелями......
265889986
30 августа 2024, 22:11
Почти 90% за вв , получается остальные ин-генты
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