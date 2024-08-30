«Коалицию Новосибирск 2020»* признали иностранным агентом

Решение опубликовано 30 августа Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Министерство юстиции России признало «Коалицию Новосибирск 2020»* иностранным агентом. Информация об этом появилась 30 августа.

На сайте Министерства юстиции указано, что объединение распространяло фейковые данные о работе органов власти России.

— Распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — говорится на сайте Минюста России.

Руководители и учредители объединения включены в реестр иностранных агентов.

«Коалиция Новосибирск 2020»* была создана в нашем городе в 2020 году перед выборами в Совет депутатов Новосибирска. Из объединения четыре человека стали депутатами городского парламента.

В марте 2024 года Минюст признал иностранным агентом депутата из Академгородка Светлану Каверзину*. До этого иностранным агентом был признан депутат Антон Картавин*.