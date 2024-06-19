Игорь Украинцев в СИЗО, но сможет попасть в новую фракцию — кто хочет вместе с ним

Сегодня, 19 июня, прошла очередная сессия горсовета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 19 июня на сессии Совета депутатов Новосибирска поменяли количество депутатов для создания депутатского объединения внутри горсовета. Свою фракцию хотят создать депутаты Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев — при этом последний сейчас находится в СИЗО.

«Как он будет вообще работать?»

В начале действующего созыва депутатов, в 2020 году, было принято решение, что депутатское объединение может состоять из пяти человек. Сейчас в горсовете два таких объединения: «Единая Россия» и КПРФ. Объединения дают определенные привилегии для депутатов. Но какие именно, на сегодняшней сессии не озвучили.

— Суть предложения — уменьшить минимальное количество депутатов для создания депутатского объединения с пяти до трех. Получены положительные заключения мэра Новосибирска, — сообщила председатель профильного комитета Екатерина Козловская.



С вопросами выступил депутат от КПРФ Антон Тыртышный, который и сообщил, что планируемые участники нового объединения Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев. Последний сейчас находится в СИЗО.

— Один из этих депутатов не может принимать участие в сессии и непонятно, когда сможет вообще работать. Вам не кажется несвоевременное это решение. Может, стоит подождать, когда это все разрешиться? — спросил Антон Тыртышный.

Депутат от КПРФ несколько раз поинтересовался, почему поменять количество депутатов решили только сейчас — в конце созыва. Как ему ответила депутат Екатерина Шалимова, принятое решение связано с изменениями в системе выборов мэра. Ведь теперь депутаты несут полную ответственность за представление мнения горожан.

— Мы же должны полный политический расклад сил в городском совете представлять. Это будет полезно и для горожан. И даст дополнительный ресурс для политических сил, — заявила Екатерина Шалимова.

«Будет легче объединяться»

Шалимову поддержала депутат Екатерина Козловская, которая также добавила, что предложение уменьшить количество депутатов поступает не в первый раз.



— Позиция моя, что это предложение уже поступает трижды, значит это предложение актуальное. И мы сейчас говорим не о конкретном объединении. Может, какое-то дополнительное образуется. И я уже говорила, что у нас свободных депутатов осталось всего 8 человек по сравнению с первым составом в 2020 году. Им будет легче образоваться в объединения, если они будут по три человека, — объяснила Екатерина Козловская.

Антон Тыртышный же заявил, что никакой логики в этом нет.

— Я не понял логической связи в вашем выступлении. Как создание еще одного политического объединения усилит ответственность совета в целом после избрания мэра по новой схемы? Я логики в ваших словах не вижу совсем, — отметил Антон Тыртышный.

«Все это превратится в бардак»

Свое мнение высказал депутат от КПРФ Георгий Андреев. Он посчитал, что к объединениям относятся слишком безответственно.

— Я благодарю и приветствую это. Мне важно обратить внимание товарища Шалимовой. Мне больше беспокоит последовательность определенных действий. Потому что уважаемый Игорь Сергеевич сейчас находится в состоянии смены политической партии. Сидя за этим столом уважаемый Игорь Сергеевич говорил, что он не против, чтобы ваша фракция назвалась фракция «Стрижи». Сейчас я думаю, что это вводная не коррелируется с действительностью. И отношение такое к фракционной деятельностью и обесценивает весь этот статус. Возможно, стоит пересмотреть эту позицию. И предостеречь коллег от того, чтобы фракции превратились в коалиции, чтобы появились внутри фракции и все это превратится в бардак, — высказался Георгий Андреев.

Его поддержал коллега по объединению Александр Бурмистров.

— Менять структуру городского совета в конце созыва — некорректно. Как договорились, так и работаем, — подчеркнул Александр Бурмистров.

Поддержали большинством

В защиту объединения депутатов выступил сам Степан Сафонкин.

— Я ожидаю, что сегодня будет результат нашей многолетней работы. И наше объединение, с которым мы пришли и работаем, — легитимизируется в полной меры. И то, что я слышу от коллег из КПРФ: «не кажется ли вам», «а мне кажется». Мы достаточно уверены в том, что мы делаем и то, что действительно перемены идут и их не надо бояться. Изменения надо принимать. И если это случится в этом году, то мы должны принять и адаптироваться, — заявил депутат.

Решение было принято в двух чтениях. «За» проголосовали 38 депутатов, а против — 7. Один депутат воздержался.