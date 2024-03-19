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У части мигрантов отберут патенты в Новосибирской области — в полиции объяснили, почему

После аннулирования иностранных граждан попросят покинуть страну

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О новых правилах напомнили в полиции

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В Новосибирской области полиция будет аннулировать патенты мигрантам, которые не отправят уведомление о трудоустройстве. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

После получения патента уведомление должно быть направлено в течение двух месяцев.

— Данная разовая обязанность закреплена в № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ"» в отношении иностранных граждан, получивших патенты после 7 января 2024 года, — объяснили в полиции. — Если патент иностранному гражданину будет аннулирован, сроки его пребывания сокращаются, и он обязан покинуть территорию России. Повторно обратиться за получением патента после аннулирования можно только через год.

Если мигрант откажется покидать страну, то его могут выслать принудительно.

На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области могут ввести запрет для работы иностранных граждан в такси по патентам. Проект постановления об этом появился на сайте электронной демократии региона.

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