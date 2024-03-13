Иностранцев могут запретить брать на работу в такси по патентам в Новосибирской области

Проект постановления появился на сайте электронной демократии региона Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области могут ввести запрет для работы иностранных граждан в такси по патентам. Проект постановления об этом появился на сайте электронной демократии региона.



Разработчиком документа стало министерство труда и социального развития Новосибирской области. Прием заключений по проекту постановления будет проходить с 12 по 21 марта этого года.



— Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, — сказано в названии документа.

Прием заключений по проекту постановления губернатора будет проходить с 12 по 21 марта этого года. Источник: dem.nso.ru











Речь идет о таких видах деятельности, как розничная торговля напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. В список также вошла деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.



Документ предлагают принять в целях обеспечения «национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, приоритетного трудоустройства российских граждан». НГС направил запрос в министерство с просьбой прокомментировать данные.



В феврале стало известно, что цена на такси в Новосибирске выросла как минимум на 20% в течение прошлого года. Об этом сообщили агрегаторы.



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