Взятие Авдеевки и смертельный удар по Белгороду: краткие новости СВО за неделю

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждое воскресенье мы рассказываем вам о главных событиях минувшей недели, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12–18 февраля.
Закон о конфискации
За фейки об армии теперь будут лишать имущества. Владимир Путин подписал соответствующий закон 14 февраля.
Закон вносит поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса. Она содержит список преступлений, из-за которых могут «безвозмездно изъять и обратить в собственность государства» имущество осужденных.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного, а лишь те, которые он получил в результате совершения преступления, или те, что он использовал «для деятельности, направленной против безопасности России». Конкретный перечень имущества, подлежащего изъятию, не прописан, поэтому оно может быть любым.
— Как правило, в первую очередь рассматриваются недвижимость, транспорт, деньги, украшения, предметы роскоши, — объяснил нам адвокат Сергей Афанасьев.
Ранее мы подробно разбирались, что представляет собой закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и кого могут лишить всего нажитого.
Обстрел Белгорода
15 февраля Белгород обстреляли ракетами. Удар пришелся на торговый центр, у здания повылетали окна. Также пострадали дома в частном секторе, был прилет по стадиону одной из школ.
В городе раздавались сирены, 17 человек пострадали, еще 6 — погибли.
— Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка — ею оказалась годовалая девочка Валентина (имя изменено в соответствии с требованиями законодательства РФ. — Прим. ред.), — рассказал глава региона Вячеслав Гладков. — Мы все скорбим с родными и близкими погибших. Хочу выразить искренние соболезнования, понимая, что нет таких слов, которые могут утешить это горе.
По данным Минобороны, область атаковали с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Всю информацию об ударе мы собрали в одном тексте, а кратко — в видео ниже.
Взятие Авдеевки
17 февраля Шойгу доложил Владимиру Путину, что российские войска полностью взяли под контроль Авдеевку. Речь о площади в 31,75 квадратных километра.
— Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима. Войска группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Нaродной Республики от укрaинских национaлистов, — отчитались в Минобороны.
Президент поздравил российских военных. Генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил операцией, Путин отправил поздравительную телеграмму.
— Вечная слава героям, павших в боях при решении задач специальной военной операции! — сказано в телеграмме.
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке на Мюнхенской конференции по безопасности. Он обвинил страны Запада в том, что они создали для Украины «искусственный дефицит вооружения» — и Россия взяла верх, так как «имеет военное преимущество».
— Наши действия ограничены лишь недостаточностью и дальностью нашего оружия. Но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает, — передает ТАСС слова украинского президента
Другие новости
Владимир Путин провел совещание по экономике. На нем он сообщил, что ВВП России в этом году прибавил 3,6%, а нефтегазовые доходы страны выросли почти на 25%.
Сенат США одобрил закон о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Социологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) назначили пять лет колонии по делу об оправдании терроризма. Дело завели из-за ролика о взрыве на Крымском мосту в 2022 году.
Financial Times: Венгрия заблокировала новый пакет санкций Евросоюза против России. Он был направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран. Однако, по данным газеты, Венгрия не согласилась с пакетом ради китайских компаний.
Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит втянуть страну в конфликт на Украине и будет возражать против введения новых санкций в отношении России.
Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке
США передали Эстонии почти 500 тысяч долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине.
В конце недели Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия-1». Тезисы президента:
- Россия готова к диалогу по Украине;
- для России ситуация вокруг конфликта — «это судьба, это вопрос жизни и смерти»;
- та часть российской экономики, которая не связана с энергетическими ресурсами, растет лучше, чем раньше;
- об экономике: «Мы, слава богу, справляемся».
Атаки ВСУ
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Министерство обороны РФ сообщило, что только в ночь с 16 на 17 февраля системы ПВО сбили 33 беспилотника. Больше всего БПЛА сбито над Брянской областью, ее пытались атаковать 18 беспилотников. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак частично повреждены три жилых дома, пострадавших нет.
Над Калужской областью были сбиты шесть БПЛА, над Белгородской и Воронежской областями — по четыре. Еще один беспилотник перехватили в небе над Курской областью.
Главы Белгородской, Калужской, Курской областей сообщили, что разрушений и пострадавших в результате атак нет. В Воронежской области обломок беспилотника повредил крышу частного дома.