Взятие Авдеевки и смертельный удар по Белгороду: краткие новости СВО за неделю

Закон о конфискации

За фейки об армии теперь будут лишать имущества. Владимир Путин подписал соответствующий закон 14 февраля.

Закон вносит поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса. Она содержит список преступлений, из-за которых могут «безвозмездно изъять и обратить в собственность государства» имущество осужденных.



Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного, а лишь те, которые он получил в результате совершения преступления, или те, что он использовал «для деятельности, направленной против безопасности России». Конкретный перечень имущества, подлежащего изъятию, не прописан, поэтому оно может быть любым.

