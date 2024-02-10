ВЦИОМ спросил россиян, пойдут ли они на выборы

Порядка 76% избирателей собираются принять участие в президентских выборах. Данные электорального опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения приводит 10 февраля. Обзванивали респондентов 8 февраля, отвечали 1 600 россиян.
Знают о предстоящих выборах 85% опрошенных, из них 81 верно назвали месяц и год выборов, 4% помнят только год. 1% ошибся, еще 14 либо ответили что впервые слышат о выборах, либо затруднились ответить.
62% точно пойдут голосовать, 14% пойдут скорее всего. 4% скорее не пойдут, 7% не пойдут точно и 12% еще не определились.
Из тех 76%, что собираются на выборы, 75% намерены голосовать за действующего президента. Харитонов и Слуцкий могли бы получить по 4%, Даванков — 5%. Испортить бюллетень намерены 2%, еще 2 не стали бы голосовать за кого-то из этого списка. 8% с выбором не определились.