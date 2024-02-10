ВЦИОМ спросил россиян, пойдут ли они на выборы

Из тех 76%, что собираются на выборы, 75% намерены голосовать за действующего президента. Харитонов и Слуцкий могли бы получить по 4%, Даванков — 5%. Испортить бюллетень намерены 2%, еще 2 не стали бы голосовать за кого-то из этого списка. 8% с выбором не определились.