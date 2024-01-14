Из Белгорода после обстрелов вывезли две тысячи детей: новости СВО за 14 января

По информации издания Politico, в США договорились о новом проекте временного бюджета. Это необходимо, чтобы правительство продолжала работу в условиях, когда его члены не могут договориться из-за расходов на помощь Украине. Издание The Wall Street Journal также выпустило статью с анализом ситуации. Журналисты пишут, что американская помощь объемом в 60 миллиардов долларов «застряла в Конгрессе». Внимание Запада, по мнению издания, тем временем переключается на конфликт Израиля и Палестины, а также борьбу с хуситами в Йемене.