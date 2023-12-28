Столицу Абхазии опять лихорадит. Выясняем, что происходит, и опасно ли ехать туда на Новый год российским туристам

Мы рассказывали, что в конце мая 2023 года абхазская оппозиция организовывала митинг «против всего плохого», в частности, протестовали и против передачи России госдачи в Пицунде. Тогда волнения ничем не закончились, но лидер оппозиции Адгур Ардзинба пообещал, что они будут продолжаться. Тогда волнения были в канун летнего курортного сезона, теперь — к началу новогодних праздников.



К комплексу правительственных зданий в Сухуме силовики стянули технику и ОМОН так же, как это было в мае, сообщает «Нужная газета». Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге и пообещал, что все попытки дестабилизации ситуации в республике будут пресекаться. Организаторов и участников массовых беспорядков пообещали привлекать к ответственности. Если бы силовики активно — как никогда — не охраняли комплекс правительственных зданий, то, возможно, оппозиция бы уже захватила власть, но ее представители прекрасно понимают, что столкновений в таком случае не избежать. А ведь в Абхазии практически все друг друга знают, все друг другу родня, да и кровную месть никто не отменял.

