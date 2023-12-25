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В Белграде начались протесты, люди штурмуют мэрию. Президент Сербии выступил со срочным обращением

Собрали всё, что известно о беспорядках к этому часу

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Протестующие вышли с флагами Сербии

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В ночь на 25 декабря в Белграде начались массовые беспорядки.

Они начались с серии митингов, которые еще 18 декабря стартовали у здания избиркома. Сторонники оппозиции, блока «Сербия против насилия», были не согласны с победой на выборах в городское собрание Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.

Вечером 24 декабря протестующие перекрыли улицу Краля Милана — центральную улицу сербской столицы. По соседству с резиденцией президента Александра Вучича установили сцену. Вскоре люди начали штурмовать здание администрации Белграда.

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Люди снесли дверь и разбили окно, полицейским кричали покинуть здание. Демонстранты бросали камни, использовали файеры и уничтожали камеры наблюдения, они били по щитам и шлемам полицейских. Полиция применила слезоточивый газ и дымовую шашку.

Президент Вучич выступил со срочным обращением к нации. Он назвал протесты попыткой «уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия» и пообещал, что они не будут иметь никакого результата — ведь «власть сменяется только на выборах». Вучич рассказал, что иностранные спецслужбы предупреждали власти Сербии о попытке «цветной революции».

Президент заявил, что речь ни в коем случае не идет о революции

Президент заявил, что речь ни в коем случае не идет о революции

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Полиция разогнала протестующих у здания администрации, однако, по словам очевидцев, толпа не собирается расходиться. В Белграде продолжаются стычки и потасовки.

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Кадры из Белграда

Видео: SHOT / T.me

Вскоре Вучич собрал срочное заседание Совета национальной безопасности. По информации ТАСС, туда прибыли несколько десятков полицейских автомобилей, а также министр внутренних дел Сербии.

Официально заявлено, что серьезно пострадали двое полицейских. Свидетели также говорят о нескольких десятках раненых среди протестующих.

СербияБелградАлександр ВучичПротестыБеспорядкиПолиция
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