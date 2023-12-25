В Белграде начались протесты, люди штурмуют мэрию. Президент Сербии выступил со срочным обращением

Вскоре Вучич собрал срочное заседание Совета национальной безопасности. По информации ТАСС, туда прибыли несколько десятков полицейских автомобилей, а также министр внутренних дел Сербии.



Официально заявлено, что серьезно пострадали двое полицейских. Свидетели также говорят о нескольких десятках раненых среди протестующих.