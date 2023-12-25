В Белграде начались протесты, люди штурмуют мэрию. Президент Сербии выступил со срочным обращением

В ночь на 25 декабря в Белграде начались массовые беспорядки.
Они начались с серии митингов, которые еще 18 декабря стартовали у здания избиркома. Сторонники оппозиции, блока «Сербия против насилия», были не согласны с победой на выборах в городское собрание Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.
Вечером 24 декабря протестующие перекрыли улицу Краля Милана — центральную улицу сербской столицы. По соседству с резиденцией президента Александра Вучича установили сцену. Вскоре люди начали штурмовать здание администрации Белграда.
Люди снесли дверь и разбили окно, полицейским кричали покинуть здание. Демонстранты бросали камни, использовали файеры и уничтожали камеры наблюдения, они били по щитам и шлемам полицейских. Полиция применила слезоточивый газ и дымовую шашку.
Президент Вучич выступил со срочным обращением к нации. Он назвал протесты попыткой «уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия» и пообещал, что они не будут иметь никакого результата — ведь «власть сменяется только на выборах». Вучич рассказал, что иностранные спецслужбы предупреждали власти Сербии о попытке «цветной революции».
Полиция разогнала протестующих у здания администрации, однако, по словам очевидцев, толпа не собирается расходиться. В Белграде продолжаются стычки и потасовки.
Вскоре Вучич собрал срочное заседание Совета национальной безопасности. По информации ТАСС, туда прибыли несколько десятков полицейских автомобилей, а также министр внутренних дел Сербии.
Официально заявлено, что серьезно пострадали двое полицейских. Свидетели также говорят о нескольких десятках раненых среди протестующих.