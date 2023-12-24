У Путина на выборах президента появился еще один конкурент

24 декабря партия «Новые люди» выдвинула своего кандидата на выборы президента России.
Съезд партии проголосовал за Владислава Даванкова. Это вице-спикер Госдумы и бизнесмен из Смоленска, ему 39 лет.
— Он станет голосом всех, кто ждет перемен. Кто мечтает жить в прогрессивной, богатой и свободной стране. За Владиславом Даванковым — сотни тысяч «Новых людей» со всей страны. Все наши сторонники и волонтеры, депутаты Госдумы, региональных парламентов и муниципалитетов будут работать на общую победу, — пообещали в партии.
При этом «Новые люди» объявили, что объединяются с «Партией роста». На выборах президента они выдвинут единого кандидата, им, судя по всему, и станет Даванков. Утвержденного названия у объединения «Новых людей» и «Партии роста» пока нет, рабочий вариант — «Новые люди. За рост».
Свои кандидатуры также выдвинули КПРФ (и это не Зюганов) и ЛДПР (от партии идет ее глава, Леонид Слуцкий). От «Гражданской инициативы» пошел Борис Надеждин, он известен как друг покойного Бориса Немцова.
Владимир Путин идет как самовыдвиженец. В его поддержку уже начали сбор подписей.