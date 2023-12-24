У Путина на выборах президента появился еще один конкурент

При этом «Новые люди» объявили, что объединяются с «Партией роста». На выборах президента они выдвинут единого кандидата, им, судя по всему, и станет Даванков. Утвержденного названия у объединения «Новых людей» и «Партии роста» пока нет, рабочий вариант — «Новые люди. За рост».