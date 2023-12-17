На выборы президента выдвинулась Екатерина Дунцова — журналист и мать троих детей

— Хочу поздравить (и поблагодарить) всех нас с тем, что что мы сегодня провели собрание инициативной группы и выдвинули меня в качестве кандидата в президенты. В понедельник будут готовиться документы, завтра во вторник, скорее всего, я пойду в центральную избирательную комиссию. Я безумно вам благодарна. Конечно, чувствуется усталость. Я думаю, что это хорошая, приятная усталость. Я очень вами всеми горжусь. И за поддержку, которую вы оказываете - моральную и [за] то, что вы пришли сегодня меня поддержать. Это очень важно. Всех обняла, — сказала после собрания Екатерина.