На выборы президента выдвинулась Екатерина Дунцова — журналист и мать троих детей

На выборы президента как самовыдвиженец пошла Екатерина Дунцова.
Дунцова — журналист и юрист из Ржева, у нее трое детей. Она сообщила о том, что собирается баллотироваться, в ноябре, а 17 декабря ее официально поддержала инициативная группа избирателей.
По информации самой Екатерины, она собрала в Москве более 600 человек (минимум, необходимый по закону, — 500 человек). Более 500 проголосовали за ее выдвижение. Их подписи Дунцова сдаст в ЦИК.
— Хочу поздравить (и поблагодарить) всех нас с тем, что что мы сегодня провели собрание инициативной группы и выдвинули меня в качестве кандидата в президенты. В понедельник будут готовиться документы, завтра во вторник, скорее всего, я пойду в центральную избирательную комиссию. Я безумно вам благодарна. Конечно, чувствуется усталость. Я думаю, что это хорошая, приятная усталость. Я очень вами всеми горжусь. И за поддержку, которую вы оказываете - моральную и [за] то, что вы пришли сегодня меня поддержать. Это очень важно. Всех обняла, — сказала после собрания Екатерина.
Накануне другая группа избирателей выдвинула как кандидата Владимира Путина. На их собрании спел SHAMAN. Выборы пройдут в марте.