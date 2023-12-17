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Выборы президента 2024

На выборы президента выдвинулась Екатерина Дунцова — журналист и мать троих детей

Она провела официальное собрание группы избирателей

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Сбор инициативной группы — первый этап, необходимый для официальной регистрации на выборах

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На выборы президента как самовыдвиженец пошла Екатерина Дунцова.

Дунцова — журналист и юрист из Ржева, у нее трое детей. Она сообщила о том, что собирается баллотироваться, в ноябре, а 17 декабря ее официально поддержала инициативная группа избирателей.

По информации самой Екатерины, она собрала в Москве более 600 человек (минимум, необходимый по закону, — 500 человек). Более 500 проголосовали за ее выдвижение. Их подписи Дунцова сдаст в ЦИК.

— Хочу поздравить (и поблагодарить) всех нас с тем, что что мы сегодня провели собрание инициативной группы и выдвинули меня в качестве кандидата в президенты. В понедельник будут готовиться документы, завтра во вторник, скорее всего, я пойду в центральную избирательную комиссию. Я безумно вам благодарна. Конечно, чувствуется усталость. Я думаю, что это хорошая, приятная усталость. Я очень вами всеми горжусь. И за поддержку, которую вы оказываете - моральную и [за] то, что вы пришли сегодня меня поддержать. Это очень важно. Всех обняла, — сказала после собрания Екатерина.

Накануне другая группа избирателей выдвинула как кандидата Владимира Путина. На их собрании спел SHAMAN. Выборы пройдут в марте.

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