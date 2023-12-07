Взятки, крышевание, жестокое обращение с солдатами: чем известен застреленный в Подмосковье Илья Кива

6 декабря в парке в подмосковной деревне Супонево нашли мертвым Илью Киву — украинского политика, который в начале 2022 года перебрался в Россию. Как сообщили в Следственном комитете, политика убили. После того как неизвестный выстрелил в него, Кива скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.
Илья Кива был известен антироссийскими взглядами, но несколько лет назад изменил их. Незадолго до спецоперации он предлагал объединить Украину и Россию, а после заявлял, что готовится просить политического убежища в России. В то же время Верховная рада лишила Киву депутатского мандата, а прокуратура начала расследование по статье о государственной измене.
В ноябре 2023 года Лычаковский районный суд Львова признал Киву виновным по статьям о публичных призывах к захвату государственной власти, госизмене, публичном использовании коммунистической символики, а также по статье о призывах к агрессивной войне. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы и объявили в международный розыск.
Илья Кива родился 2 июня 1977 года в Полтаве. В политику он пришел в 2014 году, а до этого учился в Полтавском нефтяном геологоразведческом техникуме на техника-механика, позже — в пединституте, еще позже — в юридическом. Работал сначала в компании «Укрсвязьмонтаж», позже на Донецкой железной дороге и в госслужбе автодорог Украины. В 2011 году он занял должность замначальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области, но вскоре его арестовали за взятку, а в 2013 году оштрафовали и временно запретили работать на госслужбе.
В 2014 году Илья Кива участвовал в Майдане, где познакомился с лидером признанного в России экстремистской организацией и запрещенного движения «Правый сектор» Дмитрием Ярошем. Кива быстро стал его соратником и доверенным лицом во время президентских выборов, начал руководить полтавским центром движения.
После предвыборной компании Яроша, в августе 2014 года, Кива стал майором милиции и возглавил батальон «Полтавщина». После этого его амнистировали. Меньше чем за полгода Кива вырос до должности замначальника УМВД Украины в Донецкой области — на этом посту он внедрял в оперативную работу базу проекта «Миротворец». В июне 2015 года его перевели в Херсонскую область, в то же время он возглавил «Союз ветеранов АТО». Еще через несколько месяцев стал руководителем Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, откуда ушел на должность советника министра внутренних дел Украины, а в 2017 году стал главой профсоюзов МВД Украины.
В 2018 году Илья Кива возглавлял Социалистическую партию, которая выдвинула его в президенты. Но в первом туре выборов, которые прошли в 2019 году, Кива набрал лишь 0,03% голосов.
До 2019 года Илья Кива придерживался активной антироссийской позиции, но после его взгляды стали меняться. Вступив в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую многие называли пророссийской, он принял участие в досрочных парламентских выборах и стал депутатом Верховной рады Украины. Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук говорил, что Кива тогда переосмыслил события Евромайдана.
После начала специальной военной операции Кива призвал Владимира Зеленского сложить полномочия — он полагал, что переговоры возможны после отставки президента Украины. В своей последней публикации в личном телеграм-канале Илья Кива назвал Зеленского «ублюдком, утопившим народ в крови».
Помимо политической деятельности Илья Кива известен многочисленными скандалами. На посту командира батальона его обвиняли в жестоком обращении с солдатами, позже — в крышевании контрабанды. Скандалы также были связаны с открытым ношением оружия, аморальным поведением в парламенте, дискриминацией, угрозами, дракой и рядом других правонарушений.