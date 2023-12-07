Взятки, крышевание, жестокое обращение с солдатами: чем известен застреленный в Подмосковье Илья Кива

В ноябре 2023 года Лычаковский районный суд Львова признал Киву виновным по статьям о публичных призывах к захвату государственной власти, госизмене, публичном использовании коммунистической символики, а также по статье о призывах к агрессивной войне. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы и объявили в международный розыск.

Илья Кива родился 2 июня 1977 года в Полтаве. В политику он пришел в 2014 году, а до этого учился в Полтавском нефтяном геологоразведческом техникуме на техника-механика, позже — в пединституте, еще позже — в юридическом. Работал сначала в компании «Укрсвязьмонтаж», позже на Донецкой железной дороге и в госслужбе автодорог Украины. В 2011 году он занял должность замначальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области, но вскоре его арестовали за взятку, а в 2013 году оштрафовали и временно запретили работать на госслужбе.