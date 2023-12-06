Тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье

В подмосковном коттеджном поселке в Одинцово обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, позже источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что в деревне Супонево найдено тело, предположительно, Ильи Кивы.
Обстоятельства смерти уточняются. Сейчас на месте работают следователи.
Незадолго до спецоперации Илья Кива предлагал объединить Украину и Россию, называл Владимира Путина «великим правителем», говорил, что «украинскому народу нужно освобождение», а «украинцы, белорусы, россияне — это один народ». После начала СВО Кива перебрался в Москву, а уже в апреле сообщил, что готовится просить политического убежища в России.
В марте 2022 года Верховная рада лишила Киву депутатского мандата. Тогда же прокуратура начала расследование в отношении экс-депутата Рады по статье о государственной измене.
В середине ноября этого года Лычаковский районный суд Львова признал Киву виновным по статьям о публичных призывах к захвату государственной власти, госизмене, публичном использовании коммунистической символики, а также по статье о призывах к агрессивной войне. Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы и объявили в международный розыск.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
В конце ноября Кива потребовал от Генпрокуратуры привлечь к ответственности украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, вместе с другими должностными лицами они умышленно затянули мирные переговоры, чем причинили тяжкий вред Украине.
Этим утром он написал у себя в телеграм-канале, что «у Зеленского единственная возможность — это сбежать в Англию, но и оттуда выдают».