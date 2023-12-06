Тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье

Обстоятельства смерти уточняются. Сейчас на месте работают следователи.



Незадолго до спецоперации Илья Кива предлагал объединить Украину и Россию, называл Владимира Путина «великим правителем», говорил, что «украинскому народу нужно освобождение», а «украинцы, белорусы, россияне — это один народ». После начала СВО Кива перебрался в Москву, а уже в апреле сообщил, что готовится просить политического убежища в России.

