freedom
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 3/10
usd 87.87
eur 96.26
Тема дняЧто делать, если у близкого болезнь Брюса Уиллиса
Все новости
Все новости

Похороны Амана Тулеева пройдут без Владимира Путина

Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля

544

Прощальная церемония проходит сегодня в Кемерове

Поделиться

Президент России Владимир Путин не прилетит в Кемерово для участия в прощании и похоронах бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Об этом накануне в комментарии журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, не планируется, — ответил Песков на вопрос о том, намерен ли Путин лично посетить похороны Тулеева (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее президент России направил родственникам Амана Тулеева телеграмму со словами соболезнования.

Прощание с Аманом Тулеевым и его похороны проходят сегодня, 22 ноября, в Кемерове. Во время церемонии погребения экс-губернатору будут оказаны особые почести.

Как писал NGS42.RU, о смерти бывшего главы Кемеровской области стало известно утром 20 ноября. Редакция NGS42.RU вела онлайн-хронику этого дня.

За два года до своей кончины Аман Тулеев дал свое последнее большое интервью для NGS42.RU, где рассказал, о чём жалеет в своей карьере и хотел ли вернуться во власть.

Также мы вспоминали биографию Тулеева и чем он запомнился многим жителям Кемеровской области.

Всю информацию, связанную с уходом из жизни Амана Тулеева, его заслугами, реакцией известных людей и не только, NGS42.RU собирает в специальном разделе сайта.

Аман ТулеевВладимир ПутинПохороныКемеровоКузбассДмитрий Песков
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter