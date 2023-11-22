Похороны Амана Тулеева пройдут без Владимира Путина

Президент России Владимир Путин не прилетит в Кемерово для участия в прощании и похоронах бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Об этом накануне в комментарии журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Нет, не планируется, — ответил Песков на вопрос о том, намерен ли Путин лично посетить похороны Тулеева (цитата по ТАСС).
Напомним, ранее президент России направил родственникам Амана Тулеева телеграмму со словами соболезнования.
Прощание с Аманом Тулеевым и его похороны проходят сегодня,
Как писал NGS42.RU, о смерти бывшего главы Кемеровской области стало известно утром
За два года до своей кончины Аман Тулеев дал свое последнее большое интервью для NGS42.RU, где рассказал, о чём жалеет в своей карьере и хотел ли вернуться во власть.
Также мы вспоминали биографию Тулеева и чем он запомнился многим жителям Кемеровской области.
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