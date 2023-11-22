Возле гроба выставлены медали, а в театр не зайти: как прощаются с Аманом Тулеевым — онлайн

Телеграм-канал Mash Siberia пишет, что Аман Тулеев мог умереть от последствий развития старой травмы. По их информации, за неделю до своей смерти бывший политик попал в больницу после очередного обострения. Родственников в палату не пропускали, но он созванивался с ними, обсуждал бытовые вопросы и планировал вернуться домой после лечения.

Два года назад, во время нашего интервью, Аман Гумирович рассказал, как получил травму спины. Тогда он мечтал, что вновь сможет ходить без тросточки:

— Когда я работал на железной дороге, начальником уже был, под Прокопьевском случилась железнодорожная авария. Мы вагоны подняли, всё сделали и уже расслабились. Встали на обочину, движение открыли. В это время кран поднимал рельс на платформу. И этим рельсом он как-то вот нас, всех 20 человек, зацепил. Кого по ногам, кого как, а меня вот по спине. Начало проблем со спиной у меня оттуда. Молодой был, полмесяца отлежался и попрыгал. Потом боль о себе напоминала. А потом в какой-то один момент я встал и просто не смог пойти. Я президенту позвонил, объяснил ситуацию. Он очень по-человечески отнесся. Отпустил меня на операцию в Германию. Это было за полтора года до отставки. После первой операции я вроде пошел и там же, в госпитале, упал. Сделали вторую операцию. Она сложная была очень, что-то там вставлять надо было. И вот ум есть, ясность есть, разум есть, а двигаться не могу. Сначала я на костылях передвигался, сейчас — на тросточке. Но мечта, конечно, тросточку отбросить. Пока никак.



За месяцев десять до отставки я опять к президенту. Объяснил, что я неходячий. Какой же это губернатор, когда не можешь по стройкам бегать, с людьми общаться? Ну как я буду? Он говорит: «Услышал. Но ты не можешь сейчас бросить область. Мы найдем человека, ты его обкатаешь».