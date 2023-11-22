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Возле гроба выставлены медали, а в театр не зайти: как прощаются с Аманом Тулеевым — онлайн

Бывшего губернатора Кузбасса похоронят рядом с младшим сыном

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Сегодня в Музыкальном театре им. Боброва в Кемерове пройдет прощание с бывшим губернатором Аманом Тулеевым. Он скончался в понедельник, 20 ноября, на 80-м году жизни.

Наши корреспонденты будут рассказывать о самых главных и важных моментах церемонии.

Анастасия Ильина

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В эти минуты на сцене выступает Сергей Цивилев. Как передает корреспондент NGS42, губернатор поблагодарил всех, кто пришел проститься с Аманом Тулеевым. Также он сообщил, что Путин прислал телеграмму со словами сожаления.

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Анастасия Ильина

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Проститься с Аманом Тулеевым пришли его бывшие замы и коллеги. В том числе мы заметили Алексея Иванова, который был осужден по делу разреза "Инской", Валерия Цоя, который когда-то возглавлял здравоохранение Кузбасса.

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Очередь к театру не уменьшается.

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Александр Левчук

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Прощаться с бывшим главой региона пришли не только его экс-коллеги и близкие, но и жители Кузбасса. Всех их без препятствий допускают к гробу.

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Игорь Епифанцев

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Поначалу на прощание с Тулеевым в театр впускали только отдельных людей, преимущественно чиновников, теперь же проход открыли для всех, передает корреспондент NGS42.RU.

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Игорь Епифанцев

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Слова поддержки и соболезнования родным Тулеева высказали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава регионального правительства Илья Середюк.

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Игорь Епифанцев

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На улице рядом с Музыкальным театром им. Боброва выстроились гигантские очереди. Кузбассовцы говорят, что сегодня в Кемерове холодновато, однако они готовы померзнуть ради того, чтобы проститься с Тулеевым, передает корреспондент NGS42.RU.

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Игорь Епифанцев

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Место прощания с Аманом Тулеевым выглядит так. Рядом с гробом находятся его родственники, также поблизости выставлены награды экс-губернатора Кузбасса.

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Анастасия Ильина

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Толпа с каждой минутой увеличивается.

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В цветочной рядом со зданиями театра ажиотажа на цветы нет. По словам продавцов, продажи пока такие же, как и обычно.

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Анастасия Ильина

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Людей начали запускать внутрь театра. Как передает наш корреспондент, на входе образовалась толкучка.

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Анастасия Ильина

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Ко входу в театр подошли люди, которые представились коллегами Тулеева. Они пожаловались, что их не пускают в здание.

— Это историческая личность. При руководстве областью Аманом Гумировичем столько было сделано. Во-первых, регион стабильным стал, успешным. Сколько социальных программ было реализовано, люди до сих пор с благодарностью вспоминают его. <...> Мы осиротели, мы как вуз остались без руководителя. Его советы, мудрые наставления, которые он давал, мы теперь будем лишены. И эта забота, которую он к каждому проявлял, мы ее потеряли теперь, — сказала проректор по учебно-методической работе КРИРПО Светлана Стеванович.

Она отметила, что смерть Амана Тулеева стала неожиданностью.

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Анастасия Ильина

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Также мы заметили главу правительства Кузбасса Илью Середюка, спикера регионального парламента Алексея Зеленина, ректоров всех вузов.

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К зданию театра приехали музыканты.

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На улице холодно, но это очень помешало кемеровчанам прийти и проводить Тулеева в последний путь.

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Анастасия Ильина

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Анастасия Ильина

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Возле здания театра образовалась уже довольно внушительная очередь, которая тянется до здания горадминистрации.

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Анастасия Ильина

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Попрощаться с Тулеевым приехал и бывший глава Таштагольского района Владимир Макута и депутат Госдумы Дмитрий Исламов.

Исламов написал в своих соцсетях, что Тулеев был для него легендой: <br><br>— Для меня Аман Гумирович задолго до своего губернаторства стал человеком-легендой. Потом работал в его команде, и воспоминания об этом периоде остались очень светлые. Великий учитель и наставник. Человек с невероятной силой воли и духа.<br>

Исламов написал в своих соцсетях, что Тулеев был для него легендой: 

— Для меня Аман Гумирович задолго до своего губернаторства стал человеком-легендой. Потом работал в его команде, и воспоминания об этом периоде остались очень светлые. Великий учитель и наставник. Человек с невероятной силой воли и духа.

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Возле входа дежурит полиция. Пока никого, кроме известных персон, не пускают.

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Александр Левчук

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В зал занесли уже несколько венков: от Беловского городского округа, от театра драмы, СУЭК, жителей Мундыбаша, ЗСЖД, РЖД, Ленинск-Кузнецкого округа, от Рашевского В. В. и Григорьева С. А.

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Такая ситуация на площадке перед театром за десять минут до начала прощания.

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Буквально за несколько минут у здания Музыкального театра появилась толпа людей. До прощания еще более получаса, а горожане уже бегут к дверям театра.

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Анастасия Ильина

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Попрощаться с Тулеевым пришел и первый заместитель председателя правительства Кузбасса, министр финансов Игорь Малахов.

Кроме него, мы заметили депутата регионального парламента Константина Огия.

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Кемеровчане принесли Тулееву розы и гвоздики.

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Анастасия Ильина

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Как передает наш корреспондент, на церемонию прощания уже прибыл губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Также мы заметили Сергея Ващенко, который ранее был зампредседателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации.

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Анастасия Ильина

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Перед зданием, где через 45 минут начнется прощание с Тулеевым, уже собралась небольшая очередь.

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Горожане с цветами идут к зданию театра. По большей части пенсионеры.

- Он подарил мне золотые часы. А я просто повар. Он был добрым человеком. Очень жаль, - сказала нам Ирина.

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Анастасия Ильина

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Как передает наш корреспондент, попрощаться с Аманом Тулеевым пришел глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

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Анастасия Ильина

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В фойе театра поставили фотографию Амана Гумировича. Кто-то уже успел положить цветы, хотя официально церемония начнется только в 10:30.

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Александр Левчук

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Много полиции, мало народу — так можно описать ситуацию у театра, где скоро начнется прощание с экс-губернатором.

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Рядом с Музыкальным театром находятся несколько нарядов полиции и экипажей ГИБДД. Они не ограничивают движение машин или пешеходов, но следят за безопасностью.

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Анастасия Ильина

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На экранах на площади Советов вывели фотографию молодого Тулеева и надпись «Помним. Скорбим».

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Анастасия Ильина

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Путина не будет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин не планирует приезжать в Кемерово на прощание с Аманом Тулеевым.

Ранее президент направлял телеграмму с соболезнованиями, в которой назвал бывшего губернатора человеком государственного масштаба, «биография которого связана с переломными событиями в истории России».

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Анастасия Ильина

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Старший сын Тулеева, Дмитрий, живет в Новосибирске и уже много лет руководит ФКУ «Сибуправтодор».

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Анастасия Ильина

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Похоронят Амана Тулеева рядом с могилой младшего сына Андрея, который погиб в ДТП в Ташкенте в 1998 году.

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Анастасия Ильина

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Ранее мы вспоминали биографию Амана Тулеева. Он начинал карьеру на железной дороге, трижды баллотировался на пост президента, участвовал в переговорах с террористами. Руководил Кузбассом больше 20 лет и покинул пост губернатора в 2018 году.

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Анастасия Ильина

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Телеграм-канал Mash Siberia пишет, что Аман Тулеев мог умереть от последствий развития старой травмы. По их информации, за неделю до своей смерти бывший политик попал в больницу после очередного обострения. Родственников в палату не пропускали, но он созванивался с ними, обсуждал бытовые вопросы и планировал вернуться домой после лечения.

Два года назад, во время нашего интервью, Аман Гумирович рассказал, как получил травму спины. Тогда он мечтал, что вновь сможет ходить без тросточки:

— Когда я работал на железной дороге, начальником уже был, под Прокопьевском случилась железнодорожная авария. Мы вагоны подняли, всё сделали и уже расслабились. Встали на обочину, движение открыли. В это время кран поднимал рельс на платформу. И этим рельсом он как-то вот нас, всех 20 человек, зацепил. Кого по ногам, кого как, а меня вот по спине. Начало проблем со спиной у меня оттуда. Молодой был, полмесяца отлежался и попрыгал. Потом боль о себе напоминала. А потом в какой-то один момент я встал и просто не смог пойти. Я президенту позвонил, объяснил ситуацию. Он очень по-человечески отнесся. Отпустил меня на операцию в Германию. Это было за полтора года до отставки. После первой операции я вроде пошел и там же, в госпитале, упал. Сделали вторую операцию. Она сложная была очень, что-то там вставлять надо было. И вот ум есть, ясность есть, разум есть, а двигаться не могу. Сначала я на костылях передвигался, сейчас — на тросточке. Но мечта, конечно, тросточку отбросить. Пока никак.

За месяцев десять до отставки я опять к президенту. Объяснил, что я неходячий. Какой же это губернатор, когда не можешь по стройкам бегать, с людьми общаться? Ну как я буду? Он говорит: «Услышал. Но ты не можешь сейчас бросить область. Мы найдем человека, ты его обкатаешь».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Два года назад Аман Гумирович рассказал нам про свою травму

Видео: NGS42.RU

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Анастасия Ильина

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Два года назад Аман Тулеев дал большое личное интервью NGS42.RU. Мы вспомнили выдержки оттуда и опубликовали архивные кадры разных лет, которые нам предоставил бывший губернатор.

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Анастасия Ильина

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Многие известные люди выразили слова соболезнования близким и родным Тулеева. В их числе были Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин и другие.

О смерти бывшего руководителя региона сообщил и действующий губернатор Сергей Цивилев. На одной из секций международной конференции, которая проходит в эти дни в Кемерове, Цивилев сказал, что Тулеев «любил и делал всё для Кузбасса, посвятил всю свою жизнь» региону.

Также соболезнования выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал Амана Гумировича настоящим патриотом, человеком большой души. И добавил, что умерший по праву «снискал признание и уважение как в регионе, так и далеко за его пределами».

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Анастасия Ильина

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Ограничения парковки

Как сообщили в мэрии Кемерова, из-за похорон Амана Тулеева введены ограничения парковки:

  • на площади Пушкина, Арочной и Весенней — до 10:00 22 ноября;
  • на улицах Гагарина и Соборной — до 12:00 22 ноября;
  • на улицах Алтайской, Базовой и Баумана — до 14:00 22 ноября.

Также возможны непродолжительные ограничения движения в районе Музыкального театра, Знаменского кафедрального собора и Центрального кладбища № 1.

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Александр Левчук

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Примерно в 08:40 тело Амана Тулеева доставили в Музыкальный театр. Везли его, как в его лучшие времена, в сопровождении экипажа ГИБДД.

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Анастасия Ильина

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Как всё будет проходить

Ожидается, что церемония прощания продлится до 12:30. После этого тело перевезут в Знаменский собор для отпевания, а далее — на Центральное кладбище № 1 в Кемерове.

Накануне глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому бывшему губернатору окажут особые почести. Церемония пройдет в сопровождении почетного караула и символики региона. Гроб с телом покойного будут нести на лафете.

В документе также сказано, что во время похорон состоится возложение цветов, венков и гирлянд. Помимо этого, запланировано проведение салюта.

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