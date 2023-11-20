Рядовой железнодорожник, кандидат в президенты, губернатор: чем запомнился Аман Тулеев

В 2000-м Аман Тулеев в третий раз претендовал на президентское кресло. Он занял на выборах четвертое место из 11 с результатом 2,95%. Победил тогда Владимир Путин (52,94%), вторым стал Зюганов (29,21%), третьим — Григорий Явлинский (5,80%).

— На первых президентских выборах я занял четвертое место. Я шел впереди Жириновского однозначно. Потом уже, когда подсчитали, он оказался выше. Но тогда ЛДПР надо было двигать. Да даже для первых выборов четвертое место для никому не известного кандидата — очень круто, я считаю. А в Кузбассе я набрал больше голосов, чем Ельцин, кстати. На вторые выборы я пошел, потому что мы договорились с Зюгановым. Я иду, иду, а в конце потом сбрасываю на него свои голоса, чтобы он выиграл. Я свою часть договора выполнил, и он, на мой взгляд, победил. Но еще голоса не подсчитали, а он укатил в Сочи. Я у него спрашивал, почему он так сделал, если между нами уговор был. Вразумительного ответа я не получил. После этого я понял, что им не нужна власть. Они боятся ее <...> На третьи выборы я пошел, просто чтобы показать регион. Оказать помощь, что ли. Объяснить, что нельзя бесконечно рыть, рыть, рыть, — рассказывал нам Аман Тулеев.