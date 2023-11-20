Рядовой железнодорожник, кандидат в президенты, губернатор: чем запомнился Аман Тулеев

Детство
Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в небольшом городе Красноводске (ныне Туркменбаши) Туркменской ССР. Отец мальчика умер, когда он был совсем маленьким, и ребенка впоследствии воспитывали мать и отчим. В 1951-м семья переехала в Кузбасс. Из-за необычного полного имени (Амангельды Молдагазыевич) Тулеев нередко подвергался травле, в том числе среди сверстников и переживал это довольно болезненно.
— Когда я пошел в школу, это всё началось. Ты не такой, как другие, хочешь или нет. В семье — то же самое. Когда приходили гости, я старался уходить. Ты вроде бы и в семье, а вроде и что-то не так. Как у Пушкина про Татьяну, помните? «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой». И отец, и мать меня очень любили. Папа часто брал меня за руку, и мы шли по делам. А я стеснялся. Тетки какие-то всё смотрели на нас, в меня тыкали и спрашивали отца, откуда он меня подобрал, — вспоминал этот период Аман Тулеев в интервью NGS42.RU.
Спустя время, в 1960-х, Тулеев, посоветовавшись с матерью, сократил имя и отчество, став тем, кем его большинство людей затем знало долгие годы — Аманом Гумировичем.
Учеба и работа на железной дороге
Тулеев с детства мечтал стать машинистом поезда и в итоге попал на железную дорогу, хоть и в другом качестве. Чтобы работать в этой сфере он в 1964 году окончил Тихорецкий железнодорожный техникум, в 1973-м — Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог».
Карьеру Аман Тулеев начал в 1964 году на постах стрелочника на железнодорожной станции Краснодар-1 и дежурного по железнодорожной станции Мундыбаш в Кемеровской области. В 1966-м пошел в армию, вернулся в 1969-м и продолжил работу на железной дороге. В том же 1969-м он получил должность начальника железнодорожной станции Мундыбаш, в 1973-м стал начальником железнодорожной станции Междуреченска. С 1978 по 1985 годы Тулеев являлся сначала заместителем начальника, а затем и руководителем Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. В 1988 году Тулеева повысили до начальника Кемеровской железной дороги.
— Окончил техникум с отличием, тогда это круто было. Мне сказали: «Тулеев, выбирай!» Даже лучшую на тот момент станцию Адлер предложили. По тем временам круто было. Море, пальмы. А в это время везде по телевизору про Сибирь говорили. Я сел и говорю: «Мам, я в Сибирь еду». Весь курс надо мной смеялся. Говорили, что я идиот, раз получил красный диплом, чтобы поехать в Сибирь, в ссылку. Я приехал. Меня принял начальник железной дороги <...> Спросили, чей и куда я хочу Да откуда ж я знаю? Ляпнул, что мне полтора года до армии осталось и я готов пойти туда, где труднее. В итоге заслали меня в Мундыбаш. Дыра тогда была. Дырее некуда. Ну и слава тебе господи. Я благодарен судьбе. Я там такую школу прошел. Если коротко, путей на станции очень-очень мало, а поездов очень-очень много. Это как кубик Рубика перебирать. Как принять их всех? Принять, сформировать и дальше отправить. Но, если меня сейчас спросить, какое в Кузбассе самое прекрасное место, что больше всего по душе, я смело скажу, что Горная Шория. Мундыбаш, — делился с нами два года назад Тулеев.
Политика
По словам Тулеева, во власть его буквально «затолкали». Он сам любил свою профессию и предпочел бы сосредоточиться на ней, однако руководителя Кемеровской железной дороги уговорили пойти в политику. Он надеялся, что, поднявшись по политической лестнице, сможет добиться увеличения финансирования для нужд железных дорог Кузбасса и остальных потребностей региона.
В 1990 году Тулеев стал сначала депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, а вскоре — его председателем. Также он получил пост председателя облисполкома и избрался в Верховный совет РСФСР.
В 1991-м Аман Тулеев впервые участвовал в выборах президента России. Он набрал 6,81% голосов и занял четвертое место из шести, пропустив вперед Бориса Ельцина (57,30%), Николая Рыжкова (16,85%) и Владимира Жириновского (7,81%).
В 1996-м Тулеев также участвовал в президентской кампании, однако за несколько дней до выборов объявил о снятии своей кандидатуры в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Несмотря на это, в первом туре за Тулеева отдали голоса 308 человек (менее 0,01%) — с таким результатом он занял 11 место. Ельцин и Зюганов прошли во второй тур, где первый опередил второго (53,82% против 40,31%).
В 2000-м Аман Тулеев в третий раз претендовал на президентское кресло. Он занял на выборах четвертое место из 11 с результатом 2,95%. Победил тогда Владимир Путин (52,94%), вторым стал Зюганов (29,21%), третьим — Григорий Явлинский (5,80%).
— На первых президентских выборах я занял четвертое место. Я шел впереди Жириновского однозначно. Потом уже, когда подсчитали, он оказался выше. Но тогда ЛДПР надо было двигать. Да даже для первых выборов четвертое место для никому не известного кандидата — очень круто, я считаю. А в Кузбассе я набрал больше голосов, чем Ельцин, кстати. На вторые выборы я пошел, потому что мы договорились с Зюгановым. Я иду, иду, а в конце потом сбрасываю на него свои голоса, чтобы он выиграл. Я свою часть договора выполнил, и он, на мой взгляд, победил. Но еще голоса не подсчитали, а он укатил в Сочи. Я у него спрашивал, почему он так сделал, если между нами уговор был. Вразумительного ответа я не получил. После этого я понял, что им не нужна власть. Они боятся ее <...> На третьи выборы я пошел, просто чтобы показать регион. Оказать помощь, что ли. Объяснить, что нельзя бесконечно рыть, рыть, рыть, — рассказывал нам Аман Тулеев.
Тулеев во многом был не согласен с политикой Бориса Ельцина и неоднократно критиковал его, в том числе после избрания последнего президентом. В то же время при Ельцине Тулеев в 1996 году стал министром РФ по сотрудничеству со странами СНГ, а в 1997-м Ельцин предложил ему возглавить Кемеровскую область на фоне разгоревшихся в регионе протестов шахтеров, перекрывавших железные дороги.
— Мне этот стук касок до сих пор ночью снится. Рельсы перекрытые. Шахтеров просто использовали как таран. Как политическую силу для достижения своих целей. Каких? Прийти к власти Ельцину. Он пришел к власти на шахтерских молотках. А потом [шахтерам] сказали «до свидания», — сетовал в беседе с корреспондентами NGS42 в 2021-м году Тулеев.
Тулеев проработал на посту губернатора Кемеровской области до 2018 года. Пользовался популярностью среди кузбассовцев за введение большого числа региональных льгот. Когда переизбирался на новые губернаторские сроки путем открытого голосования среди жителей побеждал с большим преимуществом (в 2001-м набрал 93,50% голосов, в 2015-м — 96,69%).
— Выборы никогда не будут честными. Это всем политикам известно. Но подтасовать такое количество невозможно. Но ладно, хорошо, даже если и так. Кто-то же должен подать в суд? Должны же быть суды? Так ни одного суда же нет. С другой стороны, страшно. Это на первых выборах можно трепаться. А на вторых-то? Окстись, парень, что ты обещал? <...> Я просто старался помогать всем, чем мог помогать. Иногда люди забывали про свою беду. А я всё сидел и думал, как можно помощь оказать. Я реально помогал. И буренок раздавал, и овец, и кроликов. Что я только не делал! И велосипеды, и скандинавские палочки эти потом. Старшему поколению всегда старался помочь. <...> Мне кажется, люди просто чувствовали, что ты искренний. Тут не сфальшивишь, — говорил нам Тулеев.
Покушение
В 2000 году на Амана Тулеева готовилось покушение, которое успели раскрыть и предотвратить правоохранительные органы. По данным следствия, которые счел достоверными суд, заказчиком убийства губернатора Кузбасса выступил бизнесмен Михаил Живило, конфликтовавший с Тулеевым. Посредником в поиске киллеров стал на тот момент президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов. За это его приговорили к трем годам лишения свободы, однако сразу же амнистировали. Живило так и не был привлечен к ответственности, считается, что он до сих пор скрывается за границей.
— Официально только один [на меня покушались]. А неофициально… Да приходили-то через день. Просили отдать какое-то предприятие. Отдай то, отдай другое. Я вот когда пришел, шахты работали, а зарплаты шахтеры не получали. Почему? Потому что уголь проходил минимум через 150 посредников. Этот этому продал, этот тому — в итоге цена там высокая, а внизу — низкая. Шахта нерентабельная. Шахтер ничего не получает. Так если я убрал все эти банды, кто ж меня будет целовать? Это было очень опасно. Да и раз уж на то пошло, то и очень страшно. А если уж прямо говорить — Господь спас, — делился с нами Аман Тулеев.
Участие в освобождении заложников
Тулеев четыре раза лично участвовал в операциях по освобождению заложников. В июне 1992 года он помог освободить девочку, взятую в заложницы террористом в автобусе в Москве. В августе 1995-го при его содействии вызволили пассажиров автобуса, захваченного злоумышленниками в Кемерове. В августе 2001-го Тулеев убедил сдаться преступника, взявшего в заложники таксиста. В марте 2009-го он вел переговоры с террористами, которые ворвались в отделение банка в Ленинске-Кузнецком.
— У меня четыре боевых именных пистолета и два боевых кортика. Так что я вооружен и очень опасен. (Смеется.) Просто так оружие не дают наградное. Расскажу только один случай, ладно? О том, как в такую ситуацию влипают. <...> Первый теракт. Москва. Кремль. Васильевский спуск. Народу — тьма. В это время террорист захватывает автобус. И сидит маленькая девочка. Он ей нож к горлу приставил и требует, чтобы к нему вышел или президент, или премьер. Что-то ему надо было. Он был азиат. И вот все выходят из гостиницы «Россия», все спешат по своим делам. Ну и я выхожу. Меня выцепили и говорят, что спасать надо, пока пресса мировая не съехалась. <...> Ну я и зашел. Спросил, зачем ему это всё нужно. Говорю: «Ты девочку отпусти. Давай я к тебе сяду? Ты нож ко мне приставь». В общем, он поддался. В этот момент я конверт уронил с деньгами, который для него предназначался. А там уже дальше «Альфа» быстро сработала. Я потом уже размышлял, почему снова я. Оказалось, просто по внешности решили, что я для него буду свой.
Уход
Аман Тулеев ушел в отставку с поста главы региона 1 апреля 2018 года — через несколько дней после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибло 64 человека. На следующий день после ЧП на главной площади города возник стихийный митинг. Сам Тулеев тогда не вышел к людям, а позднее в разговоре с прибывшим в Кузбасс президентом России Владимиром Путиным Тулеев назвал его участников бузотерами и вороньем, которые хотят решить свои проблемы за счет чужого горя. Спустя время Тулеев не изменил мнение по этому вопросу.
— Провокационный митинг. Уж я-то это в стихах знаю, как это делается и кто рулит этим. Всего за одну ночь, перед приездом главы государства Путина В. В., целенаправленно подготовили. Для меня это не митинг, повторяю, а спланированная провокация, — написал Тулеев в соцсетях в 2021 году.
После ухода с должности главы региона Аман Тулеев ненадолго возглавил Заксобрание Кузбасса, после чего в сентябре 2018-го окончательно ушел из политики. Тогда же он стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования, проработав на этом посту до конца жизни.
Больше о жизни и воспоминаниях Амана Тулеева читайте в эксклюзивном откровенном интервью, которое он дал NGS42.RU в 2021 году. В числе прочего экс-губернатор рассказал, как стал политиком, о шахтерских забастовках, лихих 90-х и многом другом.
Амана Тулеева, как ожидается, похоронят на Центральном кладбище Кемерова №1, рядом с могилой его сына Андрея, умершего в 1998 году. Прощание с Тулеевым пройдет 22 ноября в 11:00 в Кемерове в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва.
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