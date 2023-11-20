Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

В 2021 году он дал редакции NGS42 большое личное интервью, в котором рассказал, как стал политиком, о шахтерских забастовках, лихих 90-х и ответил на вопрос, собирается ли он вернуться во власть.

Также мы публиковали отрывки его книг, в том числе второй работы «Преодоление. Автобиографическая повесть».