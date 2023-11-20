Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Утром в понедельник, 20 ноября, скончался бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Информацию об этом NGS42 подтвердили в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, где он был ректором.
— На самом деле эта так [Аман Гумирович скончался]. Сегодня утром, — сказали NGS42 в приемной КРИРПО.
Свои соболезнования уже выразил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
— Яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу, — говорится в официальном сообщении.
Напомним, Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. Он имел огромное количество различных наград, в том числе орден Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орден Александра Невского, а также ведомственные награды, три именных пистолета Минобороны, МВД и правительства РФ, награды иностранных государств. Также Тулееву присвоены звания «Почетный шахтер», «Почетный железнодорожник», он почетный гражданин Кемеровской области, Новокузнецка, Междуреченска и Таштагола.
В 2021 году он дал редакции NGS42 большое личное интервью, в котором рассказал, как стал политиком, о шахтерских забастовках, лихих 90-х и ответил на вопрос, собирается ли он вернуться во власть.
Также мы публиковали отрывки его книг, в том числе второй работы «Преодоление. Автобиографическая повесть».