«Придадут земле рядом с сыном»: экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев скончался — онлайн-хроника

Высказался о смети Тулеева и глава Новосибирска Анатолий Локоть. Он написал, что Аман Гумироваич был мудрым политиком, талантливым руководителем и прирожденным лидером. Мэр отметил, что для жителей Кузбасса Тулеев останется «народным губернатором, который во главу угла ставил интересы человека, работая на благо своих сограждан».
— Прирожденный лидер, смелый, упорный, яркий, разносторонний, твёрдо стоящий на своих позициях человек — Аман Гумирович вывел регион на принципиально новый уровень развития. Он до последнего оставался благородным и незаурядным, одарённым во всех отношениях человеком, верящим в светлое будущее своей страны. Низко склоняю голову и скорблю о Человеке и Патриоте! Светлая память!, — написал Локоть.
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Коллектив КРИРПО, где Аман Гумирович был ректором, выразил соболезнования родным и близким:
— Благодаря Аману Гумировичу институт пережил кардинальную трансформацию, стало развиваться международное сотрудничество, внедрялись новые, современные форматы работы, произошла техническая модернизация и укрепление материальной базы института.
Аман Гумирович был человеком большого мужества, исключительной честности и порядочности, истинным, страстным патриотом России. Именно на них, по-настоящему державных личностях, всегда держалась и держится наша земля.
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Тулеев ушел с поста губернатора Кузбасса в 2018 году по собственному желанию, подав прошение об отставке президенту РФ Владимиру Путину. В своем обращении к кузбассовцам он отмечал, что «считает это для себя единственно правильным, осознанным решением».
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Напомним, что уход Тулеева с поста губернатора региона был связан с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году. Трагедия унесла жизни 60 человек, 37 из которых дети. Многие кузбассовцы не могли простить экс-главе, что он так и не вышел к семьям погибших и митингующим жителям 27 марта 2018 года. Пришедших на площадь Советов он тогда назвал «бузотерами».
В 2021 году Тулеев свои действия объяснял в колонке для NGS42.RU так:
— А теперь еще раз расставим точки над «и». О митинге в траурные для нас дни. Постоянно звучат вопросы: почему не пошел на митинг, почему назвал митингующих бузотерами? Большего-то ничего невозможно уже сказать, суды идут, основные виновники названы. Правда, на мой взгляд, суды идут долго. Видимо, есть причины! И опять основной собственник, на мой взгляд, где-то за границей. Теперь дальше. Откуда пришло слово бузотеры? Сразу прошу у всех прощения за это слово, сказанное мною в сильном эмоциональном порыве, — писал экс-глава Кузбасса.
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В марте 2021 года Аман Тулеев завел аккаунт в запрещенной ныне социальной сети. Тогда за сутки на него подписались больше 15 тысяч человек. Через год у него появился телеграм-канал, на который сейчас подписано чуть больше 2,8 тысячи человек. Последний пост там был опубликован четыре дня назад — 16 ноября Аман Тулеев написал про вред курения, в том числе электронных сигарет и вейпов.
— Дорогие друзья! Наша молодежь не понимает той опасности, которую несут эти курительные устройства. Они считают, что это круто — все кругом «парят», ну и я попробую. Хороший сладкий запах, приятные ощущения — ну, казалось бы, что тут плохого? А производители, в свою очередь, привлекают молодежь иллюзией безопасности этих продуктов, да и подается всё привлекательно: красочная упаковка, разные вкусы, облако пара, ароматный дым. А это обман! С паром напрямую в организм попадает отравляющая химия, которая калечит наших детей. <...> Считаю, долг каждого родителя — подумать о своем ребенке. Сесть, поговорить, убедить не принимать эту отраву. Иначе так и будем терять их. Всем нам нужно просто вздрогнуть!
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Где похоронят Тулеева
Источник в обладминистрации сообщил NGS42.RU, что похоронить бывшего губернатора планируют на Центральном кладбище
— Предварительно, тело предадут земле рядом с сыном, на первом кладбище, последнее слово в этом вопросе в любом случае за родными Тулеева, — сказал собеседник NGS42.RU.
Младший сын Тулеева Андрей погиб в ДТП в 1998 году в Ташкенте, ему на тот момент было 26 лет.
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Кузбасский региональный институт развития профессионального образования ответил редакции NGS42.RU, что пока не знает, где и как будет проходить прощание с их ректором Аманом Гумировичем. Также в приемной не могут подсказать, смогут ли и местные жители попрощаться с экс-губернатором. Причины его смерти также не разглашаются.
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Причина смерти Амана Тулеева пока не озвучивается. Тем не менее известно, что экс-губернатор сильно болел — у него были проблемы со спиной. По его словам, он получил травму еще в молодости, работая на железных дорогах. В пожилом возрасте она напомнила о себе — последние годы своей жизни бывший политик ходил с тросточкой.
— А потом в какой-то один момент я встал и просто не смог пойти. Я президенту позвонил, объяснил ситуацию. Он очень по-человечески отнесся. Отпустил меня на операцию в Германию. Это было за полтора года до отставки, — говорил Тулеев во время разговора с NGS42.RU.
Известно, что проблемы со здоровьем у экс-губернатора ухудшились в 2016 году, а через год он перенес операцию.
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Как отмечал Тулеев во время интервью, после своего ухода с поста губернатора в 2018 году он чувствовал себя брошенным.
— И даже близкие отвернулись. Длинные имя и отчество забыли. Да и короткое тоже. Я страшно это время пережил. Я знал, что так будет, конечно. Но не думал, что так быстро. Что это случится на второй день. Все, кого ты чествовал, кому награды давал, кого целовал... — с грустью вспоминал бывший политик.
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В 2021 году мы спрашивали Тулеева о возвращении в политику. Тогда экс-глава твердо отвечал «нет».
— Нет, конечно. Да и нереально, если трезво взвешивать. Хотя в последнее время все начали шуметь: «Завел соцсети, значит, в Госдуму метит». Опять, что ли, у кого-то появилось горячее желание срочно меня в Москву вернуть? Я еле из Москвы убежал в свое время, — объяснял он.
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Присоединились к соболезнованиям и представители Кемеровского регионального отделения ЛДПР.
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Глава Междуреченска Сергей Перепилищенко тоже выразил соболезнования родным и близким. В своем сообщении он вспомнил отрывок из книги Тулеева: «Всю жизнь пуще смерти боялся подвести людей. Пугали не наказания, а то, что не справлюсь, не оправдаю доверия».
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— От имени всего состава Общественной палаты Кузбасса и Совета муниципальных образований Кузбасса выражаем соболезнования родным и близким Амана Гумировича. Светлая память! — написал в своих соцсетях председатель Владислав Овчинников.
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Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. В 2021 году наш корреспондент спрашивал его, считает ли он, что все выборы с его участием проходили честно. Ответ экс-губернатора был отрицательным.
— Выборы никогда не будут честными. Это всем политикам известно. Но подтасовать такое количество невозможно. Но ладно, хорошо, даже если и так. Кто-то же должен подать в суд? Должны же быть суды? Так ни одного суда же нет. С другой стороны, страшно. Это на первых выборах можно трепаться. А на вторых-то? Окстись, парень, что ты обещал? А что получилось? Первые выборы — да. Можно надурить. Но вторые — уже нет. Это бесполезно. Я просто старался помогать всем, чем мог помогать, — отмечал политик.
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От всех жителей Мысков и от себя лично соболезнования выразил глава города Евгений Трофимов. Он отметил, что Тулеев вместе с жителями Кузбасса прошел большой жизненный путь, с его именем связана целая эпоха, а его вклад огромен.
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Как писал Цивилёв сегодня утром, Аман Тулеев возглавил Кузбасс в «тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах». Действующий губернатор вспомнил, «рельсовую войну» — массовые забастовки шахтеров, которые в 1990-е заблокировали железнодорожные магистрали. Горняки протестовали из-за длительных невыплат зарплаты.
Тулеев также отмечал, что эти события болезненно отпечатались на его характере и политике. По версии скончавшегося, те забастовки организовали бандиты, используя шахтеров лишь как «таран».
— Это действительно так. Думаете, забастовки тоже были собственной волей? Мне этот стук касок до сих пор ночью снится. Рельсы перекрытые. Шахтеров просто использовали как таран. Как политическую силу для достижения своих целей, — говорил в 2021 году он.
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К соболезнованиям присоединились и целые учреждения — например, коллектив новокузнецкой школы искусств
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Работать в Кузбассе Аман Гумирович пошел по специальности: инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог. По его словам, он с детства обожал поезда, поэтому уход с железной дороги в политику стал для него личной трагедией. Как отмечал он во время интервью, он не хотел идти во власть, его туда «затолкали».
— Да я плакал! Я плакал. Все считают, что я карьерист, властолюбец, специально пошел во власть. Ничего подобного. Меня во власть затолкали. Просто затолкали, — эмоционально объяснялся в 2021 году Тулеев.
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О смерти бывшего губернатора высказался председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин. Он написал в соцсетях, что Тулеев был выдающимся политиком и его уход из жизни — тяжелая утрата. Зеленин также выразил соболезнования родным и близким.
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В Сибирь Аман Тулеев приехал после окончания Тихорецкого железнодорожного техникума в 1960-х годах. По словам экс-губернатора, тогда его переезд посчитали странным даже его родные, недоумевая, зачем юноша меняет теплые края на морозные регионы.
— Мне сказали: «Тулеев, выбирай!» Даже лучшую на тот момент станцию Адлер предложили. По тем временам круто было. Море, пальмы. А в это время везде по телевизору про Сибирь говорили. Я сел и говорю: «Мам, я в Сибирь еду». Весь курс надо мной смеялся. Говорили, что я идиот, раз получил красный диплом, чтобы поехать в Сибирь, в ссылку, — рассказывал о молодых годах Тулеев.
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Тулеев не скрывал, что в жизни ему еще не раз приходилось терпеть нападки из-за своего происхождения. Та же ситуация была, по его словам, и на первых президентских гонках в апреле 1991 года.
— У меня вся жизнь — это преодоление. Ты идешь, идешь, и как будто кто-то тебе в жизни искусственные барьеры ставит, — говорил Аман Гумирович во время разговора с корреспондентами NGS42.RU.
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Два года назад экс-губернатор Кузбасса давал интервью корреспондентам NGS42.RU, где он откровенно в том числе рассказал о своем тяжелом детстве. Родился бывший глава региона в городе Кумертау (Республика Башкортостан. — Прим. ред.). В школе его постоянно травили из-за неславянской внешности и сложного имени. Отбиваться от нападок приходилось порой кулаками.
— Когда я пошел в школу, это всё началось. Ты не такой, как другие, хочешь или нет. В семье — то же самое. Когда приходили гости, я старался уходить. Ты вроде бы и в семье, а вроде и что-то не так, — вспоминал в 2021 году Тулеев.
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Наши читатели тоже присоединились к словам соболезнования:
— Человек, олицетворявший важную эпоху в жизни Кузбасса... Соболезнования семье.
— Жаль, он действительно поднял нашу область с колен, первым в России позаботился о пожилых и установил дополнительные льготы. Постоянно старался не допустить сокращения рабочих мест и заставил бизнес вносить свой вклад в приведение городов в порядок. Можно еще много писать обоснованно, но противно видеть в оценке сообщения о его кончине чей-то пальчик, развернутый радостно в низ. Пусть земля ему будет пухом.
— Очень жаль. Он очень много сделал для Кузбасса. Покойся с миром, уважаемый Аман Гумирович!
— Спасибо за всё, Аман Гумирович! Светлая вам память!
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По данным с сайта КРИРПО, Тулеев был награжден больше чем пятью орденами, в том числе «За заслуги перед Отечеством» и имени Александра Невского. Также на счету экс-губернатора несколько высших наград зарубежных государства, среди которых орден Республики Казахстан, Республики Беларусь и награда Украины — орден князя Ярослава Мудрого.
В 2014 году ему было присвоено звание «Герой Кузбасса».
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Кончину Амана Тулеева NGS42.RU подтвердили в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, где он был ректором с 2018 года. На сайте института отмечено, что на момент своего 79-летия он являлся доктором политическим наук, профессором. Имел два патента на изобретение современных методов повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.
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В Кемерове проходит международная научно-практическая конференция «Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего». На одной из ее секций о смерти Амана Тулеева сообщил Сергей Цивилев. Присутствующие почтили память экс-главы региона минутой молчания.
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Соболезнования от Цивилёва
Одним из первых соболезнование выразил действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилёв. На личной странице в социальных сетях губернатор отметил, что Аман Гумирович был «ярким, неординарным человеком, который всю жизнь посвятил служению Кузбассу и России». По словам Цивилёва, это невосполнимая утрата.
— С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу, — говорится в публикации.
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