«Придадут земле рядом с сыном»: экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев скончался — онлайн-хроника

Напомним, что уход Тулеева с поста губернатора региона был связан с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году. Трагедия унесла жизни 60 человек, 37 из которых дети. Многие кузбассовцы не могли простить экс-главе, что он так и не вышел к семьям погибших и митингующим жителям 27 марта 2018 года. Пришедших на площадь Советов он тогда назвал «бузотерами».

В 2021 году Тулеев свои действия объяснял в колонке для NGS42.RU так:



— А теперь еще раз расставим точки над «и». О митинге в траурные для нас дни. Постоянно звучат вопросы: почему не пошел на митинг, почему назвал митингующих бузотерами? Большего-то ничего невозможно уже сказать, суды идут, основные виновники названы. Правда, на мой взгляд, суды идут долго. Видимо, есть причины! И опять основной собственник, на мой взгляд, где-то за границей. Теперь дальше. Откуда пришло слово бузотеры? Сразу прошу у всех прощения за это слово, сказанное мною в сильном эмоциональном порыве, — писал экс-глава Кузбасса.

