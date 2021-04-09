«Ельцин ждал, что в Кузбассе я сверну башку»: Аман Тулеев — откровенно о жизни, власти и 90-х

Сейчас вроде возвращаются к бесплатному проезду для пенсионеров. И к пятницам сокращенным для матерей несовершеннолетних детей. Ну слава богу, что хоть детям оставили те стипендии, которые я давал. У меня в первую очередь было — отдать дань уважения старшему поколению. Это принципиально важно.



Если у нас старшее поколение так живет, то что ждать от молодых? Они посмотрят на бабушку, дедушку и скажут: «Отпахал честно на государство, а теперь ты кто такой? Ты вообще нищий». По какому пути он пойдет? Так выберет бизнес или еще что-то… Да всё что угодно. Но не пойдет по тому пути, который мы предлагаем. Есть же и нравственная, воспитательная сторона этих льгот. Если ты видишь, что твой родитель всё отдал государству и государство ему тоже всё дало, то пойдешь по его пути. А если видишь, как с ним обошлись и выбросили, то нет. Ты хоть зауговаривайся. Не будет никакого патриотизма.



— Хотите снова во власть, в политику?



— Нет, конечно. Да и нереально, если трезво взвешивать. Хотя в последнее время все начали шуметь: «Завел «Инстаграм», значит, в Госдуму метит». Опять, что ли, у кого-то появилось горячее желание срочно меня в Москву вернуть? Я еле из Москвы убежал в свое время.



— Вы брали взятки?



— У меня ж не было «мохнатой руки», были постоянные стычки с правительством за интересы. Почему я продержался? Если бы я брал взятки, мне был бы конец. Меня просто посадили бы. У меня всегда ко всему придирались.



— У вас была власть. Вы были номер 1. Мне кажется, никто бы и не рискнул в вашу сторону сделать выпад.



— Проверяли! Я эти декларации под лупой сдавал. Да и в Кузбассе ничего невозможно скрыть. Это бесполезно. Что такое администрация? Это Мадридский двор. Я хочу вот что-то на кого-то накатить, одному скажу — через пять минут все мои враги знают. Я это специально делал.



— Ровно три года прошло, как вы ушли с поста губернатора. За это время хоть кто-нибудь, кому вы в своем время помогли на ноги встать, позвонил?



— Нет. Никого. И даже близкие отвернулись. Длинные имя и отчество забыли. Да и короткое тоже. Я страшно это время пережил. Я знал, что так будет, конечно. Но не думал, что так быстро. Что это случится на второй день. Все, кого ты чествовал, кому награды давал, кого целовал... На второй день! У меня 58 лет трудового стажа. Я 58 лет бежал, бежал, бежал, спешил. Суббота и воскресенье отличались только тем, что я надевал джинсы вместо галстука и брюк. А потом — хоп, и ты никому не нужен. Те же депутаты, кого я двигал всегда, они через год уже совершенно другие. Он с тобой уже здоровается так, будто одолжение тебе делает. Представляешь, насколько это страшная вещь с человеческой точки зрения? Не зря же говорят, что это испытание. Хочешь узнать человека — дай ему власть.



Какие бы высокие слова люди ни говорили, основной двигатель — это страх. Просто страх. За себя, за свою семью, за родных, за близких. И этот страх перевешивает все наши моральные принципы. Упрекать их я не могу. Я на их месте еще неизвестно как бы себя повел.



Сейчас мне, конечно, приходят письма каждый день. Очень трогательные. Просто до слез. Многие пишут, что, мол, обратились везде, окажите помощь. А я ж не губернатор. Я бедный ректор. Всё, что мне дарили, отдал музеям — более двух тысяч экспонатов. Они очень ценные. Музеи побрякушки не принимают. Там и почти все мои картины. Остальные сюда уже принес. Вон, на стенах висят (в КРИРПО. — Прим. ред.). Если бы я эти подарки не отдал, то сейчас бы на Кипре был, а не с вами здесь сидел.

