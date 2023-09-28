Миллиарды в Москве и офшорные сети. Что известно об арестованном премьере Нагорного Карабаха Рубене Варданяне

МГУ Варданян окончил с красным дипломом, а затем уехал получать образование за рубежом. Проходил курсы во французской бизнес-школе INSEAD, в Гарвардской бизнес-школе и Йельском университете.

Первый бизнес — инвестиционную компанию «Тройка Диалог» — он запустил в 1991 году вместе с американцем русского происхождения Петром Дерби. Позже журналисты-расследователи упрекнули Варданяна в создании офшорной сети через этот инвест-банк.