Миллиарды в Москве и офшорные сети. Что известно об арестованном премьере Нагорного Карабаха Рубене Варданяне

Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца бывшего государственного министра (премьер-министра) Нагорного Карабаха и московского бизнесмена Рубена Варданяна, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА.
55-летнего Варданяна задержали 27 сентября при попытке выехать из Карабаха в Армению. Сторона Азербайджана считает, что он с целью «совершения террористических актов и диверсий» финансировал незаконные вооруженные формирования в Карабахе. Также по версии следствия, в сентябре
MSK1.RU собрал всё, что известно о жизни, бизнесах и политической карьере арестованного Рубена Варданяна.
Первый бизнес, превратившийся в офшорную сеть
Рубен Карленович Варданян родился в семье известно армянского архитектора в 1968 году. В возрасте
МГУ Варданян окончил с красным дипломом, а затем уехал получать образование за рубежом. Проходил курсы во французской бизнес-школе INSEAD, в Гарвардской бизнес-школе и Йельском университете.
Первый бизнес — инвестиционную компанию «Тройка Диалог» — он запустил в 1991 году вместе с американцем русского происхождения Петром Дерби. Позже журналисты-расследователи упрекнули Варданяна в создании офшорной сети через этот инвест-банк.
СМИ утверждали, что Варданян и его партнеры с 2006 по 2013 год вывели за рубеж больше
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что некоторые факты не соответствуют действительности. А за этими процессами и так следил Росфинмониторинг. Варданян отметил, что в его адрес практически не было обвинений, но журналисты допустили вымысел. А также заявил, что важно помнить о том историческом периоде, который переживала Россия. Якобы «Тройка Диалог» пыталась сделать всё, чтобы развивать в стране инвестиционно-банковскую индустрию по принципам законности.
Филантропия, Сколково и бизнес с женой
В 2011 году Рубен Варданян продал свой пакет акций больше чем за
Также на эту компанию, как выяснил MSK1.RU, зарегистрирован товарный знак благотворительного фонда Scholae Mundi («Школы мира Армения»). Фонд занимается развитием различных образовательных проектов, выделяет гранты и стипендии на обучение. Его сооснователь — Вероника Зонабен, жена Рубена Варданяна.
Также Варданян был участником Фонда содействия развитию экономического факультета МГУ. После стал одним из учредителей Московской школы управления Сколково и был ее президентом до 2011 года.
Сейчас, по данным «Контур.Фокус», у экс-госминистра Карабаха сохранилась
Эта компания помогает благотворительным фондам и НКО с бухгалтерским, юридическим и кадровым сопровождением. На сайте Philin говорится, что она помогает фондам Владимира Потанина, Елены и Геннадия Тимченко, «Дети-бабочки», «Обнаженные сердца» (Натальи Водяновой), «Галчонок» и многим другим.
Выручка ООО «Инфраструктура благотворительности», под которым и развивается Philin, на конец
Доля Чубайса в БЦ у Кремля и другие активы в России
Кроме «Инфраструктуры благотворительности» Рубен Варданян владеет частью финансовой компании «Восход», «Автоинвест» (грузоперевозки), «Филгуд» (разработка компьютерного программного обеспечения), «Атланты» (деятельность по организации конференций и выставок). А также инвестиционной платформой «Импакт будущее», которая проводит конкурсы для предпринимателей.
Американский Forbes в 2023 году оценил состояние 55-летнего Рубена Варданяна в
Также в 2019 году Анатолий Чубайс продал армянскому миллиардеру долю в бизнес-центре «Романов двор». Он находится в Романовом переулке, недалеко от Кремля. Известно, что в этом бизнес-центре арендовали помещения и крупные компании вроде аукционного дома Sotheby’s, Marriott International и Apple. Последняя хоть и сократила площадь своего офиса там, но продлила договор аренды до 2027 года. По последним данным, аренда одного квадратного метра в «Романовом дворе» стоит 40 тысяч в месяц.
Также миллиардеру принадлежал БЦ «Воздвиженка Центр», который находится недалеко от метро «Арбатская». В 2020 году он продал его китайской компании Fosun. РБК оценил сумму сделки от
Рубен Варданян продолжает инвестировать и в производство электромобилей «Атом», которые должны запустить в 2025 году. РБК в июне 2023-го писал, что Рубен Варданян вложил в этот проект
Попросил лишить себя гражданства и уехал в Арцах
В ноябре 2021 года на границе между Арменией и Азербайджаном вновь обострился вооруженный конфликт. Тогда Министерство обороны Армении сообщило об одном погибшем военнослужащем во время обстрелов и еще 13 пленных. Азербайджан — о смерти семерых солдат и ранении десятерых.
Тогда же Варданян заявил журналистам, что намерен начать политическую деятельность и готов стать «и сапожником, и уборщиком, и руководителем» для своей нации.
В сентябре 2022 года Армен Варданян выложил на своем YouTube-канале видео, которое записал в Арцахе (так армяне называют Непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. — Прим. ред.). В нем он заявил, что хочет отказаться от российского гражданства.
— Я хочу обратиться к России. Я благодарен вам, потому что в России я добился своих успехов. Я состоялся как бизнесмен, как человек, как профессионал. Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и приехать в Арцах, — сказал Варданян.
Бизнесмен переехал в Нагорный Карабах и стал премьером республики. Он объяснил свой отъезд желанием быть вместе с народом в непростое время. В декабре его прошение о лишении гражданства удовлетворил президент России Владимир Путин.
Что еще нужно знать:
- очередная эскалация конфликта в Карабахе началась 19 сентября 2023 года. Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе — чтобы разоружить и вывести вооруженные силы Армении из региона, нейтрализовать их военную инфраструктуру и обеспечить безопасность местных жителей. Азербайджан утверждал, что Россия была в курсе проводимых мероприятий, однако позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это не так;
- 20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев;
- 27 сентября Рубена Варданяна задержали на КПП в Лачинском коридоре при попытке выехать из Карабаха в Армению. Сторона Азербайджана считает, что он с целью «совершения террористических актов и диверсий» финансировал незаконные вооруженные формирования в Карабахе. Также по версии следствия, в сентябре 2022-го он незаконно проник в зону временного размещения российских миротворцев в Карабахе;
- 28 сентября суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца главу Нагорного Карабаха, миллиардера и бывшего московского бизнесмена Рубена Варданяна;
- также президент Нагорного Карабаха (Арцаха) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Согласно документу, это произойдет с 1 января 2024 года — будут распущены все госучреждения Нагорного Карабаха и организации, которые находятся в их подчинении.