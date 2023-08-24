«Я втянулся, и бросить уже невозможно». О чём говорил Пригожин на встречах в туре по городам России

Вчера вечером, 23 августа, в Тверской области упал самолет Embraer, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Всего в самолете было десять человек, из них трое — члены экипажа. По предварительным данным МЧС, все они погибли. Все подробности происшествия читайте в нашей онлайн-трансляции.
В мае Евгений Пригожин проехал с туром по России, он посетил Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск и Нижний Новгород. Там устроил пресс-конференции в центрах по набору бойцов ЧВК «Вагнер» и ответил на вопросы городских журналистов. Было много ярких заявлений, в том числе о необходимости всеобщей мобилизации. Сам Пригожин в разговоре с 72.RU обозначил это как «встречи с информационными партнерами».
MSK1.RU решили вспомнить, что именно основатель ЧВК «Вагнер» говорил в городах и как проходили эти «встречи».
Екатеринбург и желто-синие татами на фоне
Первым таким городом стал Екатеринбург. Днем 30 мая журналистов собрали на встречу с бойцами для презентации нового проекта в местном центре по набору в ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Подробно о встрече рассказывали наши коллеги из E1.RU.
Несколько бойцов, находящихся на тот момент в зоне боевых действий, вывели по видеосвязи. Они были в масках и с оружием в руках. А в зале половину мест заняли молодые спортивные ребята. Всё это были сотрудники ЧВК «Вагнер». На другой половине зала расположились журналисты.
Собравшимся рассказали о запуске медийного проекта в поддержку «Вагнера» на СВО. Они хотели помогать прессе «представлять реальную картину спецоперации». Также сотрудники предупредили, что подобные встречи будут проходить в других российских городах. А потом в зале появился сам Евгений Пригожин.
Он высказался по поводу атак дронов в Москве и Московской области.
— Чтобы определить, что было, нужно поднять остатки беспилотного летательного аппарата и понять, что прилетело. Если эти БПЛА пролетели пять километров, то их запустили откуда-то [из Подмосковья]. Мы думаем так же, как противник, а он думает так же, как мы. Величайший военачальник современности Дмитрий Уткин, он же Вагнер, сказал мне еще в 2014 году: мы воюем сами с собой. И сегодня мы воюем с людьми, у которых функционирует мозг так же, как у нас.
А также дал совет простым москвичам о том, что им делать в ситуации с БПЛА:
— Набраться терпения, не биться в истерике и не поддаваться панике. Требовать от власти, чтобы она обеспечила их безопасность в установленных рамках порядка. Если тот, к кому прилетело, выложит фотографию и громко заявит то, о чём я сегодня заявил, то власти придется реагировать.
Он добавил, что к атакам дронов нельзя привыкать и что вся Москва должна быть системно перекрыта ПВО. А заключенных его ЧВК, по его мнению, запретили давать из вредности.
— Я в 2014 году, когда закончилась кампания в Донбассе, собрал ребят и сказал: «Всё, завязываем». Они говорят: «А как же мы без вас?» Я сказал: «Хорошо, продолжаем». Ну и продолжали: Сирия, другие страны, сейчас вот эта история. Именно поэтому я занимаюсь, и мне с этой лодки уже никуда не деться, — объяснил он, почему создал ЧВК и продолжает ей руководить.
Глава ЧВК «Вагнер» также высказался по поводу смертной казни на СВО.
— Понятно, что наказания за военные преступления надо серьезно ужесточать. Я уже написал по этому поводу определенный ряд документов, которые еще не отправлял по инстанциям. Сейчас проверяем, как это сделать максимально мягко и чтобы их текст никуда не ушел, чтобы не было взрыва в обществе. Товарищ Сталин был абсолютно прав — возможно, во многих случаях он был неправ, когда расстреливал кого-то по политическим соображениям...
Журналисты также спросили и Пригожина, почему он может говорить то, что говорит, почему ему это разрешают.
— Мне никто не разрешает, — ответил Пригожин. — Я говорю это на свой страх и риск, потому что кто-то должен говорить правду. Второе: я за последние десять лет раз сто проходил момент, когда меня должны были убить, но этого не случалось. И я очень философски отношусь к дальнейшей своей жизни. Через несколько дней у меня день рождения, мои близкие спрашивают, будет ли он? Я говорю: «Хрен его знает». С утра скажу, если буду жив-здоров. Так же относятся все парни в ЧВК «Вагнер». Мне 62 года. Первый раз я должен был погибнуть давным-давно, в свои 53. Поэтому ничего страшного.
Новосибирск и атака дронов в Москве
Журналистам из Новосибирска тоже не рассказали заранее, что Пригожин появится на встрече. По иронии судьбы приезд совпал с атакой дронов на многоэтажный дом в Москве. Хронику атаки можно почитать в нашей онлайн-трансляции.
В назначенное время в подвальном помещении общественников из «Силового единства Сибири» собралось с десяток журналистов. Многие на встречу не пришли, потому что о приезде Пригожина не знали. Но наши коллеги из NGS.RU на встречу пришли и написали репортаж по ее итогам.
Интересно, что путь в этот зал проходит через помещение бывшего ночного клуба с выставленными на барной стойке кальянами и диджейским пультом на сцене.
Журналистам рассказали, что до этого подобные встречи проходили в Екатеринбурге и Владивостоке. Им тоже презентовали проект «Второй фронт», который должен быть партнерской программой для СМИ.
Также он высказался о второй волне мобилизации. По его мнению, нельзя убеждать людей, что такого не произойдет.
— Пока власть об этом не объявила, безусловно, не требуется говорить: «Срочно все на мобилизацию». Но мы это прекрасно понимаем. Мобилизованных нужно собрать миллион — два, лучше два. Мобилизованные должны обучаться, готовиться и быть готовыми к тому, что они могут защищать Родину.
Также Пригожин заявил, что победа для России необходима.
— Если мы проиграем, то Россия вернется к началу 90-х, когда все госпредприятия принадлежали зарубежным инвесторам. Те, кто в погонах, должны нести ответственность по законам военного времени, вплоть до расстрела.
Также он объяснил, что называть их ЧВК не совсем корректно, и рассказал, какие у них есть полномочия.
— Мы вообще не ЧВК, мы просто никакого отношения к ЧВК не имеем. Слово ЧВК придумал журналист газеты «Фонтанка» Дмитрий Коротков, который ковырялся в нашем грязном белье и искал в Сирии, что там происходит. Мы начинали воевать как группа добровольцев, потому что у меня оставались люди с 2014 года из Донбасса и я не знал, что с ними делать. Дальше понеслось. ЧВК — это программа, которая прибыль должна приносить. Сколько я занимаюсь этой деятельностью, я потратил порядка 1,5 миллиарда долларов своих личных денег, которые я мог детям оставить. Прибыли не получил никакой. Поэтому ЧВК мы никак не являемся.
— Нет такого закона, по которому мы не могли бы приехать, [например], в Центральную Африку и включиться в боевые действия, — подчеркнул он.
Также на встрече Евгений Пригожин объяснил, почему решил проехаться по городам. Отчасти — просто появилось желание и свободное время.
— Возникло желание проехаться, поговорить, услышать мнения и принять решение, как подавать информацию, чтобы общество не расхолаживалось. Бахмут взяли — есть три дня свободных. Эти три дня я не могу ничем не заниматься. Вчера только начал: я был в Екатеринбурге, во Владивостоке, заехал к вам, сейчас еще несколько городов посещу — и дальше землянки рыть. Как будет следующая пауза, с удовольствием проедусь еще раз и, если нужно, проведу политинформацию.
Нижний Новгород и забота о близких
Следующим городом стал Нижний Новгород. И туда, не поверите, Евгений Пригожин тоже приехал неожиданно. Он появился на мероприятии, которое организовали его сотрудники в центре набора ЧВК в Ленинском районе. Корреспондент NN.RU была на встрече.
Там Пригожин рассказал, почему заключенные вступали в ЧВК «Вагнер».
— Я к ним приходил и честно говорил: «Пацаны, мы организованная преступная группа по факту, мы на фронте людей убиваем». И нам нужны кто? Нам нужны убийцы, у кого волчий взгляд, кто крови хочет. И поэтому они шли к нам. И им хотелось драйва. Им хотелось не только освободиться, им хотелось себя проявить, и многие смогли это сделать.
Также Евгений Пригожин рассказал о тех, кто после помилования возвращается не обратно в зону боевых действий, а домой.
— На сегодняшний день я забрал
Последний вопрос по данной теме был о том, брали ли в ряды ЧВК коррупционеров.
— Были какие-то депутаты. Я со многими из них сам беседовал, где-то процентов 30 через меня проходило. Были и коррупционеры, всяко-разно. Кстати, коррупционеры процентов, наверное, 70–80, те, кто приходил и говорил о том, что «Я за взятку сижу оттуда-то, оттуда-то». Ну кроме милиционеров, милиционеры за взятку все идут и все хорошо воюют. А те, кто были из госслужащих, процентов 70–80, они сами отказывались и не ехали даже за большие сроки. То есть, по-русски говоря, бздели, — заключил Евгений Пригожин.
Также он ответил на вопрос о том, как «разбудить общество», мобилизовать людей. Сказал, что важно не погружать его в «панические настроения».
— Надо громко говорить. Я для чего громко говорю? Для того чтобы разбудить, потому что общество спит. И когда я говорю, что беспилотник прилетел на Рублевку, конечно, жалко, но, если чей-то сад со скульптурой за пару миллиардов рублей сгорит, это только в плюс. Потому что иначе никто не проснется, пока это их не коснется. Поэтому дети чиновников и дети олигархов должны поехать на [спецоперацию]. Пока они не поедут на [спецоперацию], будут думать, что всё хорошо.
А еще глава ЧВК «Вагнер» поделился переживаниями по поводу своих близких и родных, хотя уверил, что они его поддерживают.
— Я надеюсь, что всё скоро закончится. Вы должны понимать, что это сознательный шаг с нашей стороны, и родственники, естественно, будут переживать. Что здесь происходит — они не владеют информацией. Надеюсь, что они понимают, что их родной человек защищает свою Родину и на этот сознательный шаг он, может, долго решался. Это я конкретно о себе говорю.
Евгений Пригожин — собственник российской группы компаний «Конкорд». В нее входят предприятия общественного питания, строительные компании, средства массовой информации и частная военная компания (ЧВК) «Вагнер».
Пригожин долгое время отрицал свою связь с «Вагнером», но в сентябре 2022 года рассказал, что именно он стал создателем. Пригожин собирал добровольцев для участия в СВО на Украине, в том числе из ряда заключенных российских тюрем.
Два месяца назад, 23 июня, он совершил попытку вооруженного мятежа. Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"». Минобороны официально опровергло его слова, однако его это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться».