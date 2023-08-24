«Я втянулся, и бросить уже невозможно». О чём говорил Пригожин на встречах в туре по городам России

— Я в 2014 году, когда закончилась кампания в Донбассе, собрал ребят и сказал: «Всё, завязываем». Они говорят: «А как же мы без вас?» Я сказал: «Хорошо, продолжаем». Ну и продолжали: Сирия, другие страны, сейчас вот эта история. Именно поэтому я занимаюсь, и мне с этой лодки уже никуда не деться, — объяснил он, почему создал ЧВК и продолжает ей руководить.



Глава ЧВК «Вагнер» также высказался по поводу смертной казни на СВО.

— Понятно, что наказания за военные преступления надо серьезно ужесточать. Я уже написал по этому поводу определенный ряд документов, которые еще не отправлял по инстанциям. Сейчас проверяем, как это сделать максимально мягко и чтобы их текст никуда не ушел, чтобы не было взрыва в обществе. Товарищ Сталин был абсолютно прав — возможно, во многих случаях он был неправ, когда расстреливал кого-то по политическим соображениям...