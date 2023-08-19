«Они разучились говорить с народом». Как и почему в августе 1991 года произошел путч

К августу 1991 года ситуация в стране стала критической: де-факто уже начался распад Союза, потому что шесть государств готовы были его покинуть. Масла в огонь подливала тяжелая экономическая обстановка: люди беспокоились из-за сильного дефицита, рассказал MSK1.RU доктор исторических наук Олег Волобуев.

— Мартовский референдум по вопросу «Быть или не быть СССР как обновленной федерации суверенных республик» состоялся в девяти из пятнадцати союзных республиках. Отказались его проводить три прибалтийские республики (Литва, Латвия и Эстония. — Прим. ред.), две кавказские — Армения и Грузия, а также Молдавия, — отметил он. — Хотя 76,4% высказались за сохранение Союза, ситуация не вызывала оптимизма.

Руководители оставшихся девяти республик решили создать Союз суверенных государств — именно таким способом СССР планировали сохранить, пусть и в другом, гораздо меньшем составе. 20 августа новый договор должны были подписать, но представители советской власти забеспокоились, что для страны это станет началом конца.

Таким образом, путчисты не планировали развалить Советский Союз, а, напротив, пытались его спасти, помешав подписанию договора.