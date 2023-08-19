«Они разучились говорить с народом». Как и почему в августе 1991 года произошел путч

1
Почему произошел путч? Неужели всё было настолько плохо?
К августу 1991 года ситуация в стране стала критической: де-факто уже начался распад Союза, потому что шесть государств готовы были его покинуть. Масла в огонь подливала тяжелая экономическая обстановка: люди беспокоились из-за сильного дефицита, рассказал MSK1.RU доктор исторических наук Олег Волобуев.
— Мартовский референдум по вопросу «Быть или не быть СССР как обновленной федерации суверенных республик» состоялся в девяти из пятнадцати союзных республиках. Отказались его проводить три прибалтийские республики (Литва, Латвия и Эстония. — Прим. ред.), две кавказские — Армения и Грузия, а также Молдавия, — отметил он. — Хотя
Руководители оставшихся девяти республик решили создать Союз суверенных государств — именно таким способом СССР планировали сохранить, пусть и в другом, гораздо меньшем составе. 20 августа новый договор должны были подписать, но представители советской власти забеспокоились, что для страны это станет началом конца.
Таким образом, путчисты не планировали развалить Советский Союз, а, напротив, пытались его спасти, помешав подписанию договора.
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2
Кто пытался захватить власть? А кто им противостоял?
Власть попытались захватить члены ГКЧП — Государственного комитет по чрезвычайному положению в СССР. В него вошли советские лидеры, которые решили отстранить от власти президента Советского Союза Михаила Горбачева.
Члены ГКЧП считали, что реформы Горбачева приведут к развалу страны. «Чиписты» готовы были бороться за ее сохранение любыми способами, но ни один из них не оказался удачным, рассказал MSK1.RU военный историк Александр Широкорад.
— Дело в том, что они не умели воевать, это были «аппаратные игры». С помощью ввода войск они хотели завоевать власть, но этого не получилось и не могло получиться, — сказал он.
Борьбу с ГКЧП возглавил Борис Ельцин, который на тот момент был президентом РСФСР — самой крупной союзной республики.
— На распоряжения ГКЧП Ельцин отвечал своими указами, которые парализовали деятельность гэкачепистов, — отметил доктор исторических наук Олег Волобуев. — Организаторы переворота проявили бездеятельность, ограничиваясь одними словами. У них не было никакой четкой программы выведения страны из кризиса и не было связи с массами.
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3
Где был Горбачев в это время? Почему он не вмешался?
Путч застал президента СССР в самое неподходящее время: он был в отпуске. Всё дело в том, что в ожидании дня подписания референдума Горбачев отправился отдыхать в Крым на новую государственную дачу.
— Утром 19 августа грянул гром: по радио было объявлено заявление советского руководства о невозможности исполнения Горбачевым президентских обязанностей по состоянию здоровья и о передаче его полномочий вице-президенту, малоавторитетному и не очень известному в народе Янаеву, — рассказал MSK1.RU историк Олег Волобуев.
Фактически Горбачев оказался заперт на своей даче в Форосе: здание окружил Севастопольский полк погранвойск, а самолет и вертолет президента по распоряжению начальника штаба войск ПВО генерала Игоря Мальцева заблокировали.
21 августа делегация из членов ГКЧП вылетела в Крым, где пребывал Горбачев. Он не нашел общего языка с заговорщиками, но вернулся в столицу на самолете вместе с вице-президентом Руцким после того, как тот прилетел за ним из Москвы.
— После путча Горбачев никой власти уже не имел, — уточнил военный историк Широкорад.
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4
Люди испугались танков на улицах? Откуда они взялись?
19 августа жителям страны заявили, что в целях сохранения Советского Союза создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Само чрезвычайное положение тоже ввели: в центре Москвы появились воинские части и танки «для поддержания порядка и спокойствия», отметил в разговоре с MSK1.RU доктор исторических наук Олег Волобуев.
— Так начались события, получившие название августовского путча, уже после провала попытки отстранить Горбачева от власти. Название это не совсем точное, так как путч опирается на вооруженную силу, а по существу армейское командование не поддержало переворот, и солдатская масса не очень понимала, что к чему, — рассказал историк.
Введение войск в Москву вызвало активное возмущение части населения.
— Это был верхушечный государственный переворот, отстранение от власти Горбачева во имя сохранения не только Союза, но и социалистического строя с ведущей ролью коммунистической партии. Партии, которая также распадалась, как и вся страна, — отметил Волобуев. — К тому времени КПСС потеряла авторитет и власть, отстаивавшая старый порядок, она не могла на нее опираться. Сложилась трагическая ситуация и для организаторов государственного переворота, и для СССР в целом.
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5
Что происходило у Белого дома? Почему люди вышли на улицы?
После попытки ввести режим ЧП и комендантский час во многих городах прошли митинги: по всей стране люди возмутились из-за подобных действий. Однако в эпицентре все-таки оказалась столица. Рано утром 19 августа по приказу Дмитрия Язова в Москву ввели войска: на центральные улицы и площади выехали танки и бронетранспортеры.
Важные объекты инфраструктуры взяли под охрану: и телецентр в Останкино, и радиостанции прекратили свою работу, поэтому весь день по телевизору показывали только балет «Лебединое озеро».
Именно Белый дом стал штабом сопротивления ГКЧП: Ельцин назвал происходящее госпереворотом и призвал своих сторонников встать на защиту. Днем он вышел к собравшимся и зачитал обращение, после чего участники стихийного митинга стали формировать ополчение и делать баррикады из всего, что нашли: из скамеек, мусорных баков, брусчатки. В здании находились вооруженные люди, в том числе полицейские. Добровольцам раздавали автоматы и бронежилеты.
— Я был там и был на стороне Ельцина, — поделился с нами военный историк Александр Широкорад. — Выступал он резко против привилегий партаппаратчиков. Всё, что говорил Ельцин, нравилось большинству населения. Люди думали, что всё исправится, будет свободная конкуренция. Мы верили в то время в свободное предпринимательство.
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6
Кто погиб во время волнений?
На пересечении Нового Арбата и Садового кольца митингующие подожгли одну из военных машин, солдаты открыли огонь, и одна из пуль убила
— Потом был суд и признали, что эти трое погибли в результате ДТП. Больше ничего. Никого не судили, нападений на митингующих не было, — отметил историк Широкорад.
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7
Как на путч отреагировали другие союзные республики?
В прямую конфронтацию с ГКЧП никто не вступал. На словах действия путчистов поддержали Белорусская и Украинская ССР, а в Прибалтике за ГКЧП выступили руководители местных компартий — на тот момент они уже не имели власти в своих странах.
— Руководство других республик, которые мечтали отделиться, испугались и на словах поддержали ГКЧП, — сказал Широкорад. — Призывали людей не препятствовать ГКЧП и военным, которые вышли на улицы Киева и Тбилиси.
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8
Чем всё закончилось? Военные выступили против власти?
Большинство военных в итоге перестали поддерживать ГКЧП: путь колоннам военной техники преградили народные депутаты РСФСР, но им никто не препятствовал.
Утром 21 августа Язов приказал вывести войска из Москвы и после неудачной попытки заручиться поддержкой Горбачева он подписал указ о роспуске ГКЧП.
— Военные не знали, что хочет ГКЧП. Для того чтобы поддерживать кого-то, надо выполнять четкие команды, этих команд ГКЧП не отдавало. Глупые партаппаратчики ввели войска, танки на улицы, — рассказал Широкорад. — Солдатам не поставили задачу, а их вербовали сторонники Ельцина. Им нечего было есть, подкармливали их сторонники Ельцина. Я сам видел эти танки: на Манежной площади, на Садовом кольце — в конце концов, солдаты просто разошлись. К третьему дню ГКЧП они уже были не готовы выполнять приказ.
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9
Что было после путча? Членов ГКЧП арестовали?
Члены ГКЧП и некоторые их сторонники были арестованы вскоре после путча, судебное разбирательство началось в апреле 1993 года, но в феврале
— Только генерал Варенников отказался принять амнистию, над ним был суд, который в итоге его оправдал, — добавил Широкорад.
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10
Как эти события отразились на стране? Насколько быстро Союз развалился?
Переворот не состоялся и в конечном счете привел к ликвидации СССР в декабре того же года. Власть президента СССР на тот момент превратилась в формальное руководство страной, объяснил корреспонденту MSK1.RU доктор исторических наук Олег Волобуев.
— Указом Ельцина была приостановлена деятельность компартии РСФСР. Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря
В течение десяти с небольшим дней более половины союзных республик провозгласили себя суверенными государствами. В их числе были Эстония, Латвия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия.
— Таким образом, процесс децентрализации СССР подошел к конечному рубежу, — заключил Волобуев.
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