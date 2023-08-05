«Безнадежность и бессилие. Вот что я чувствую». Репортаж из колонии, где судили Алексея Навального

Вживую увидеть реакцию Алексея в этот раз не удалось никому, кроме адвокатов. Расставленные в зале ИК стулья пустовали, а журналисты, втиснувшись в залы с экранами — их было два — наблюдали за оглашением по видео.

Пустой зал и теплые объятья

Первым в зал завели Даниэля Холодного. 25-летний парень из Подмосковья работал на YouTube-канале Навального техническим директором. Его обвинили в «участии в экстремистском сообществе» и «финансировании экстремистской деятельности с использованием служебного положения». В июне 2021 год организации Навального признали экстремистскими и запретили их деятельность.