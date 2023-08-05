«Безнадежность и бессилие. Вот что я чувствую». Репортаж из колонии, где судили Алексея Навального

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима, где содержат самых опасных преступников. Заседания по делу об экстремизме проходили на территории колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по другим делам. Процесс закрыли от глаз журналистов и слушателей.
Режимная территория
У зеленого забора из профнастила всех желающих попасть на территорию колонии встречали двое крупных мужчин в синей рябой униформе и масках на пол-лица. После строгого, но короткого разговора они пропускали прессу на территорию ИК. Посмотреть на Навального приехали около пяти десятков журналистов. Каждый должен был вывалить содержимое сумок на столы, расставленные в ряд, пройти проверку металлодетектором, а затем — кинологом с овчаркой.
Увидеть, как Навальный проводит свои будни за решеткой, не получилось: прессу пустили лишь в административное здание перед главным въездом в колонию. Сама «зона» огорожена уже забором посерьезнее — бетонным. Но и его решили спрятать от глаз журналистов, натянув вдоль плащевую ткань цвета хаки. Даже в этом месте, перекрытом вдоль и поперек, съемка строго запрещена.
Вживую увидеть реакцию Алексея в этот раз не удалось никому, кроме адвокатов. Расставленные в зале ИК стулья пустовали, а журналисты, втиснувшись в залы с экранами — их было два — наблюдали за оглашением по видео.
Пустой зал и теплые объятья
Первым в зал завели Даниэля Холодного. 25-летний парень из Подмосковья работал на YouTube-канале Навального техническим директором. Его обвинили в «участии в экстремистском сообществе» и «финансировании экстремистской деятельности с использованием служебного положения». В июне 2021 год организации Навального признали экстремистскими и запретили их деятельность.
Айтишнику хватило нескольких секунд, чтобы взглядом найти в зале видеокамеру. Заметив зрителей, Холодный помахал рукой в кадр. Через пару минут в зал зашел главный фигурант дела.
Коллеги поприветствовали друг друга рукопожатием и даже успели поболтать, пока ждали своих защитников. Последних подсудимые встретили теплыми объятиями.
О чем говорили соратники, осталось тайной: звук в зале трансляции включили только по приходе судьи.
Кто пришел на приговор
Несмотря на то, что приговор оглашали за 300 километров от Москвы, у колонии собралось больше десятка неравнодушных, которые надеялись попасть внутрь. Получив на пропускном пункте отказ, они остались ждать итогов у стен ИК.
— У нас было запланировано путешествие, — рассказала MSK1.RU Мария (имя изменено. — Прим. ред.), которая приехала на заседание вместе со взрослым сыном. — Узнали, что приговор выносят сегодня, и решили прийти.
Среди группы поддержки оказался бывший мэр города Боровичи в Новгородской области Александр Костюхин. Последние годы он занимается политическим активизмом.
— Алексей — смелый и решительный человек, который пошел до конца, доказал, что не хочет уезжать из России. Именно за это и пострадал, — поделился мнением экс-мэр.
Местные тоже не прошли мимо громкого события: житель города Коврова Владимирской области признался, что часто ездит в городской суд, где рассматривают жалобы Навального на содержание в ИК.
— Я ездил в Ковровский городской суд, — рассказал мужчина. — По его условиям содержания — спартанские, Алексей с самого начала жаловался. Там зрителей пускают, никаких транспарантов я не развешивал, так что спокойно езжу, ничего не опасаюсь.
Родители заключенного Людмила и Анатолий Навальные были в колонии, однако минули журналистов. А адвокаты покинули территорию исправительного учреждения спустя несколько часов на тонированном авто.
За что Навальному дали 19 лет
Поскольку процесс решили закрыть от слушателей, о фабуле дела известно из немногословных следственных релизов и рассказов свидетелей. Среди них, к слову, оказались уже осужденные Владимир Кара-Мурза*, и Илья Яшин*, и бывший московский мундеп Алексей Горинов.
По версии следствия, Навальный в 2014 году создал экстремистское сообщество «для подрыва целостности государства и конституционного строя России».
Директор «Фонда Борьбы с Коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Иван Жданов (признан в РФ иноагентом) объяснил, что эпизоды о создании экстремистских сообществ связаны политической деятельностью ФБК, а финансировании экстремизма — со сбором донатов на антикоррупционные расследования.
Навального обвинили по шести статьям: о призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
На ознакомление со всеми материалами Навальному дали 10 дней. Прокурор в ходе прений — они, как и весь процесс, проходили в закрытом режиме — запросил для Алексея Навального 20 лет колонии особого режима и 10 лет строгого — для Даниэля Холодного.
«Я люблю Россию»: последнее слово
О возбуждении дела об экстремизме Навальный сообщил в середине осени 2022 года. Он не признал вину ни в одном из инкриминируемых эпизодов.
Его соратники опубликовали на YouTube последнее слово подсудимого. Текст речи на камеру зачитали деятели культуры, среди которых актеры Яна Троянова и Дмитрий Назаров; солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, рэпер Влади и певица Монеточка*; режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Молочников.
— Я люблю Россию. Мой интеллект говорит мне, что жить в свободной и процветающей стране лучше, чем в коррупционной и нищей. А когда я стою здесь и смотрю на этот суд, моя совесть говорит, что справедливости в таком суде не будет ни для меня, ни для кого-то другого. Страна, где нет справедливого суда, никогда не станет процветающей, — говорится в последнем слове Навального.
Холодный также в ходе процесса настаивал на своей невиновности. Его обвинили в финансировании экстремистской организации и участии в ней и приговорили к 8 годам колонии общего режима. Друзья программиста и товарищи опубликовали его письмо:
— Сегодня меня осудили на 8 лет. Вы спросите, за что? Оказывается, подключать в офисе ютьюб-канала интернет — экстремизм. Подключать микрофон к микшеру — это экстремизм. Включать камеры — это экстремизм. Запускать стриминговую программу — (догадливый читатель уже отвечает за меня) — экстремизм. Устанавливать Windows — это... Ну вы поняли, — написал он.
Другие дела
Алексея Навального задержали в январе 2021 года. Будучи условно осужденным по делу «Ив Роше», он после отравления отправился на лечение в Германию. За это в России его объявили в розыск за нарушение условий отбывания наказания, по возвращению задержали прямо в аэропорту. Затем московский суд заменил ему условный срок на реальный.
В деле «Ив Роше» фигурировал не только Алексей Навальный, но и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года). ЕСПЧ и международные правозащитные организации назвали дело политически мотивированным.
В следующий раз обвинили в мошенничестве. По мнению следствия и суда, он собирал с людей миллионы донатов, а тратил их на себя. Сам подсудимый заявил, что дело строится на показаниях подставных потерпевших. В рамках дела о хищениях слушали и второе — об оскорблении судьи Акимовой, которая оштрафовала его за клевету на ветерана.
За вышеописанные деяния в марте 2022 года Лефортовский суд на выездном заседании в
В апреле этого года Навальный заявил, что в отношении его выделено новое дело по статье о терроризме. Он предположил, что по этому делу ему грозит пожизненное заключение.
*признан в РФ иноагентом.