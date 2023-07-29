Заявление Путина по Украине и уголовные дела из-за взрывов: новости СВО за 29 июля

Тем временем Федерация шахмат Украина порекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с шахматистами из России и Белоруссии. Также Федерация посоветовала не делать совместных фотографий с россиянами и белорусами, воздержаться от общения и не совершать действий, которые «могут навредить имиджу Украины».