Путин встретился с выпускниками школы губернаторов: основные тезисы

Владимир Путин сегодня сделал ряд заявлений на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Подразделение, называемое по-простому «школой губернаторов», обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников системы госуправления. Президент, в частности, отметил программу школы.
О программе «школы губернаторов»
По словам Путина, образование в «школе губернаторов» построено на важности личных способностей и творческого потенциала обучающихся.
— С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников стали главами регионов, более 200 получили новые назначения — пять человек были назначены федеральными министрами, более 20 человек –заместителями министров, в том числе семь — первыми заместителями, — сказал глава государства.
О лидерстве в развитии электронных услуг
По словам Путина, Россия занимает лидирующие позиции по темпам развития электронных услуг.
— Президент Казахстана сказал, что у них очень большие успехи в сфере предоставления электронных услуг, и назвал даже какое-то место в рейтинге международном, — отметил президент, вспоминая прошедший во вторник саммит ШОС. — Но насколько мне известно, я знаю просто об этом, как раз в этой области оказания электронных услуг и бизнесу, и населению мы продвинулись достаточно хорошо. <...> Насколько я понимаю, по темпам оказания электронных услуг мы занимаем одно из первых мест в мире.
О победе РФ
Президент заявил, что не сомневается в победе РФ. Заявление прозвучало в контексте разговора с зампредом правительства Херсонской области Семеном Машкауцаном. Последний выразил уверенность, что Россия победит.
— Семён Алексеевич, в этом сомнений нет, — поддержал его президент.
Глава государства отметил, что жители Херсонской области проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал.